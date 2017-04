自由限時批》川習會恐將是「行禮如儀」！

◎辛文

美國或台灣的部分主流媒體,常把川普看成「狂人」或「精明商人」,好像是一般的「政治素人」,經常批評或嘲諷,看成辦不了大事的國家元首;就連「川習會」在即,都把中華人民共和國吹捧得不得了,硬是「看小」川普,甚至唱衰!好在尚有許多平實的新聞報導,讓人有「稽」可尋,使吾人尚能「就事論事」,否則太容易被誤導成「向中看齊」,無異是欺騙閱聽大眾!

例如,「川習會」常被說成是美前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)的「幕後帷幄」,川普女婿庫希納(Jared Kushner)居間扮演要角,未免太小看川普的政治智慧和他的鷹派團隊(如首席策士巴農、白宮幕僚長柏瑞斯等)能耐!須知在美像季辛吉「過氣」的老政客不少;若共和黨大老主動請纓,川普自不便婉拒,所以須找自己信賴的女婿前往(國務卿提勒森Rex Tillerson不熟悉亞洲事務),得以「據實」提供分析研究對策;只要看川普對北韓態度強硬不變、對戰區高空防禦系統(薩德,THAAD)在南韓裝置不變,美日韓大規模軍演照常進行(日本的「新安保法」已放寬自衛隊「武器等防護」範圍),南海問題半步不讓,不僅美航母繼續巡弋,連日本都派軍艦前往。

又對北京貿易制裁,在「川習會」前,還簽署兩項行政命令,要求相關機構查明造成美國龐大貿易逆差的原因,並打擊未支付美國對特定進口商品課徵懲罰性「雙反稅」(反傾銷稅和反補貼稅)的欠稅行徑。更是大剌剌地由白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)美國商務部長羅斯舉行記者會宣布,擺明是「不友善」的一個政治訊息。

試問嘴巴說得好聽(商場和政壇一樣懂得基本禮儀和「客套」),但私下卻「明火執仗」,這叫做「示弱」或「軟弱」嗎?!

例如北韓問題,川普在接受英國「衛報」的專訪中,就強調,美國「完全」可以在沒有中國協助下處理北韓。英國《衛報》猶以「最後通牒」(ultimatum)加以形容。聯合國大使海利(Nikki Haley)更在最近「點名」中華人民共和國,嚴厲地說「我知道中華人民共和國希望看到北韓停止核試驗,那就拿出證明!」

而美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚(Joseph Yun)即將抵達莫斯科,爭取俄羅斯合作,以設法馴服北韓。之後,與莫斯科高層關係密切的國務卿提勒森,亦將訪俄。看來美俄合作制北韓,是指日可待的!

再者,川普就是川普,長期以來具「獨立思考」和「判斷」能力(他獨創叫好叫座的「誰是接班人」電視節目,堪為例證),他重用自己親人,是有可批評之處,但不表示「錯誤」,無非亦是另類「考核」的觀照,若能接受拿捏分際,是可以加分(目前主流媒體和在野民主黨都在嚴格監督其家族動態)的。

復次,薑是老的辣!川普比習近平要大7歲,看盡商場詭譎鬥爭和人生百態,2017年《福布斯》FORBEES,還列為世界上第544富有的人(美國第201),擁有35億美元的淨資產富人。歷練豐富,可說已成了「老薑」;而維基解密也已在2011年8月30日公布了一份美國駐北京大使館2009年11月16日發往美國華府的機密電報。電報代號09BEIJING3128,保密等級:機密(Confidential),電報標題:「副主席習近平的肖像:雄心勃勃的文革倖存者(Portrait of Vice President Xi Jinping: 'Ambitious Survivor' of the Cultural Revolution)」。這份電報對習近平進行了較為詳盡的個人經歷與性格描述。難道川普對習大大的能軟能硬和「陰沈狠毒」不了解嗎?!早已下了「知己知彼」的功夫,況且美國的軍情監聽和國安是舉世聞名(像「菱鏡」計畫等),總統會是「白痴」嗎?!

又如,或許是川普「美國再強大」心切,亦太早透露「聯俄制中」大戰略構想,招致各種攻訐,甚至認為他和俄羅斯有「不可說的祕密」,還牽扯到美大選是否為另一「水門案」等等;至今他仍赤心報國,更不在乎各種查核,主要是「聯中制蘇」策略乃是美衰退的主因,現只是一種「撥亂反正」的作為,俾重現美國往日雄風罷了,此從其主要親信都「不信賴中華人民共和國」(包括白宮國安團隊到國務卿、國防部長、財經首長等在媒體的談話),不難可見,相信真相終將會有水落石出的一天!他任命的美國駐聯合國大使海利就在4月2日斬釘截鐵地說,一旦俄國插手美國大選相關調查確實,川普也將全然支持對克里姆林宮採取強硬行動。

是以,外界紛傳習大大會送一份大「伴手禮」,但如匯率、貿易逆差、北韓、東海、南海、網路安全可能嗎?!諸此,在短期內都不易有結果。而所謂「禮尚往來」,恐怕只能做些「信物交換」(雙方貿易小小讓步)而已;至少會「行禮如儀」,給習近平的一點面子,以顯現「中美新型大國關係」尚有機會,讓習大大在中共召開十九大任內前,還有戲唱,然恐誰也佔不到什麼便宜!

至於台海兩岸問題,川普起碼會表現「我們美國的一中政策」,但戲碼甚少。只要看近日日本「讀賣新聞」都頭條報導「美國已將尖端戰機F-35與戰區高空防禦系統(THAAD,薩德)列為對台出售標的,而台灣自製潛艦方面,美國川普政府也將對台提供技術列為考慮項目」云云,就可思過半矣。