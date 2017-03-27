自由限時批》「川習會」恐非如北京的一廂情願！

辛文

北京想像的美「新型大國關係」（不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏），能否在「川習會」如願，頗受矚目。顯然此須先滿足川普一再提及的解決北韓「搗彈」（北京從未切斷對北韓的供輸），和撤除南海的人工島礁（多已建成軍事基地），遵守國際海洋法等條件，否則是三兩棉花，「彈（談）都不要彈（談）」，遑言其他（台海問題）！

其實，川普的4月很忙，除了國政千頭萬緒須改革推動，在內政上並不太順利，像「禁穆令」或移民政策等，多遭阻力，近連取代「歐巴馬健保」的法案，都被迫撤回；外交軍事亦復須重整部署，進入「整理期」，朝「以實力維護和平（Peace Through Strength）」策略前進；像急欲化解美與俄羅斯過去的不和努力，亦蒙上大選莫斯科是否介入的陰霾，主流媒體則視為「水門案」鍥而不捨的猛追；另朝鮮半島雖重兵部署並未解除警報，還得召開「日美安保磋商委員會」（2+2）首次會議，討論兩國導彈防禦合作方案（日本外相岸田文雄、防衛相稻田朋美屆時將與美國國務卿提勒森Rex Tillerson、國防部長馬提斯James Mattis等參加），考慮將戰區高空導彈防禦系統「薩德」（THAAD）引進日本部署；至於北大西洋公約組織（NATO）亦顯不穩，且邀他前往出席高峰會議等等，不一而足。

據傳四月將舉行的「川習會」，有點急就章。美中關係欲由現鷹派團隊的「不信賴」，一躍而為「信任」關係，尚有一大段距離！（EPA）

所以，此時此刻舉行的「川習會」，有點急就章（習欲在19大穩住國內外情勢，不得不然）。但美中關係欲由現鷹派團隊的「不信賴」，一躍而為「信任」關係，尚有一大段距離！

也就是說，北京過去那套「欺敵」伎倆，已被洞穿（《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》（The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower）的作者白邦瑞Michael Pillsbury現已為川普重要幕僚），除非有具體的誠意和做法，搞統戰、虛假或公關（川普家族已被媒體緊盯不放），恐皆無濟於事！

從近兩個多月的種切作為，不難看出，川普政府並未受北京迷惑。

例如，商務部長羅斯（Wilbur Ross）、主掌白宮國家貿易委員會的「鷹派」經濟學者納瓦洛（Peter Navarro），加上就任貿易代表署（USTR）貿易代表的萊席爾（Robert Lighthizer）等，已讓外界認為川普對中國強硬是「來真的」！預期美中貿易戰將升溫。萊席爾更在近日國會聽證會中強調，他完全同意中國不是一個「市場經濟」的說法，而世界貿易組織（WTO）並沒有提供足夠的工具讓美國解決和中國的經貿問題，尤其是國有企業部分，而此將來會和歐盟合作來對抗中國的不公平作為；而美國外商投資委員會（CFIUS）亦更將進一步對美、中合資企業，實施新的出口管制，以遏制中共戰略性掌控全球半導體市場的野心（中國斥資1600億美元計劃，欲使中國晉身全球半導體強權，已構成美國重大威脅）。

前兩天，美國國務院猶公布最新制裁名單，就針對協助伊朗發展彈導飛彈計畫製造設備、技術採購與貿易等進行新的制裁，有11個外國實體及個人遭制裁，其中，9個中華人民共和國企業及個人上榜。 又如，川普更迭的白宮國安顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）將軍，乃至白宮首席策士巴農（Stephen K. Bannon）等都是強硬派，支持川普國防預算擴增為540億美元（為俄羅斯4倍），大規模重建美國海軍，把現在274艘軍艦增加到350艘（航母增至12艘）。並南海議題上採取強硬的立場，阻止中國在該海域持續填海造陸、擴張軍武勢力，以保護美國及其他國家在該海域的國際利益。

目前美國卡爾文森號航母（Carl Vinson）戰鬥群，在南海巡航任務後，已至釜山參加美韓空前的和特種軍種和最新精良武器軍演，並不顧北京的再三反對照樣南韓部署系統「薩德」（THAAD），在在宣示其捍衛亞太地區安全及制約中共霸權的決心。 同時，美國國會亦將通過「南海與東海制裁法案」，以授予川普「尚方寶劍」，使川普政府未來處理南海與東海問題上，更能得心應手！

最近，「華盛頓自由燈塔」（Washington Beacon）網站引述數名川普政府官員的說法，金額約10億美元的軍售案已在去年12月準備正式通知國會，但被多名白宮國安會官員擋下。並報導，美國將在下月初「川習會」之後，依「台灣關係法」，宣布對台軍售。全案將比前政府時期未放行的軍售案「更多、更好」！ 簡言之，川普政府不論軍經或國安層面，實已對中華人民共和國佈下「天羅地網」的防線和攻擊面，顯然南海與東海問題（朝鮮半島）將是首當其衝，所以積極強化美日韓的軍事、經貿同盟，使得台海兩岸相對地沒那麼迫切重要性。除非，北京有大退讓的利多，看來亦已不太可能，因為易衝擊影響習政權的穩定性，亦使川普的「美國再強大」（且嚴厲批中）威信受到質疑；此時的「川習會」，恐亦只能彼此虛應故事一番！