自由開講》小時不讀書，長大去種田

一級嘴砲技術士

還記得小時候，長輩們常常語重心長地對我們說：「要多讀書，不然以後只能去種田」，直到今天，還是有不少人會對下一代說這種話，言下之意就是什麼都不會才要去種田，或是種田的都是不讀書。

若是對照今天，一票被裁員的科技新貴都能頂著「捨棄百萬年薪返鄉務農」光環，或是根本不懂農業卻還能擔任農業官僚，本島對農業的鄙視還真是「從一而終」。

務農就不用讀書嗎？別鬧了，如果不讀書，你連肥料袋上寫的中文字都看不懂，磷酸酐、硝酸態氮，連這都不懂是要怎麼控制肥料的使用量？用多了會造成土壤的負擔和地下水的污染，用少了會造成品管的不良，用的時間點不對也會造成農作物的損傷。不只肥料，就連水分、採收、運送、包裝等各個環節都有其學問所在，許多專業的生產者都下足了功夫在弄懂這些相關知識。

務農的如果不讀書，那就會鬧出許多無知的笑話，或者就成了食安亂源的謠言散播源頭。

例如，有個賣無毒蝦的聲稱她的蝦子有細胞壁，細胞壁是植物細胞才有的構造，動物身上沒有，如果蝦子的細胞有細胞壁，我認為她比無薪假還更有獲得諾貝爾獎的價值。又如生長激素，很多某些賣水果總愛強調他的產品沒有使用生長激素，這還真是廢話，生長激素是動物在用的，植物身上根本沒那玩意。

很多某些賣水果總愛強調他的產品沒有使用生長激素，這還真是廢話，生長激素是動物在用的，植物身上根本沒那玩意。（圖：作者提供）

像這種「強調自己沒有ＯＯＯ」的行銷手段很危險，因為這種人通常連ＯＯＯ都沒看過，既然你沒看過，你也不懂，搞不好你自己就在用了你也不知道。像是許多商人很喜歡挑老人家兜售些沒有成分標示的仙丹藥水，聲稱純天然、無農藥，噴了可以讓產量倍增，一小瓶賣你幾千塊，但拿來一看，不過就是一些肥料或農藥的混合液，所謂的「詐騙」大概就是這麼一回事。

今天大家都在講食安，但卻可以放任沒有絲毫專業的人去從事農業，也把食安立委的鬼話連篇奉為圭臬，這個問題的關鍵，就是我們一直認為農業不是一門專業，打從心底認為務農的不用讀書。但說來也真是奇怪，這群人既然認為務農的不用讀太多書，而台灣的農業又是世界一流，如果不讀書還能世界一流，那些讀書的學士碩士和博士是不是該去跳101大樓了？

（作者為農業從業人員）

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