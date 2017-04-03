自由開講》招聯會一意孤行 教育部無動於衷？

溫順德

大學招聯會會員大會，日前拍板考招新制，雖微調常委會決議，將考試時程及考科，修正為「分階段銜接」，自明年起逐步調整，然最具爭議的考科，仍維持「五選四」方案，無由回應高中期待，恐將引發燎原之火，考招爭議暫難停歇。

大學招聯會會員大會，日前拍板考招新制。（資料照，記者廖振輝攝）

為解決高中學習亂象，並配合新課綱上路，考招變革勢在必行。然新制研議的過程，自一開始的六方案，到如今的「現況微調」，高中以及大學兩端，改革方向看似一致，執行方式卻各有堅持，始終難以達成共識。尤其「學習完整」定義，雙方認知迥然不同；「新型學測」考科多寡，看法更是南轅北轍，致高中端投書媒體批判，大學端也隔空反駁，互信基礎幾乎裂解。兩列火車即將對撞，教育部卻老神在在，任令情勢繼續惡化，不願出面溝通協調，實在令人匪夷所思。

對於學測考科爭議，招聯會發言人表示，一Ο八年申請入學，「鼓勵」大學調降科目，可不採五科總級分；到一一Ο學年度時，「強制」最多採計四科，不得以總級分篩選，希望降低考試壓力。然各系篩選科目不一，學生考量志願選填，依舊還是五科全考，又與現行制度何異？為推動一Ο七課綱，高中端無不絞盡腦汁，研發特色選修課程，致力活化教學現場，引導學生主動學習，然新考招方案的設計，仍讓學生淹沒考科中，多元選修怎能落實？學習歷程又如何展現？

大學招聯會一意孤行，毫不理會高中意見，倉促拍板考招新制，引發各界批判聲浪；而十二年國教課綱，又因委員比例違法，程序必須重走一次，恐難如期審查完成，實施時程勢必延宕。一一Ο年考招制度，既因一Ο七課綱連動，而新方案設計方向，又攸關課綱能否落實，教育當局豈能小覷？教育部長日前宣稱，課綱正式實施時間，須待四月才能定調，而今考招仍有爭議，硬是匆忙趕著上路，後座力實難以逆料，面對此一燙手山芋，當局必須審慎以對。

教育乃百年之大計，任何制度因革興替，攸關學生受教權益，亦影響國家整體發展。考招新案即將送審，建議教育部先退回，待課綱時程確定後，再行召開專案會議，集思廣益建立共識，建立周延完善制度，才是正本清源之策。

（作者為高中教務主任）

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