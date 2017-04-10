政治的日常》政治的所在：帝國的玄關東京車站

辰野金吾設計了許多作品，保留下來的也還很多。但所謂「辰野式」紅磚白飾條的風格，在日本國內被運用的頻繁的地方，卻是當時的殖民地臺灣。最有名的一棟，當然就是現在作為總統府使用的臺灣總督府。這座建築好巧不巧，也跟後藤新平有關。

李拓梓

幾年前經過大整修，恢復戰前風采的東京車站，不僅是關東交通的樞紐，更是旅客最愛的景點。其實從建築材料來說，東京車站已經變成古典的紅磚煉瓦，在當年剛開始興建時，以其方便與效率，快速取代原先的石材建築，可以說是近代中產階級、資本主義興起的象徵。在歐洲，類似風格最典型的代表，就是阿姆斯特丹中央車站，而在亞洲，1914年完工的的東京車站，則是同區域最具代表性的建築，常跟阿姆斯特丹中央車站拿來相提並論。它的設計者，便是被認為是明治建築第一人的辰野金吾。

1914年完工的的東京車站，常跟阿姆斯特丹中央車站拿來相提並論。（圖：作者提供）

辰野金吾是工部省工學寮（後來的工部大學、東大工學院）的第一屆畢業生，這所學校是維新初期，政府透過高薪招募外國專家，來全力教育、培養第一代本土建築人才的專門學校，也是現在東京大學工學部的前身。他相當傾心於歐洲建築風采，也曾經得到留學英國，並到歐洲壯遊的機會。回到日本之後，他積極投入建築設計，為明治日本留下許多優秀的現代建築，並回到母校任教，培養了無數優秀的年輕建築師。

辰野金吾像。（圖：網路）

其實，在東京車站這個案子上，設計並非一開始就如此壯觀。

辰野一開始設計並非現在的長型站體，而是三棟建築組合而成，但在車站設計期間，正當日軍在日俄戰爭當中獲勝，民族信心大漲，因此當時的鐵道院總裁後藤新平認為，應該要讓東京車站作為國之玄關，能夠展現帝國威儀，辰野也因此被要求必須改變設計。

辰野新設計的東京車站，站體是長達335公尺的三層樓紅色煉瓦長型建築，南北兩側設計了伊斯蘭樣式的圓頂塔樓。為了避免外觀樣式過度乏味，建築外牆修飾了最能代表建築師風格的紅磚白石「辰野式」飾條。1914年車站完工，成為東京一大盛事，同年第一次世界大戰爆發，東京車站也成為日本藉口「英日同盟」對德宣戰，旋即佔領青島部隊凱旋歸來的歡迎地點，帝國的玄關確實滿足了人民對於成為列強之一的殷殷企盼。

辰野新設計的東京車站，站體是長達335公尺的三層樓紅色煉瓦長型建築，南北兩側設計了伊斯蘭樣式的圓頂塔樓。（圖：作者提供）

1923年關東大地震，關東地區幾乎被夷為平地，但辰野設計的東京車站，卻幾乎毫髮無傷，讓當時的人們訝異不已。不過，躲得了天災，不一定躲得過人禍，後來的第二次世界大戰當中，東京遭到美軍多次空襲，車站也部份遭到炸毀。戰後日本政府因為沒錢復原，又急需振興，只好將破壞嚴重的三樓拆除，並變更南北側塔樓的圓頂設計，改建八角形屋頂。戰後經濟起飛，很多人覺得這座戰後草草修復的車站上不了檯面，也幾度有拆除興建大樓的聲音。但日本政府最終決定將東京車站定為國家重要文化財，並且在2007年開始，花了五年的時間，將車站恢復辰野金吾設計的原貌，於是我們今天才有機緣看見東京車站風華再現。

東京車站內裝。（圖：作者提供）

東京車站的天花板設計。（圖：作者提供）

辰野金吾設計了許多作品，保留下來的也還很多。但所謂「辰野式」紅磚白飾條的風格，在日本國內被運用的頻繁的地方，卻是當時的殖民地臺灣。最有名的一棟，當然就是現在作為總統府使用的臺灣總督府。這座建築好巧不巧，也跟後藤新平有關。

後藤新平出任臺灣民政長官的期間是1898年，他在民政長官任內，首先興建了總督官邸（也就是現在的台北賓館），他認為，殖民政府應該要興建高大宏偉的建築，一可威嚇殖民地人民，二則可以藉著硬體設施品質的提升，吸納更多內地的優秀人才到殖民地工作，也有機會在新天地一展抱負。

後藤新平離開臺灣後，這種以高聳宏偉建築威懾民眾的想法，依然深深影響著殖民地官員。臺灣總督府就是在這樣的氣氛下開始規劃興建，辰野金吾是當時總督府設計競圖的評選委員。而得到競圖第二名（第一名從缺）的長野宇平治和第四名的森山松之助，都是辰野的學生。因為殖民地官員覺得長野的設計雖好，卻不夠雄偉、不足以達成後藤新平認為的威懾效果，最後總督府決定讓第四名的師弟森山松之助修改師兄長野的設計，把中央塔樓拉高到現在的高度，森山也使命必達，完成了臺灣總督府的興建。

後藤新平像。（圖：維基共享）

其實在總督府興建之前，森山松之助就已經將「辰野式」的紅磚白飾條風，帶進了臺灣建築當中。森山的作品台北州廳（監察院）、台南州廳（臺灣文學館）、台中州廳（舊台中市政府），以及專賣局（現在的臺灣菸酒公司）都是「辰野式」建築。也正是因為有這些壯麗州廳的興建經驗，森山才會得到總督府的信任，被委以重任籌劃總督府大樓的興建。

除了森山以外，總督府附近的臺灣總督府台北醫院（臺大醫院舊館），以及西門新起市場八角堂（西門紅樓），則是辰野的另外一位學生，在總督府當營繕課當課長的近藤十郎的作品。他在台北市內還有另外兩座「辰野式」作品，分別是建成小學校（台北當代藝術館）和第一中學的紅樓（建國中學）。其他有名的「辰野式」建築，還有台中車站、北門旁邊修復中的鐵道部（鐵道部博物館）等等。

在那個殖民者以毫無懸念的權威，幾乎無阻礙的實踐現代化理想的時代裡，臺灣可以說是他們圓夢的天堂，因此若要問哪裡是辰野金吾的的夢想最能實現地方，無疑就是臺灣了吧。