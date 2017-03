自由限時批》「川習會」恐非如北京的一廂情願！

辛文

北京想像的美「新型大國關係」(不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏),能否在「川習會」如願,頗受矚目。顯然此須先滿足川普一再提及的解決北韓「搗彈」(北京從未切斷對北韓的供輸),和撤除南海的人工島礁(多已建成軍事基地),遵守國際海洋法等條件,否則是三兩棉花,「彈(談)都不要彈(談)」,遑言其他(台海問題)!

其實,川普的4月很忙,除了國政千頭萬緒須改革推動,在內政上並不太順利,像「禁穆令」或移民政策等,多遭阻力,近連取代「歐巴馬健保」的法案,都被迫撤回;外交軍事亦復須重整部署,進入「整理期」,朝「以實力維護和平(Peace Through Strength)」策略前進;像急欲化解美與俄羅斯過去的不和努力,亦蒙上大選莫斯科是否介入的陰霾,主流媒體則視為「水門案」鍥而不捨的猛追;另朝鮮半島雖重兵部署並未解除警報,還得召開「日美安保磋商委員會」(2+2)首次會議,討論兩國導彈防禦合作方案(日本外相岸田文雄、防衛相稻田朋美屆時將與美國國務卿提勒森Rex Tillerson、國防部長馬提斯James Mattis等參加),考慮將戰區高空導彈防禦系統「薩德」(THAAD)引進日本部署;至於北大西洋公約組織(NATO)亦顯不穩,且邀他前往出席高峰會議等等,不一而足。

據傳四月將舉行的「川習會」,有點急就章。美中關係欲由現鷹派團隊的「不信賴」,一躍而為「信任」關係,尚有一大段距離!(EPA)

所以,此時此刻舉行的「川習會」,有點急就章(習欲在19大穩住國內外情勢,不得不然)。但美中關係欲由現鷹派團隊的「不信賴」,一躍而為「信任」關係,尚有一大段距離!

也就是說,北京過去那套「欺敵」伎倆,已被洞穿(《2049百年馬拉松:中國稱霸全球的祕密戰略》(The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)的作者白邦瑞Michael Pillsbury現已為川普重要幕僚),除非有具體的誠意和做法,搞統戰、虛假或公關(川普家族已被媒體緊盯不放),恐皆無濟於事!

從近兩個多月的種切作為,不難看出,川普政府並未受北京迷惑。

例如,商務部長羅斯(Wilbur Ross)、主掌白宮國家貿易委員會的「鷹派」經濟學者納瓦洛(Peter Navarro),加上就任貿易代表署(USTR)貿易代表的萊席爾(Robert Lighthizer)等,已讓外界認為川普對中國強硬是「來真的」!預期美中貿易戰將升溫。萊席爾更在近日國會聽證會中強調,他完全同意中國不是一個「市場經濟」的說法,而世界貿易組織(WTO)並沒有提供足夠的工具讓美國解決和中國的經貿問題,尤其是國有企業部分,而此將來會和歐盟合作來對抗中國的不公平作為;而美國外商投資委員會(CFIUS)亦更將進一步對美、中合資企業,實施新的出口管制,以遏制中共戰略性掌控全球半導體市場的野心(中國斥資1600億美元計劃,欲使中國晉身全球半導體強權,已構成美國重大威脅)。

前兩天,美國國務院猶公布最新制裁名單,就針對協助伊朗發展彈導飛彈計畫製造設備、技術採購與貿易等進行新的制裁,有11個外國實體及個人遭制裁,其中,9個中華人民共和國企業及個人上榜。 又如,川普更迭的白宮國安顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)將軍,乃至白宮首席策士巴農(Stephen K. Bannon)等都是強硬派,支持川普國防預算擴增為540億美元(為俄羅斯4倍),大規模重建美國海軍,把現在274艘軍艦增加到350艘(航母增至12艘)。並南海議題上採取強硬的立場,阻止中國在該海域持續填海造陸、擴張軍武勢力,以保護美國及其他國家在該海域的國際利益。

目前美國卡爾文森號航母(Carl Vinson)戰鬥群,在南海巡航任務後,已至釜山參加美韓空前的和特種軍種和最新精良武器軍演,並不顧北京的再三反對照樣南韓部署系統「薩德」(THAAD),在在宣示其捍衛亞太地區安全及制約中共霸權的決心。 同時,美國國會亦將通過「南海與東海制裁法案」,以授予川普「尚方寶劍」,使川普政府未來處理南海與東海問題上,更能得心應手!

最近,「華盛頓自由燈塔」(Washington Beacon)網站引述數名川普政府官員的說法,金額約10億美元的軍售案已在去年12月準備正式通知國會,但被多名白宮國安會官員擋下。並報導,美國將在下月初「川習會」之後,依「台灣關係法」,宣布對台軍售。全案將比前政府時期未放行的軍售案「更多、更好」! 簡言之,川普政府不論軍經或國安層面,實已對中華人民共和國佈下「天羅地網」的防線和攻擊面,顯然南海與東海問題(朝鮮半島)將是首當其衝,所以積極強化美日韓的軍事、經貿同盟,使得台海兩岸相對地沒那麼迫切重要性。除非,北京有大退讓的利多,看來亦已不太可能,因為易衝擊影響習政權的穩定性,亦使川普的「美國再強大」(且嚴厲批中)威信受到質疑;此時的「川習會」,恐亦只能彼此虛應故事一番!