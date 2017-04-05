文化銀行》從銀樓學徒，一路爬到神明的頭上做事－天冠銀帽帶傳統工藝走向國際

可曾仔細欣賞過神明頭上巧奪天工的神明帽？美輪美奐的天冠銀帽，貴金屬及珠寶是如何巧妙的延展、抽絲與鑲嵌組裝，都是考驗著老師傅們滿滿的高超技巧及多年歷練下來的成果。讓我們來看看當初「戇戇阿學，戇戇阿做」的銀樓學徒，是如何走向國際，讓神明帽前往羅浮宮參展，並在海內外得到無數獎項，而獲得政府認證的「工藝之家」，蘇啟松。

文／顏麗家、邵璦婷 圖／顏麗家

責任編輯／邵璦婷

早期的頂上銀飾，是出現在古代嬪妃的髮簪用材上，不僅造型尖銳可以拿來防身，又因材質純銀所以可以拿來驗毒，王親貴族愛不釋手。起初，髮簪只流行於上流社會之中，為了彰顯富貴人家的氣派，材質不出珍貴的黃金、象牙、玉和銀，一般的平民根本負擔不起。到了王朝瓦解之後，御用銀匠流落民間，才漸漸轉為服務祭祀文化，為神明打造神明帽、配件等等，因而有銀帽工藝的誕生。

民國初年從中國來臺的移民們，將這個神壇上的工藝一併帶來臺灣，沒想到它們在中國文革時期被消滅得斷了根，卻意外地在臺灣這片土地重新發芽，而今傳承延續。

蘇啟松示範製作銀帽上的花草。 /圖片來源：顏麗家攝

「看冊攏看沒，不如去學習一技之長。」

早期臺南是經濟活動聚集地，物資豐饒的地域較有人願意為神帽支出大筆的花費，也因此造就臺南盛極一時的銀帽工藝產業。歷史悠久的府城多以手工銀帽為盛，天冠銀帽藝品社便是其中的翹楚。

蘇啟松工作室牆上掛有各種寬度的金銀銅線。 /圖片來源：顏麗家攝

天冠銀帽的創辦人蘇啟松出生於民國47年，父親在高雄台鋁公司擔任技師，母親則是經營一間小小的理髮廳。身為長子，蘇啟松有4個妹妹，以及相差11歲的么弟蘇建安，雖然在民國50年代算是小康家庭，但蘇啟松國中畢業便不再升學，說自己：「看冊攏看沒，不如去學習一技之長。」

蘇啟松天生對手工藝有興趣，加上當時普遍的價值觀是：要讀就要讀到最高，不讀就去學技術，因此他國中放學後就往銀樓跑，想起當時同學在玩尪仔標、玻璃珠，自己卻在銀樓「日時讀冊，暗時學功夫。」國中畢業後更進入銀樓當學徒，先從打掃地板、擦拭玻璃做起。

蘇啟松製作菊花中。 /圖片來源：顏麗家攝

「戇戇阿學，戇戇阿做」的銀樓學徒

銀樓內多是金銀銅等貴重金屬，師傅會默默測試學徒的人品，例如故意在桌腳等不起眼的角落，散落小塊玉石、細金鍊或銀片等，觀察學徒貪不貪心。蘇啟松說，當時在銀樓必須「戇戇阿學，戇戇阿做」，不貪心、不計較、肯吃苦，這樣師傅才願意教授真功夫。

通過人品測試後，蘇啟松接著參與洗銀的工作，學習如何洗去金銀飾物上的氧化汙漬，長時間觀察飾品的過程中，他也逐漸熟悉金銀飾物的裝飾紋樣及造型。經過一陣子的清洗練習，便開始能用較低價的銀進行敲打、燒熔、抽線等初步練習。

由於當時的銀樓除了一般金銀飾品，也接受神帽、神飾的訂單，蘇啟松在銀樓當學徒的時期也學會製作神帽的技巧。這三年的日夜練功，讓蘇啟松牢記貴金屬的延展特性、工具的手感、銲槍與銲藥的完美比例，也為往後的銀帽製作生涯打下基礎。

告別炫富銀茶壺 聽從父意創業

民國70年蘇啟松退伍，思考著如何突破「師傅牽師仔」的限制，過往徒弟為了尊重師傅，就算有新的想法也不敢冒然嘗試，只能延續師傅的技法，無法做出自己的特色。蘇啟松為了做出自己的創意，便轉去另外一家銀樓，接收純銀茶壺的訂單。

當時台南不少富商常訂做整組純銀茶具，除了銀的傳導速度快，用來泡茶招待訪客外，也有不少炫富意味。兩年後，父親蘇來進面臨退休，建議蘇啟松若是要以金銀細工為志業，遲早必須跳脫受僱於人的約束，否則工藝無法精進，更無法培養自己的風格。在父親的支持之下，蘇啟松離開銀樓自行創業。

創業維艱 全家鼎力支持

於是，蘇啟松開始在自家接銀帽的訂單，為了節省開銷，母親的理髮廳二樓小房間就是他的工作室，回憶剛創業時，來理髮的客人都會聽見二樓的金屬敲打聲。

創業初期，因為台南的神帽客戶都有了固定合作的店家，訂單流動不易。當時蘇啟松和父親「一人當師傅，一人當業務」，前往高雄開拓客源。蘇啟松描述父親當時一下班，就會騎著腳踏車到高雄，挨家挨戶的拜訪每間供奉神明的民宅、大小宮廟。在父親的協助下，高雄的客群快速增長，想起民國七八零年代的訂單，蘇啟松笑說是「暝佮日咧操。」

蘇啟松工作時會把抽屜拉半開，接金屬屑，蒐集後可以熔掉再利用。 /圖片來源：顏麗家攝

銀帽製作 工藝考驗真功夫

銀帽製作的時間根據等級高低而有所不同，有些十來天即可完成，有些卻要耗上一個月。製作銀帽時，必須先將堅硬的銀塊融化，利用輾壓機壓扁後進行「抽絲」；當銀塊被抽成細細的銀絲後，再將絲線以不同的數目纏繞，成為粗細不同的銀線。

即將組裝的配件。 /圖片來源：顏麗家攝

還沒洗過的聖帝帽，銀上面有薄薄一層氧化物。 /圖片來源：顏麗家攝

再來用刀在銀／金片上進行打版，製作銀帽組裝元件的形狀，然後用鑿刀、鉆子、球頭衝子等工具在薄銀上搗壓、切鑿以做出不同的弧度和花紋。再將凹成各形狀的柳絲排成各式精美的圖案，最後點火將柳絲焊上並組裝其他元件即可完成。

即將組裝的配件。 /圖片來源：顏麗家攝

順序上，先做出帽子的主體，再做配件，然後做配件上裝飾的花草、紋路；最後組裝所有配件，再以酸和刷子輕輕清洗帽身，黏上寶石、翡翠、水晶等，就完成一頂神帽了。敘述上看似簡單，其中卻包含許多高難度的技法，例如塌工能夠使圖案浮凸於銀器表面、雙色工法則彰顯質地的細膩美感；鍍金是在表面鍍上一層物料，而刮金則是在鍍金之後刮除鍍上的物質，呈現材質之美。

蘇啟松示範刷洗銀具，手中是隨手做的銀葡萄。 /圖片來源：顏麗家攝

「沒有做過的花樣會先畫一次草圖，做過的都記在腦裡了。」蘇啟松說。 /圖片來源：顏麗家攝

上山下海量頭圍 「予神明舒適」



不同於其他神帽店家，蘇啟松的神帽製程先以測量頭圍開始，有時是廟方帶神明來量，有時對方沒來，則是再遠都要自行前去測量，為的就是「予（ㄏㄡ）神明舒適」。量完頭圍後，則視客戶要求選材，「看伊是金亦是銀銅」，選完材質，才依照神格的不同打造專屬的神明帽。



不同於其他店家，蘇啟松驕傲的說「阮兜攏用施華洛世奇水晶，毋是塑膠ㄟ！」將神帽戴上神明的頭上前，還有一個關鍵的步驟絕對不能省略，必須將神帽放在燃燒的檀香上香薰，這是為了薰除瘴癘之氣，淨化後的神帽才能戴上神明的頭，也顯現了藝師對信仰的虔誠和尊重。



說服么弟入行 兄弟合作一世人



蘇啟松的神帽路，除了父母加持，更有弟弟蘇建安的協助。蘇建安與蘇啟松相差11歲，原本對神帽只有觀賞的興趣，高中畢業後想要考警專，但遭到家人極力反彈。當時蘇啟松深知弟弟「不喜歡別人管」，就與弟弟徹夜長談，隔天蘇建安就前往金工廠報到。



蘇建安學成工藝後就回家與哥哥一起做神帽，蘇啟松個性內斂，留著一頭紳士般的短髮，而蘇建安外向，留著跟伍佰一樣瀟灑的長髮。兩兄弟合作後，有蘇啟松顧著內場，蘇建安往外增加客源，更將傳統創新，除了在讓神帽前往羅浮宮參展外，得了海內外不少獎項，更獲得政府認定的工藝之家認證。



「先艱苦三冬，以後較快活，有功夫在手，毋驚呷沒飽。」



想起當時鄰居的小孩都去念高中，自己卻在銀樓過著一天11小時、月休一天的學徒生活，蘇啟松並不後悔，比起花錢念三年書，出來不知道要作什麼工作，他認為學徒的三年是先苦後甘，從創業到現在做神帽已30幾年，養活自己更養活一家人。



蘇啟松的神帽人生正如他口中的「先艱苦三冬，以後較快活，有功夫在手，毋驚呷沒飽。」

製作圓珠的磨板（左）和銲接用的硼砂（右） /圖片來源：顏麗家攝

認真焊接中的蘇啟松。/圖片來源：顏麗家攝

神帽百百種 必知十種基本形

神明有文武百官，神帽當然也有百百種，然而最常見的基本行不外乎媽祖帽、聖帝帽（常見於天公或文關公）、員外帽（常見於土地公），以下將對神帽的幾種基本帽形做介紹：

一、媽祖帽：

媽祖帽垂珠

媽祖帽上端

較樸素的媽祖帽（未上珠簾）

常見於天上聖母、白蓮聖母。外型與皇帝的冕冠相似，但是只有前面有垂珠，因為古時女子不能直接以面示人，後面則沒有垂珠。雙鬢處一定各有一組鳳凰，後帽桶呈髮髻狀。有些媽祖會有戟、旗，或九條龍的配件。

二、鳳冠：

常見於註生娘娘、九天玄女、七星娘娘、王母娘娘、太陰娘娘、各府仙姑、臨水夫人等，主體為「C」字型頭箍，神帽的後面沒有帽桶。裝飾配件是銜著磬或有垂珠的鳳凰，數量最多為九組，其次為七或五組。

三、佛祖帽：

又稱「五佛帽」，常見於觀世音菩薩，由五片劍狀的五角板構成，傳說是因為佛祖以前修練時收很多弟子，但後來離開弟子回家看生病的老父，回來時只剩五個弟子了，所以佛祖的帽子上就有這五片板子，也叫做「五峰」。佛祖帽的特點是不能用龍鳳作裝飾，帽子的主體也是「C」字型頭箍，用鐵線扭緊固定於神像額頭。

四、聖帝帽：

常見於天公、玉皇大帝、三官大帝、保生大帝、文昌帝君、東嶽大帝、東華帝君、黃帝軒轅氏、文衡帝君、北極紫微大帝、閻羅天子、南極大帝等。看起來是一個圓筒上放有一片長板，就像古時候的黃帝帽子，前後都有垂珠，因為凡人不可以直視天子。

五、武帽：

又稱「武盔」，常見於武關公，特徵是後帽桶側邊的三角外型，以及後帽桶正面的「關公」、「壽」等裝飾文字。

六、帝帽：

跟聖帝帽差一個字，但造型就差很多，常見於各府千歲、司命灶公、延平郡王、廣澤尊王、十二瘟王、藥皇大帝、五穀先帝等。特徵是後面會有一個半圓柱狀的帽桶。

七、元帥帽：

又稱「通天冠」，常見於李托塔天王、各府元帥、將軍、周倉、田都元帥、岳王、邢府千歲、門神等神明所配戴。特徵是呈圓柱體的帽桶，還有帽桶上面正中央的尖頭長槍，而且會有龍王纏繞在長槍上，左右側無戟、旗的配件。

八、王帽：

常見於池府千歲、吳王千歲、三山國王、開漳聖王、西秦莊府王爺、靈安尊王、安南尊王等。帽子是為四方形平台，中央有一組鳳凰頭，鳳嘴朝前，平台的左邊、右邊、跟後面各有俗稱「鳥翅仔」的鳥翅狀銀片，分成兩層，下層面積較大，約呈45度角下垂，總共有六片鳥翅仔。上下兩層分別象徵雙翼與鳳尾，而左右兩邊下層的鳥翅仔，會有一條龍盤據其上。

九、狀元帽：

常見於鍾馗、魁星爺等，帽桶兩邊各有一支「御賜金花」，而帽桶底端也各有一支「翹翅仔」。

十、相帽：

常見於土地公（福德正神）、城隍爺、境主公、巧聖先師、魯班先師、武財神等。特徵是四角帽桶，和橫插在後帽桶左右的兩支「翹翅仔」，有點像燕子的尾巴，上面各有一條龍盤據。

除此之外還有許多神明有專屬的帽子，例如：

呂祖帽：是呂洞賓專用的帽子，看起來像斜頂屋，前方斜面有太極八卦圖騰，後方斜面有兩組帽帶垂下。

虎頭盔：虎爺將軍的帽子，正面有一隻老虎，而背面有老虎尾巴，除了虎爺之外有些元帥的部將也會戴。

員外帽：只有在手持木杖的土地公上才會看見，是無官職的帽冠，外型與員外巾相同，後方垂下兩角布巾。

七爺八爺帽：是謝將軍（高瘦七爺）、范將軍（矮寬八爺）的帽子，帽如其形，七爺帽桶上窄下寬，八爺帽桶上寬下窄。

七爺帽

八爺帽

本文經授權轉載自 從銀樓學徒，一路爬到神明的頭上做事──天冠銀帽帶傳統工藝走向國際（上）