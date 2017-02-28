自由限時批》「川習會」的葫蘆裡 會對「一中」賣什麼膏藥？！

中國國務委員楊潔篪。（路透）

◎杭東

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說， 中國國務委員楊潔篪和中國駐美大使崔天凱今天於白宮會晤新任白宮 國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster），以及川普的女婿、白宮資深顧問庫許納（Ja red Kushner）和其他官員，中方有6名代表出席。 在離開白宮前，楊潔篪也向美國總統川普簡短致意；諸此，在在為「 川習會」鋪路，可望於短期內會晤，預料雙方高峰會議內容， 除貿易、北韓、南海等問題外，亦將涉及「一中」政策， 實值得台灣當局正視，並須及早未雨綢繆， 方不致損害台灣民主及主權！畢竟川普政府的「一中」， 雖以美方觀點對台友善，但並不表示北京不會彎腰， 以牟取不利台灣的利益！

近月以來，川普鷹派團隊一一就位後，包括川普的一連串談話， 都針對中國非常不滿，猶痛批「中國是操縱匯率的總冠軍」，要「 走著瞧」！一面又怪責北京不願妥善處理北韓核武問題， 一面再派強大航母赴南海巡航，要中國「收歛」遵守國際法， 一面又揚言打造美國有史以來最強大的軍隊（將擴增軍備540億美 元）等等，不一而足。

外界解讀楊潔篪美國行是在為「川習會」鋪路。（歐新社）

然則，川普對「一中」並沒有太多的著墨，或具體的說法， 只是在和台灣的總統蔡英文通話後，說「不清楚為何美國要被『 一中政策』束縛」、「包括『一中』在內都在談判協商中」」云云； 在在表明美方係堅持自己的「一中」原則， 就是不離三個公報及提供六項保證，強調：「 承認一個中華人民共和國，但台灣不屬於中華人民共和國」。 此與台灣的「一中」看法，若合符節。

例如白宮「國家貿易委員會」（NTC）的總統助理彼得．納瓦羅（ Peter Navarro）教授，就曾提出「中國的『一中原則』和美國的『 一中政策』對台灣的立場或認知並不一致」的建議，川普亦表接受； 而美國國務卿提勒森（Rex Tillerson），更在國會中表明對中、台的立場， 雖然仍維持和中國的關係， 但將會加強對台灣在安全保障和經濟上的關係。

不過，北京卻始終堅持「台灣是中華人民共和國的一部分」， 此在過去美國「聯中制蘇」戰略下，雖僅同意「各說各話」狀態， 但北京在國際上卻不斷打壓、矮化台灣，又文攻武嚇， 兩千枚飛彈對準；及至歐巴馬時期，也只是一種「逆來順受」 的妥協態度，在去年12月中旬歐巴馬卸職期前的白宮記者會中， 亦認為台灣繼續保持某種程度的自治（autonomy）就好； 而此與台灣主流民意的「獨立自主」（正常民主化國家） 頗有相當距離。所以當川普稱蔡英文為「台灣總統」後， 國際輿情氛圍已有顯著的變化， 至少美台日之間的軍事經貿同盟儼已成形，自須百尺竿頭更上層樓！

曾一度被川普考慮接任國務卿、前駐聯合國大使的波頓（John Bolton，川普曾公開說，「他（波頓） 的很多想法我都非常認同」），近日在接受「華盛頓自由燈塔」 網站（Washington Free Beacon）專訪，談論「一中」政策時，就強調應重新協商調整 40年來否認台灣主權的「一中」政策，並說「我們支持台灣人， 支持他們獨立於中國之外。」更指出，「一中」政策是1972年前 總統尼克森訪問中國時制定的， 已經缺乏歷史觀點並未能反映出目前東亞的現實， 大部分土生土長的台灣人都認為自己是「台灣人」而非「中國人」。

再者，波頓說中國對「一中」政策的定義和美國完全不同。 北京認為的「一中」政策指的是中華人民共和國是唯一合法政府， 台灣則隸屬中國。而美中同意的「一中」政策則是指， 美國承認海峽兩岸的所有中國人都認為只有一個中國， 並非否認台灣的主權。

波頓建議川普政府應和中國以及和台灣界定出清楚的關係， 才有助解決問題，而非沿用過去的（指北京定義）的「一中政策」！

其實，波頓和川普的「諸葛亮」巴農（Steve Bannon）都屬鷹派，亦和彼得．納瓦羅（Peter Navarro）教授一樣看法，認為在21世紀， 中國將是美國面臨的主要戰略問題，要求中國停止侵占南海和東海。 巴農甚至持美中未來十年內「不惜一戰」的態度！

目前看來，北京仍採軟硬兩手策略，但硬的來付出代價太大， 故而不惜暫擺低姿態「求和」（經貿讓步，但軍事對抗），以進行「 川習會」，在有關「一中」議題上，北京自會想盡辦法（ 川普家族及鷹派成員）利誘，以扳回一城，讓台灣仍在其手掌中， 此從連「228」都能扯上「統獨一家親」， 便知老共絕非省油的燈！台灣朝野仍須步步為營，因為「川習會」 的葫蘆裡，還不知究會對「一中」賣什麼膏藥？是以不能對川普政府「一廂情願」， 而應有憂患和危機意識，廣結善緣，八方遊說， 經貿軍事均須自立自強，才能邁向正常的民主化國家！