自由開講》勿用舊經驗看新課綱，回應謝國清先生

◎劉桂光、莊福泰、藍偉瑩、王敏芬、蔡美瑤





謝先生在投書「學完不如學會，強迫學不如自己學」提到以國中的減C為例，提出「與其趕進度， 不如讓每一個孩子都學會基本知識」這立論沒錯，這也正是我們主張學測（代號X）考素養導向的國、英、數， 但教學必須改變以回應素養與基本能力的教育目標，並將X做為基本 能力門檻即可。即便是X考國英數三科， 我們主張考素養而不是破碎知識。但大考中心能不能做到呢？ 老師們能不能設計素養導向課程？這也是非常重大的挑戰， 但我們願意面對。

大考中心能不能做到呢？老師們能不能設計素養導向課程？這也是非常重大的挑戰，但我們願意面對。（資料照，照取自網路）

文中提及「學生學習動機低落， 當我們想用分科考試強迫所有學生讀完高中課程時， 不就跟當年的聯考沒有兩樣嗎？」 其實連署的主要意義是不要讓考試干擾高中的完整學習， 而非用考試強迫學生學習，其精神和家長期待是一致的， 而學習動機需要各方面的配合，問題是考試怎麼考確實是個關鍵， 我們不希望考試引導教學，但第一個要改變的是老師與家長的觀念。 我們主張考加科加廣學科（代號Y），是因為在新課綱的脈絡下， 高一奠基能力與探索自我，高二試探課程與確認方向， 高三則是定錨學習，所以讓學生自由選擇考科， 選擇他想要就讀科系的相關考科。

文中提及「透過繁星計畫或舊制甄選入學的學生，在進入大學後， 其表現卻比透過考試分發的學生優秀」這有邏輯上的問題， 各校最好的學生先去參加繁星和申請，最後才用考試分發， 繁星和申請的學生自然是比較好的，這和入學方式無關， 我們不希望都用考試來決定入學，所以要求參採學習歷程檔案。

目前高中有許多學校開設多元選修，學生給的回饋是： 課程負擔很重，卻仍然願意學習，也覺得學習更多。因此， 願意面對問題的老師都清楚，只要能激發學生主動學習熱情， 根本無需考試，本文作者恐怕不瞭解教育現況。

未來，各校可以透過新課綱的規劃，讓學生做到自主學習。 這需要家長的協助！新的考招應先確保新課綱的理想性不被斲傷， 如何讓老師們願意動起來走向改革之路？ 如何讓家長們願意相信分數不是唯一？明白面對未來多元的社會， 齊頭式的平等反而是對孩子最大的傷害。

（ 作者分別為：台北松山高中教務主任、高雄瑞祥高中教務主任、台北麗山高中教務主任、桃園中大壢中教務主任、台中文華高中教務主任）

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