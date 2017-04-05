兩岸與國際》身陷冏途，習近平敗陣收場已成必然

川普將於佛羅里達州的馬阿拉歌度假村，接待遠道來訪的習近平。相較於安倍2月11日與川普的球敘，川習會遲了近兩個月才成行，面子上自然是掛不住的。好不容易候到川習會，但會前所有訊息都透露，這將會是一趟冷熱交替的三溫暖之行，實讓人難以樂觀期待！

顏建發／健行科技大學企管系教授

美國時間4月6日，川普將於佛羅里達州的馬阿拉歌度假村，接待遠道來訪的習近平。相較於安倍2月11日與川普的球敘，川習會遲了近兩個月才成行，面子上自然是掛不住的。而期待見面的歷程即是艱辛的。好不容易候到川習會，3月31日川普卻簽署了兩個行政令，指示相關部門審查美國的貿易赤字，打擊濫用貿易行為，要求加強執行反傾銷法，並說這將為美國工人和企業開創新篇章。川普還在推特上寫道：「下週和中國的會晤將會非常艱難，因為我們不能再承受巨大的貿易赤字和工作流失。美國公司必須準備好另闢蹊徑。」

川普認為，美國對世界其他國家的5000億美元的貿易逆差使得美國成為輸家，而其中的3,470億美元赤字竟來自中國。顯而易見，川普是想以主場優勢將問題導到美中貿易問題上來。宴無好宴，會無好會，這種由主人發出的警告，充滿惡意。相信習近平收到此訊息的當下，內心必然是十分糾結而進退兩難。這是一趟冷熱交替的三溫暖之行，實讓人難以樂觀期待！

相較於安倍2月11日與川普的球敘，川習會遲了近兩個月才成行，而期待見面的歷程是艱辛的。（AP）

川普在競選期間曾痛批中國偷走美國的就業機會，扼殺美國。他還向選民承諾，會在跟北京當局談的時候「擊敗他」。究實而論，川普如果期望2020連任，那麼，他必須強硬。強硬即便不能導致美中經貿結構的轉變，至少可以向選民做個交代。固然，中國有可能開出購買清單，以平衡美國逆差，但要兌現美中貿易平衡，必須有結構性的改善，恐非中國單方購買產品可以解決得了。而且，習近平一旦接受這種安排，便默受這種指責；但，不接受，川普會放過他嗎？

至於其它的國際與區域議題，包括朝鮮半島與南海爭議，固然重要，對川普而言，應該會被放在其次的位置。然而即便如此，在朝鮮議題上，中國的處境也很不利：不制裁朝鮮，美國介入更深，中國將被邊緣化；制裁朝鮮，引來中朝對立，又傷害東北的經濟，結局將是兩輸。川普早就說過，「如果北京不對平壤施加更大壓力，美國絕對會採取單方面行動解決這個問題。」這顯示，北京只有配合的份，無法將此做為討價還價的籌碼。

川普說，「如果他們決定提供協助，對中國來說將是非常好的事情，如果中共不答應這麼做，那對任何人都不利。」這句話的意思是，解決朝鮮問題也有益於中國，也就是，這其實是中國在幫自己。如此，美國又何須付費？誠然，川普的行政團隊尚未建立好，在與習近平交手的過程，會比較吃虧，但川普終究占主場優勢，而且川普重用女兒與女婿，固引起利益衝突之指責，然從指揮的效率與效果看來，這會讓川普跳脫弱勢或老化官僚的困境，有利於他的談判過程。固然提勒森訪中時已將川普會佈好局，但川普卻透過推特出招，對習近平施壓。顯示，川習會的過程將會是川普親力親為的佈局與操盤。川習兩人私下聚會，習近平應付得了老奸巨滑的川普嗎？

在朝鮮議題上，中國的處境很不利：不制裁朝鮮，美國介入更深，中國將被邊緣化；制裁朝鮮，引來中朝對立，又傷害東北的經濟，結局將是兩輸。（AFP）

中國透過對川普的女婿與女兒做統戰工作，企圖影響川普的政策方向。這是一般輿論所擔心的。但為了履踐競選承諾，川普是必要對中國施壓。川普已年屆七十，再一任是人生的最後一搏，而他的粉絲盡是美國經濟的失意者，這應該會提醒他與中國交手不能心慈手軟。據此，只怕中國對川普女兒與女婿的「投資」將成為打狗的肉包子，一去無回。

反觀中方，似乎是一片形勢大好的評價。外交部副部長鄭澤光稱此行為美中關係的新開始。復旦大學美國研究中心主任吳心柏說，川習會時機很恰當，是中國趁川普尚未佈好局，提前影響川普對中關係決策的好機會。這是典型中國的官場文化。在中國官場說一些不討喜的話，既觸霉頭，又惹人厭，自然要避免，於是代之而起的便是歌功頌德、粉飾太平、報喜不報憂。

同時，畢竟川習會是私人聚會，外面能獲知的訊息極其有限。中方為了圖遠、為了安內，必然會挑好的加以剪輯與傳播。而且在謀略上，先將好的結果預告，一旦有變、和諧破壞了，中國將動用其輿論將責推給川普的不可測人格。這應該也是中方可能的心計。

不管如何，這次川習會對中方最不利的地方是習近平渴望穩定與和諧，卻又好大喜功。

這次川習會對中方最不利的地方是習近平渴望穩定與和諧，卻又好大喜功。（REUTERS）

三月下旬，媒體所披露的是「川普還沒有做好接待習近平的準備」。而或可部分解釋川普將聯繫的工作需交由自己女婿處理的緣故。而習近平的急切極可能是為了配合5月14－15日將在北京舉行的「一帶一路國際合作峰會」以及9月將在廈門舉辦的「金磚國家峰會」。這兩場的會議說穿了是為了十九大的召開而舖墊的戲目。

綜觀這一次川習會，姑不論川普過人的談判策略與下賭的狠準性格，單看習近平這方就有幾個交手上的弱點：

1. 人在屋簷下，能不低頭？

2. 從5月到11月的十九大，習近平必須維持一個穩定與和諧的內外環境，為此，他必須保持一個較低調的態勢，對來自川普的任何強硬挑戰，必須隱忍。

3. 習身邊粉飾太平者多，這是中國傳統官場文化使然，也是極權者用來愚民之所需者；反對川習會者肯定出不了頭。

4. 從最早鵠候川普來電、一中政策表述到急切於川習會，透視出習近平崇美與懼美的潛意識。

5. 從經貿、北韓、薩德、南海、到台灣等議題，在戰略形勢上，習近平都處於下風。

根據上述的研判：習近平此行將身陷冏途，敗陣收場恐怕已成必然。