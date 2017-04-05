自由限時批》金正恩潑糞「川習會」！將軍！

杭東

就在「川習會」前，北韓無視國際和美國的巨大壓力，照樣在今天發射第六次的飛彈（未來可裝核彈頭）！這種潑糞挑釁的叫陣，不止挑戰川普政府的能耐和決心，更是讓習大大難堪，等於象棋的「將軍」！看來金正恩真要「背水一戰」了！ 除了川普不久前批評金正恩，直言他的「射飛彈」行為，「非常、非常惡劣」（acting very, very badly）；連曾訪問南韓的國務卿提勒森（Rex Tillerson）亦說過，美方已預備拋棄「戰略性忍耐」策略，今後不排除採取「先制攻擊」對付北韓的說法云云（3月21日還被北韓外交部官員反嗆，北韓有計畫、也有能力反擊美國挑起的任何戰爭），更在今天的簡短聲明表示，「美國已經說得夠多了」！

顯然，金正恩的這把火是已到了不滅不行的關鍵時刻！復使明天將舉行的「川習會」，蒙上一股火藥氣息。而北韓的洲際彈道飛彈若發展完成，將可威脅到九千公里外的美國本土。根據最近中共的官媒《環球時報》報導，北韓近日在《今日朝鮮》網站上發佈了名為「命中彈」的短片，將美國稱為北韓人民「不共戴天的敵人」，影片最後還有北韓飛彈射向美國本土，挑釁意味濃厚。

金正恩像「神風」自殺機般的一再衝撞，已到了攤牌的重要時刻。（法新社）

截至本文發稿為止，尚未見到北京有何說法（頂多「官腔官調」會嚴批平壤，說「局勢嚴峻」之類的辭令）。畢竟中、朝關係非比尋常；一旦「真」的翻臉，對中共政權威脅至大（儘管今年二月間平壤私下嚷嚷「不要相信北京」，但並無官方正式的「決裂」表態），兩國依復形同「唇亡齒寒」關係。肇致不論聯合國或美國歷來的三任總統，採取各種「文攻武嚇」行動（所謂的美中俄日及南北韓「六方會談」，亦是名存實亡），多因中、朝黑白臉「唱雙簧」，成了打水漂，即使近來北京停止進口北韓煤炭，一樣能暗中「回饋」。因為北京擔心金氏政權垮台或發生戰爭，將導致兩韓統一，並與美國結盟，危及中國邊境安全。

又如美國已準備好對與北韓有商業往來的中華人民共和國企業、銀行開罰。北京的外交部亞洲司司長蕭千卻表示「希望美國不會這麼做」、「因為這對我們並不公平，這不是正確處理事情的方式」，其公私交情可見一斑。另曾被金正恩視為「暗殺名單」的脫北者朴延美（Yeonmi Park）逃離北韓10年，今天在香港演講指出，北京採兩手手法，常會將脫北者遣返北韓，無異是一種「助紂為虐」行為！

再者，近日聯合國原子能監督組織「國際原子能總署（IAEA）」署長天野之彌（Yukiya Amano）證實，北韓近年已將鈾濃縮設施的規模擴大一倍，已成功提升核武發展「這是很糟糕的情況，它們的核武計畫已邁入新階段」！ 因此，美國財政部在4月1 日針對11名北韓人和1家北韓企業進行制裁，這些個人與企業與該國武器計畫、銀行和商品貿易有連結。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）聲明指出，「今天制裁行動的目的，在阻斷北韓政府為其非法核子、彈導飛彈和擴散計畫籌資的管道和方式。」

簡言之，中共已經成為北韓問題的一部份，而不是解決北韓問題的方案。像每當北韓有挑釁行為時，北京常採中立態度，呼籲兩韓不要加劇緊張情勢，殊不知這都是北韓作為。而川普顯然知之甚詳，所以才會一再非常明確地表示，「北京要嘛幫忙美方，要嘛不幫；要是北京肯幫，好處多多；若否，對大家都沒好處。

川普在4月2日英國《金融時報》專訪中更表明，若中華人民共和國不對北韓核武和飛彈計畫採取較強硬立場，美國準備自己處理！記者問：「你認為不用中國幫忙，也可以解決問題？」川普說，「完全可以」。對此，英國《衛報》更以「最後通牒」（ultimatum）加以形容。

目前美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）今天已抵達莫斯科，正奉命爭取俄羅斯合作，以設法馴服北韓。在他訪俄之後，國務卿提勒森也計畫往訪莫斯科。而川普任命的美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）甚且在4月2日點名中華人民共和國：「我知道北京希望看到北韓停止核試驗，那就拿出證明！」

曾於歐巴馬政府擔任國防部長卡特（Ash Carter），在最近的ABC「本週」（This Week）節目中指出，若美國先發制人，對北韓發動攻擊，平壤可能會試圖入侵南韓，但北韓必敗無疑。不過，這場戰爭的風險很高，將是韓戰以來所未見的；也將是一場毀滅性的戰事。南韓首都首爾約有2500萬人口，位於兩韓交界邊緣，因此必須謹慎行事。 據曾婉拒美國總統川普邀請出任國防部長的退役四星上將基恩（Jack Keane），於近日亦表示，要解決北韓問題，摧毀該國的核設施可能是目前「唯一抉擇」。基恩於4月4日接受英國《泰晤士報》（The Times）專訪，指出，針對北韓飛彈發射設施、地下核設施和政權領導人進行先發制人的攻擊，很可能是美國現階段的唯一選擇。 另根據日本《共同社》報導，在4月下旬，美國總統川普上任後的首次2+2會議，將以加強應對北韓的彈道導彈防禦（BMD）體系作為首要課題，並強化日、美同盟和擴大自衛隊的作用。

為應對北韓威脅，日本擬提出為海上自衛隊增加可搭載「標準三型」導彈的神盾戰艦、陸上神盾戰鬥系統，並有可能考慮引入戰區高空導彈防禦系統「薩德」（THAAD）引進日本（此系統即將5月前在南韓部署完成，自也是北京「壁上觀」因素之一）。 如今美國對付北韓幾乎是「天羅地網」式的進行（包括莫斯科），但金正恩卻像「神風」自殺機般的一再衝撞，確已到了攤牌的重要時刻；若川普不能劍及履及行動，恐會讓國際看笑話，因為北京挨金正恩的耳光，是「做做樣子」，假的！