自由開講》學完不如學會，強迫學不如自己學

◎謝國清

兩百多位高中校長主任連署反對招聯會的大學考招新制，強調要讓高中生完整學完高中三年級課程，因此，主張學生在高中畢業後考完分科考試（Y），再併同高三上學期寒假所考的學測成績（X）以及學生三年所累積的學習歷程（P）進行甄選入學，而未甄選上的學生，最後再以X+Y進行分發入學，許多人也認為只有高中完整學習，才有能力好好上大學的課程，這樣的論調看似合理，但卻充滿了矛盾。

日前有兩百多位高中校長主任連署反對招聯會的大學考招新制，強調要讓高中生完整學完高中三年級課程。（資料照，記者王藝菘攝）

回想已經實施三年的國中升高中的會考成績，每一年總會有超過三分之一的國中生數學成績待加強，同樣有超過三分之一的學生英語成績待加強，而這兩科正好是兩百多位連署者所主張學測三科中的兩科，因為這個現象，所以一些國中這兩年積極進行「減C大作戰」，而「減C大作戰」的最大心得就是與其趕進度把課本教完，不如緩下來讓每一個孩子都學會基本知識，然而現在這些連署者卻主張一定要讓學生學完高三課程才能申請入大學，相對之下實在顯得諷刺。

此外，每一回的國際評比，不論是PISA或PIRLS，不論是閱讀素養、數學或科學素養，雖然我國的評比成績都算不錯，但學習動機卻總是幾乎墊底，換句話說，當學生在高中以前被用各式方式強迫學習後，上了大學就開始「由你玩四年」的人生，這個現象從聯考時代就是如此，因此，當我們想用分科考試強迫所有學生讀完高中課程時，不就跟當年的聯考沒有兩樣嗎？反過來看，這些年來愈來愈多自學或理念學校畢業的學生，甚至過去幾年透過繁星計畫或舊制甄選入學的學生，在進入大學後，其表現卻比透過傳統考試分發的學生優秀，這又怎麼說呢？十二年國教強調自主學習，但高中校長主任卻還是想用考試綁學習，也太矛盾了吧！

高中校長主任們擔心如果學生高三下就進行甄選入學，將會干擾十二年國教新課綱在高三下所設計的加深加廣選修課程，然而依照過去高中選修課的經驗，因為分科考試只有學術科目的紙筆測驗，屆時所有加深加廣選修勢必又會被迫開設一堆學術科目的選修課程，即便有心的學校或老師想開設多元有趣的選修課程，學生恐怕也無心選修，如此一來用心設計的加深加廣選修不是更受到干擾嗎？

因此，請高中校長主任們慎思，與其想用考試綁住學生的學習，不如設法引導學生自己想學習，與其想要讓學生學完所有課程，不如設法讓每個學生都學會基本知識吧！

（台灣家長教育聯盟理事長 ）

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