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自由開講》勿用舊經驗看新課綱，回應謝國清先生

2017-02-14 09:45

劉桂光、莊福泰、藍偉瑩、王敏芬、蔡美瑤

謝先生在投書「學完不如學會，強迫學不如自己學」提到以國中的減C為例，提出「與其趕進度，不如讓每一個孩子都學會基本知識」這立論沒錯，這也正是我們主張學測（代號X）考素養導向的國、英、數，但教學必須改變以回應素養與基本能力的教育目標，並將X做為基本能力門檻即可。即便是X考國英數三科，我們主張考素養而不是破碎知識。但大考中心能不能做到呢？老師們能不能設計素養導向課程？這也是非常重大的挑戰，但我們願意面對。
大考中心能不能做到呢？老師們能不能設計素養導向課程？這也是非常重大的挑戰，但我們願意面對。（資料照，照取自網路）

文中提及「學生學習動機低落，當我們想用分科考試強迫所有學生讀完高中課程時，不就跟當年的聯考沒有兩樣嗎？」其實連署的主要意義是不要讓考試干擾高中的完整學習，而非用考試強迫學生學習，其精神和家長期待是一致的，而學習動機需要各方面的配合，問題是考試怎麼考確實是個關鍵，我們不希望考試引導教學，但第一個要改變的是老師與家長的觀念。我們主張考加科加廣學科（代號Y），是因為在新課綱的脈絡下，高一奠基能力與探索自我，高二試探課程與確認方向，高三則是定錨學習，所以讓學生自由選擇考科，選擇他想要就讀科系的相關考科。

文中提及「透過繁星計畫或舊制甄選入學的學生，在進入大學後，其表現卻比透過考試分發的學生優秀」這有邏輯上的問題，各校最好的學生先去參加繁星和申請，最後才用考試分發，繁星和申請的學生自然是比較好的，這和入學方式無關，我們不希望都用考試來決定入學，所以要求參採學習歷程檔案。

目前高中有許多學校開設多元選修，學生給的回饋是：課程負擔很重，卻仍然願意學習，也覺得學習更多。因此，願意面對問題的老師都清楚，只要能激發學生主動學習熱情，根本無需考試，本文作者恐怕不瞭解教育現況。

未來，各校可以透過新課綱的規劃，讓學生做到自主學習。這需要家長的協助！新的考招應先確保新課綱的理想性不被斲傷，如何讓老師們願意動起來走向改革之路？如何讓家長們願意相信分數不是唯一？明白面對未來多元的社會，齊頭式的平等反而是對孩子最大的傷害。

（ 作者分別為：台北松山高中教務主任高雄瑞祥高中教務主任台北麗山高中教務主任桃園中大壢中教務主任台中文華高中教務主任）

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