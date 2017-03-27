自由開講》當心教育出走潮

賴振昌

台灣近來出現一股令人擔憂的出走潮，除了台積電、義聯鋼鐵等，不分高科技或傳產企業都傳出了出走的消息以外，今年北一女中申請國外大學的人數，也從去年的三十五人暴增到今年的八十五人。尤其今年高三畢業的同學，正是三年前馬政府強推免試入學的第一批白老鼠學生；當學生選擇離開，無異是對台灣的教育改革，用腳投下不信任的一票，這個倍數成長的現象，值得大家關心。

北一女是國內優質的高中，其學生都是在現行制度下的升學勝利組，順利考上理想的大學應該都不是難事，會讓他們不再選擇國內大學就讀，可能是對國內大學沒有信心，或是更直接一點說法，就是台灣的高等教育已經被世界各國的大學比下去，是相對的沒有競爭力而已。

北一女是國內優質的高中，順利考上理想的大學應該都不是難事，會讓他們不再選擇國內大學就讀，可能是對國內大學沒有信心。（資料照，記者邱紹雯攝）

檢討可能原因，從過去幾年政府在教育方面的表現來看，教育部不用心於學生素質的提升，只在於進行「課綱微調」等非必要的政治操弄；教育資源配置嚴重錯誤，五年五百億的預算結果，讓台大的世界排名不升反降，主事者不僅未能深切檢討，反而推說經費不足、非戰之罪，難怪大學校長會捲入造假醜聞，也就不足為奇了。

我國聲稱要廣招中生、東南亞外籍生，促進國際交流，吸引優質學生來台。但自己的教育品質不努力提升，可能會出現吸引不到國外一流學生，國內的優秀學生就早已跑光的「逆選擇」現象了。

台灣在先天上缺乏自然資源的情況下，如何培養優質的人力資源是我們應該努力的目標，但如果不能有效提升教育品質，而讓教育競爭力不斷降低，致使優質人力不斷外流，則台灣的前途堪慮。更何況教育是社會階層流動的主要工具，也是弱勢家庭脫離貧窮的重要希望；加上到國外就讀所需經費，不是人人都可以負擔得起的壓力，家境良好的學生面對台灣的教育環境惡化，還可以有到國外讀書的選擇，其他較弱勢的學生是否能有選擇的機會，則不無疑問啊！