政治的日常》政治的所在： 「羅生門」和不平安的平安京

芥川龍之介在1915年出版的小說《羅生門》，背景就是平安京大門這座「羅城門」的十二世紀景象，但最讓人感到疑惑的，是小說的場景既然是首都之門，何以會有屍體、竊賊跟強盜出沒？莫非「平安京」該時已不再平安？

李拓梓

「羅城」在中國的本意為環繞都市周圍的城牆，城牆之門就叫「羅城門」，但日本築城並沒有城牆的概念，所以日本人自己也搞不清楚從中國傳來的「羅城」到底是什麼樣的概念，只知道城市的大門便要叫做「羅城門」。因此平安京建立之初，他們就把朱雀大路跟九條的終點見了一座大門，叫做「羅城門」。羅城門以南接鳥羽新道，可以抵達當時唐國、新羅船隻頻繁出入的鳥羽港。旅人從鳥羽港登陸之後，便沿著新道往北，當看見這座壯麗的門樓時，便代表已經到臨平安京。

芥川龍之介在1915年出版的小說《羅生門》，其實背景就是平安京大門這座「羅城門」的十二世紀景象。

平安京羅城門的復原想像圖。（By うぃき野郎wikimedia.org/）

「生」和「城」假名都念しょう，芥川當初刻意使用這個同音不同字的詞語，後來因為黑澤明的電影作品，而被詮釋成「各說各話」的文本意義。不過當初芥川寫這篇小說時，不知道是什麼樣的想法，為何會用「生」來代替「城」？這個問題似乎有點難猜測，不過其實看這篇小說，最讓人感到疑惑的，乃是小說的場景既然是首都之門，何以會有屍體、竊賊跟強盜出沒？莫非「平安京」該時已不再平安？

小說的背景是平安後期，初期以「公地公有制」為中心的律令，隨著數百年來各種理由導致的土地私有化政策之下，已經完全崩解。甚且，由僧侶、貴族等特權階級主導的土地免稅制度「莊園制」興起，也已經歪曲成農民會因為不堪重負，而把土地獻給貴族僧侶，進而只需要繳納原先稅負小部分獻金而得以逃漏稅的歪風。當「莊園制」完全取代了私有土地，以及早先的公地公有制，整個社會於是陷入了極度的貧富不均，農民很苦，苦到要把自己的土地送給貴族僧侶，而這些成天不做事的僧侶貴族，卻可以享受根本自己也不知道在哪裡的土地來的獻金，社會的秩序於是蕩然無存。

另外，政治秩序也進入了新時代。以天皇外戚藤原家為核心運作的「攝關政治」，被由天皇讓位給幼子改名「上皇」而來的「院政」所挑戰。「上皇」爸爸不僅比攝關家的外公更親，而且權力完全不受朝廷儀節所限制。像是莊園這種事，最該守法的皇室收不到稅，而上皇的「院」卻竟然有了自己的莊園。整個律令制度無論在民間、在朝廷、在政治、在社會，都已經顛三倒四、隳壞蕩然了。

保元・平治之亂合戰圖屏風繪。（維基共享）

秩序變動的時候，因為全力爭奪之故，最容易發生戰爭。

首先發生的是1156年的「保元之亂」，逐漸長大，希望掌握權力的後白河天皇，跟爸爸崇德上皇發生衝突，各自擁兵作戰，最後由後白河天皇一方獲勝。天皇獲勝後，也想要學習院政，於是趕快把皇位傳給兒子二條天皇，自己退位變成上皇，並且積極的想要運作權力，好像忘了之前自己反抗老爸的處境。不過，真正挑戰這位上皇的不是天皇，而是平定「保元之亂」的功臣源義朝。1159年，義朝已封賞不公為理由，興兵討伐當時受到皇室重用的另一位平亂功臣平清盛。

義朝趁著清盛不在京都的時候攻入平安京，控制了皇室，而平清盛旋即回防，奪回天皇，而上皇也趁亂脫出義朝的掌握，逃到仁和寺。失去皇室控制權的義朝軍節節敗退，最後義朝被殺，史稱「平治之亂」。這場殃及京都的戰役，被畫成「平治物語繪卷」，目前收藏在東京國立博物館中（前陣子也有來故宮南院展過），繪卷中可以看見義朝軍攻入京都時，貴族、天皇在倉促中逃離內裏的狼狽模樣，以及武士追兵的蠻橫兇狠，無論在構圖技巧、人物描繪上，幾乎都無懈可擊。

目前收藏在東京國立博物館中的「平治物語繪卷」，日前也曾在故宮南院展示過。（http://www.tnm.jp/modules/）

只是平清盛所掌握的政治，也沒有讓皇室過得很愉快。平家雖然是武士出身，卻搖身變為貴族，一樣擁有龐大莊園，政府收不到稅的問題還是沒有解決。隨著平家的壯大，清盛也想要學習當年的藤原家，開始用婚姻的方式跟皇室攀關係，嫁給上皇並生下後來高倉天皇的，是他的小姨子。嫁給高倉天皇並生下安德天皇的，則是他的女兒德子。這種形同恢復攝關政治形態的作法，讓平清盛跟實際掌握政權的後白河法皇關係越來越糟，後白河法皇開始想東想西，希望有實力者可以來跟平家抗衡。

「平治之亂」這場殃及京都的戰役，被畫成「平治物語繪卷」，繪卷中可以看見義朝軍攻入京都時，貴族、天皇在倉促中逃離內裏的狼狽模樣。（https://kotobank.jp/）

1177年，經歷戰亂的京都發生被稱作「太郎燒亡」的大火，包括皇宮大內裏在內的平安京有三分之一遭到燒毀，朝廷辦公的八省院無一幸免。1178年，屋漏偏逢連夜雨的「次郎燒亡」發生，平安京東起七條，西到朱雀大路也燒的精光。這下內裏、朝廷連辦公的地方都沒有了，但是莊園還是莊園，朝廷當然還是沒有錢可以重建平安京，「羅城門」的徹底荒廢，大概就是這個時候。

不過，事情還沒有結束，後白河法皇還一心掛念著要把權力從平家手上拿回來，在他的推波助瀾之下，差點因為「平治之亂」被滅族的源氏一族再度集結，歷史上稱這場為期六年的奪權之爭為「源平合戰」。因為戰爭的關係，加上京城因為大火而衰敗，平家決定帶著後白河法皇、高倉上皇和安德天皇一家，遷都到西邊的福原。遷都是突然決定的，因此公卿之間「上下皆惶懼失措」。最慘的是，遷都也沒有成功，因為遷到福原之後，平家因為要花大量的金錢跟財力跟源氏作戰，而沒有多餘的能耐興建新京，因此第二年又默默地搬回平安京。

伝狩野元信「源平合戦圖屏風」，赤間神宮所蔵。（維基共享）

雖然一開始有些優勢，但平家在「源平合戰」當中並沒有打贏。平家的大家長，太政大臣平清盛也在戰爭剛開始沒多久就過世了，平氏一下子失去大將，實力大衰，戰局也開始逆轉，源氏一族開始進逼京都。1183年，源氏一族的木曾義仲領兵進京，平家再次帶著家族子弟安德天皇西遷，日本就此分裂成三塊，西國的平家、京畿的義仲以及關東的源賴朝，彼此衝突不斷。在混亂的戰爭當中，遭到焚毀的城市無法復建很正常，再加上掌握京都的木曾義仲部隊軍紀很差，京城的治安亂七八糟，不僅讓民眾苦不堪言，連貴族的生活也陷入困境。

「羅生門」當中燒殺擄掠盡出的背景舞台，大概就是這樣的時代。