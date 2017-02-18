自由開講》回應教務主任們：雞兔何必要相比？P與Y無需綁在一起！

謝國清

回應幾位高中教務主任回應我的投書：「勿用舊經驗看新課綱，回應謝國清先生」，認為透過繁星與申請比透過指考成績進入大學學生的表現好，是因為各校最「好」的學生先去參加繁星與申請之故，不知道他們所指稱的「好」是什麼「好」，很擔心他們還是以學校成績作為唯一評比的「好」，就我所了解，除成績外，繁星與申請入學學生的學習動機與學習興趣也比較好，而我們都知道在知識隨手可得的時代中，學習動機與學習興趣才是學生必備的關鍵能力，而用分科考試（Y）強迫學生完整學習高中課程，不正是扼殺學生學習動機的兇手嗎？

用分科考試（Y）強迫學生完整學習高中課程，不正是扼殺學生學習動機的兇手嗎？（資料照，記者梁珮綺攝）

此外，教務主任們主張學測（X）考素養導向的國、英、數，這點我非常的贊同，但在兩百多位校長主任的連署書中並未看到此一主張，倒是在前述投書中提到「教學必須改變以回應素養與基本能力的教育目標」，而連署書中未看到此一主張，是否是在迴避「教學必須改變…」的關鍵且困難命題呢？別忘了就在不遠的約五年前，當時的臺北市政府教育局局長就因為提出基測考「類PISA考題」而黯然下台的殷鑑，因此，幾位主任們如果真有心朝這個方向改革，應該更明確表達且提出有效的改革方案。

再說，分科考試（Y）與學習歷程（P）在本質上就有所不同，Y強調的是學科的紙筆測驗能力，但P強調的是多元能力，其中手作、藝能等恐怕是佔有相當大的份量，一個孩子如果已經通過如主任們所主張的具備素養及基本能力的X測驗，那麼何必要讓孩子一定也得具備學科紙筆測驗能力（連署書主張X+P+Y）呢？這不就是企圖把具備不同能力的孩子，放在同一個秤子上進行比較嗎？不就是企圖讓雞與兔一起比賽跑嗎？這恐怕會折騰大多數孩子吧！

新課綱立意良好，有心者應該設法實踐新課綱的理想，因此非常肯定並支持主任們對X的理想性，但不論是新課綱或新制度都無法立即改變人心，更無法改變人性，特別是當過去透過「X+備審資料（類P）」就可申請入學的制度，要改為雖然已經具有X+P，但非得等到Y之後才開始進行申請入學的制度時，屆時不論申請時是採用X+P或X+Y+P，都將迫使家長、學生或老師，與其只有一次，不如選擇兩次入學的機會，而高三的學習就將會被Y給完整綁架，更可怕的是，P可能也會在立意良善的狀態中形同虛設。

最後，如果真的認為完整學習是在這波改革中無法迴避的問題（其實這就是過去新制度舊觀念下所造成的結果），那麼招聯會所提出的折衷方案：「採計P到高三下，也就是等高三畢業考成績出來後（5月中旬左右）以X+P進行申請入學，申請入學放榜後再進行Y的測驗（7月初），接著進行分發入學」，這個方案不但顧及到校長主任以及部分家長期待的完整學習，也不致於讓Y綁住所有學生的學習，應該不失為是現階段兩全其美的方案。

（ 作者為台灣家長教育聯盟理事長）

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