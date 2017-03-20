政治的日常》政治的所在： 京都護王神社：怪僧道鏡和朝廷官僚的對決

由於第二次世界大戰的關係，天皇的神格地位受到嚴厲的挑戰，於是當代人想起「護王神社」時，已經忘了「護王」的意義在於清麻呂對日本皇室保留「萬世一系」的貢獻，以及在尊王攘夷的時代被重新造神的特殊意義。

李拓梓

京都御所蛤御門出來，沿著烏丸通往南走大約三五分鐘，就會看到護王神社。這個神社門口偌大的「足腰守護神」字樣，很容易吸引容易閃到扭到、成天腰痠背痛的中年人注意。

護王神社門口偌大的「足腰守護神」字樣。（圖：作者提供）

「護王神社」的主祀神是奈良後期、平安初期的重臣和氣清麻呂（公元733-799），他的時代正是壟斷皇位百餘年的天武天皇系統當中，最後一位天皇－稱德天皇的時代。稱德天皇是一位女帝，也是史上唯一一位以「皇女」身份繼承皇位的天皇，而且她即位了兩次。第一次即位的時候叫做「孝謙天皇」，當時為了避免經常干政的外戚把皇位奪走，因此規定單身的女帝繼承後，不能結婚。孝謙天皇因此沒有結婚。不過沒有子嗣的她，將由誰來繼承皇位，就成為一個大問題。

當時朝中權力最大的，就是太政大臣藤原仲麻呂。藤原家是當時皇室的外戚，掌握非常大的權力，孝謙天皇的母親光明子皇后，就是藤原家人，算是仲麻呂的叔母，她非常照顧仲麻呂，對他言聽計從，所以這個體制也被稱作「光明子、仲麻呂體制」，讓孝謙天皇成為無用的花瓶。

仲麻呂的能力相當好，權力在手，也鎮壓過叛亂，對當時政局的安定有很多貢獻。不過他的權力越大，管得越多，連孝謙天皇信佛的事情也管，天皇心裡當然老大不高興，兩人於是有了芥蒂。

「護王神社」的主祀神是奈良後期、平安初期的重臣和氣清麻呂。（kitahashi，wikimedia.org）

孝謙天皇是一位虔誠的佛教徒，她最信賴的和尚，叫做道鏡，在道鏡的鼓吹下，天皇在奈良平城京的西側，現在近鐵轉車大站「大和西大寺」這裡蓋了一座跟東大寺遙遙相對的西大寺。不過道鏡得勢，自然仲麻呂一派的官僚心裡不舒服。兩派相爭，仲麻呂更進一步，要孝謙天皇把王位讓給淳仁天皇。於是支持孝謙一邊，以和尚道鏡為首的大臣們，跟仲麻呂的關係也陷入冰點。仲麻呂遂決定採取他一慣的做法，以討伐政敵來鞏固權力。但這次仲麻呂踢到鐵板，先一步知道仲麻呂行動的孝謙天皇跟道鏡，順利擊敗了仲麻呂的部隊，殺死仲麻呂。

這一場亂事，讓仲麻呂擁立的淳仁天皇被廢，孝謙天皇再一次即位，改名稱德天皇。這下道鏡得勢，不但當了太政大臣，更進一步得到「法王」封號，在奈良這個信仰佛教的朝廷，權力這下完全掌握在道鏡手裡，舊官僚雖然想伺機反撲，但苦無機會。

可是道鏡並不以手握重權為滿足，他開始覬覦稱德天皇之後沒人可傳的皇位，於是透過遙遠九州太宰府的主祭之口，傳出宇佐八幡宮有神諭，要稱德讓位給道鏡。這個傳聞真的嚇到天皇，天皇於是派了另一位老官僚和氣清麻呂跑一趟九州，要他確認此事真偽。老官僚清麻呂對道鏡沒什麼好感，當然不會讓道鏡的計謀得逞。他脅迫威逼太宰府主祭，要他說出神諭說的不是外傳的那樣，而是「不可以讓天皇家族以外的人繼承皇位」。道鏡聽聞大怒，將清麻呂挑斷腳筋，再改名「別部穢麻呂」，流放到鹿兒島去。

和氣清麻呂與道鏡。（圖：網路）

據說道鏡不死心，還想殺了清麻呂，於是派出刺客，要在路途當中暗殺他。趁著清麻呂經過宇佐八幡宮，想進去還願參拜時，刺客突然現身，沒想到山裡卻突然冒出了三百隻野豬，將差點被殺死的清麻呂團團圍住，嚇得刺客拔腿就跑。更神奇的是，清麻呂明明是被挑斷腳筋的人，有野豬相助，卻突然變得健步如飛，躲過了一場刺殺。 清麻呂不如意的日子並沒有太久，因為稱德天皇很快就死了。稱德一死，官僚的報復立刻出現，他們擁立已經六十三歲的天智天皇孫子白璧王繼承，也就是後來的光仁天皇。同時，官僚也立即聯合起來，拔除道鏡的權位，將他貶到距離平城京有段距離的藥師寺擔任「別當」。和氣清麻呂也因為這場政權登奪戰，再一次回到權力中樞。不過光仁天皇並無志於政治，不久就將皇位傳給兒子桓武天皇。

桓武天皇是一位有政治野心的天皇，他深知要擴大自己的權力，首先就要擺脫奈良眾多僧侶錯綜複雜的壓力。於是他先遷都長岡京，又因為長岡京鬧鬼，而決定將首都移往過去被稱作山背地區的平安京，也就是現在的京都。已經變成老臣的和氣清麻呂，被委以重任，到山背國探勘平安京是否適合建都。因此平安京的設置規劃，和氣清麻呂可以說是居功厥偉。

不過，這種奈良時代的事情，會被重新記憶，當然跟近代以來的政治氛圍有關。

和氣清麻呂再一次受到官方重視，是在1851年，也就是幕末維新的時期，當時的尊王攘夷公卿，讓孝明天皇頒布命令，追封讓皇室可以保留下來，並且對遷都有功的和氣清麻呂為「正一位護王大明神」，神社在京都郊區高雄山的神護寺。當時的薩摩藩主島津齊彬也跟風，考察了清麻呂曾經在霧島一帶活動的地點，並做了記錄。後來促成「大政奉還」的坂本龍馬因為推動「薩長同盟」被刺重傷，跟新婚妻子阿龍到鹿兒島休養兼蜜月旅行時，也曾經來到霧島的清麻呂故地一遊，顯見清麻呂對於尊王一派的政治意義。

稱德天皇是一位女帝，也是史上唯一一位以「皇女」身份繼承皇位的天皇。（圖：網路）

1866年，明治天皇更進一步，將護王神社從高雄神護寺，遷到今日的皇宮旁烏丸通現址，確立了今天的護王神社樣貌，後來清麻呂還當過日幣紙鈔上的人物。

當然，當清麻呂成為維繫皇室的正面人物，道鏡也會被以相對負面的形象呈現。因此江戶時期的民間，也流傳著道鏡是「巨根」的傳言，說他一坐下就「露出三條腿」，因此才會得到女帝稱德天皇的歡心。這麼說當然有性別歧視的意含在，不過江戶人講話羶色腥似乎是常態。但這個說法的背後，究竟是幕府要詆毀皇室昏庸？還是支持尊王攘夷的人要詆毀道鏡，來突顯任何阻斷皇室「萬世一系」的野心都不會實現？就不得而知。

不過，無論結果是什麼，倒楣的稱德天皇，注定都得背上淫亂昏庸的污名。當然，已經神格化的清麻呂，各種神話也被搬上檯面，有了保護神「狛豬」（狛いのしし）以及被挑斷腳筋卻可以復原的專屬神話。由於第二次世界大戰的關係，天皇的神格地位受到嚴厲的挑戰，於是當代人想起「護王神社」時，已經忘了「護王」的意義在於清麻呂對日本皇室保留「萬世一系」的貢獻，以及在尊王攘夷的時代被重新造神的特殊意義。

現在再看護王神社，大家也只會記得這裡有足腰守護的功能和可愛逗趣的「狛豬」，於是現在大家經過「護王神社」時，也就只記得要買一個「足腰御守」來保庇過勞的身體了。

護王神社中的靈豬手水舍。（By コンピュータが，wikimedia.org）

護王神社前的足腰御守。（圖：作者提供）