自由限時批》川習會恐將是「行禮如儀」！

◎辛文

美國或台灣的部分主流媒體，常把川普看成「狂人」或「精明商人」，好像是一般的「政治素人」，經常批評或嘲諷，看成辦不了大事的國家元首；就連「川習會」在即，都把中華人民共和國吹捧得不得了，硬是「看小」川普，甚至唱衰！好在尚有許多平實的新聞報導，讓人有「稽」可尋，使吾人尚能「就事論事」，否則太容易被誤導成「向中看齊」，無異是欺騙閱聽大眾！

例如，「川習會」常被說成是美前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的「幕後帷幄」，川普女婿庫希納（Jared Kushner）居間扮演要角，未免太小看川普的政治智慧和他的鷹派團隊（如首席策士巴農、白宮幕僚長柏瑞斯等）能耐！須知在美像季辛吉「過氣」的老政客不少；若共和黨大老主動請纓，川普自不便婉拒，所以須找自己信賴的女婿前往（國務卿提勒森Rex Tillerson不熟悉亞洲事務），得以「據實」提供分析研究對策；只要看川普對北韓態度強硬不變、對戰區高空防禦系統（薩德，THAAD）在南韓裝置不變，美日韓大規模軍演照常進行（日本的「新安保法」已放寬自衛隊「武器等防護」範圍），南海問題半步不讓，不僅美航母繼續巡弋，連日本都派軍艦前往。

又對北京貿易制裁，在「川習會」前，還簽署兩項行政命令，要求相關機構查明造成美國龐大貿易逆差的原因，並打擊未支付美國對特定進口商品課徵懲罰性「雙反稅」（反傾銷稅和反補貼稅）的欠稅行徑。更是大剌剌地由白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）美國商務部長羅斯舉行記者會宣布，擺明是「不友善」的一個政治訊息。

試問嘴巴說得好聽（商場和政壇一樣懂得基本禮儀和「客套」），但私下卻「明火執仗」，這叫做「示弱」或「軟弱」嗎？！

例如北韓問題，川普在接受英國「衛報」的專訪中，就強調，美國「完全」可以在沒有中國協助下處理北韓。英國《衛報》猶以「最後通牒」（ultimatum）加以形容。聯合國大使海利（Nikki Haley）更在最近「點名」中華人民共和國，嚴厲地說「我知道中華人民共和國希望看到北韓停止核試驗，那就拿出證明！」

而美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）即將抵達莫斯科，爭取俄羅斯合作，以設法馴服北韓。之後，與莫斯科高層關係密切的國務卿提勒森，亦將訪俄。看來美俄合作制北韓，是指日可待的！

再者，川普就是川普，長期以來具「獨立思考」和「判斷」能力（他獨創叫好叫座的「誰是接班人」電視節目，堪為例證），他重用自己親人，是有可批評之處，但不表示「錯誤」，無非亦是另類「考核」的觀照，若能接受拿捏分際，是可以加分（目前主流媒體和在野民主黨都在嚴格監督其家族動態）的。

復次，薑是老的辣！川普比習近平要大7歲，看盡商場詭譎鬥爭和人生百態，2017年《福布斯》FORBEES，還列為世界上第544富有的人（美國第201），擁有35億美元的淨資產富人。歷練豐富，可說已成了「老薑」；而維基解密也已在2011年8月30日公布了一份美國駐北京大使館2009年11月16日發往美國華府的機密電報。電報代號09BEIJING3128，保密等級：機密（Confidential），電報標題：「副主席習近平的肖像：雄心勃勃的文革倖存者（Portrait of Vice President Xi Jinping: 'Ambitious Survivor' of the Cultural Revolution）」。這份電報對習近平進行了較為詳盡的個人經歷與性格描述。難道川普對習大大的能軟能硬和「陰沈狠毒」不了解嗎？！早已下了「知己知彼」的功夫，況且美國的軍情監聽和國安是舉世聞名（像「菱鏡」計畫等），總統會是「白痴」嗎？！

川普比習近平要大7歲，看盡商場詭譎鬥爭和人生百態，2017年《福布斯》，還列為世界上第544富有的人（美國第201），擁有35億美元的淨資產富人。（Bloomberg）

又如，或許是川普「美國再強大」心切，亦太早透露「聯俄制中」大戰略構想，招致各種攻訐，甚至認為他和俄羅斯有「不可說的祕密」，還牽扯到美大選是否為另一「水門案」等等；至今他仍赤心報國，更不在乎各種查核，主要是「聯中制蘇」策略乃是美衰退的主因，現只是一種「撥亂反正」的作為，俾重現美國往日雄風罷了，此從其主要親信都「不信賴中華人民共和國」（包括白宮國安團隊到國務卿、國防部長、財經首長等在媒體的談話），不難可見，相信真相終將會有水落石出的一天！他任命的美國駐聯合國大使海利就在4月2日斬釘截鐵地說，一旦俄國插手美國大選相關調查確實，川普也將全然支持對克里姆林宮採取強硬行動。

是以，外界紛傳習大大會送一份大「伴手禮」，但如匯率、貿易逆差、北韓、東海、南海、網路安全可能嗎？！諸此，在短期內都不易有結果。而所謂「禮尚往來」，恐怕只能做些「信物交換」（雙方貿易小小讓步）而已；至少會「行禮如儀」，給習近平的一點面子，以顯現「中美新型大國關係」尚有機會，讓習大大在中共召開十九大任內前，還有戲唱，然恐誰也佔不到什麼便宜！

至於台海兩岸問題，川普起碼會表現「我們美國的一中政策」，但戲碼甚少。只要看近日日本「讀賣新聞」都頭條報導「美國已將尖端戰機F-35與戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）列為對台出售標的，而台灣自製潛艦方面，美國川普政府也將對台提供技術列為考慮項目」云云，就可思過半矣。