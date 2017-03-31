法律白話文》歡迎加入：兵役→替代役→鍋貼役？

所謂替代役就是國軍的替代品；「國軍徵集」既然限制人身自由，依照憲法第23條的精神，就必須建立在「公共利益的保障」上；那麼替代役的使用，也應該為滿足公共利益而生。那不禁讓人想問：產業訓儲替代役的設計，到底想促成何種公共利益？官方說法是否過於稀薄？最後是否諸法皆空，只剩僱主拈花微笑？

王鼎棫

活在臺灣很幸福，每天都有很多值得討論的時事（笑）。根據聯合報報導：「去年有鍋貼業者向內政部申請產業訓儲替代役員額，遭諷是『鍋貼役』…朝野立委批評，讓役男從事不具專業性的事務，違反替代役規劃初衷。」為什麼這個措施，會引發軒然大波呢？

話說，國家命強制役男入伍在先，又將役男分配給私人產業在後。根據內政部役政署公布的資料，不僅有鍋貼業者四海遊龍，還包括有統一超商、以泰國菜聞名的瓦城，及「黑貓宅急便」統一速達等，儼然成為「全國最大人力仲介中心」。輿論逐漸質疑，內政部此舉無疑是「犧牲替代役男權益，圖利雇主」。

在此，本文先與大家建立一個小共識：所謂替代役就是國軍的替代品；「國軍徵集」既然限制人身自由，依照憲法第23條的精神（各條列舉之自由權利，除為增進公共利益所必要外，不得以法律限制之），就必須建立在「公共利益的保障」上；那麼替代役的使用，也應該為滿足公共利益而生。那不禁想問：產業訓儲替代役的設計，到底想促成何種公共利益？官方說法是否過於稀薄？最後是否諸法皆空，只剩僱主拈花微笑？



替代役男的存在，應該為公益而生。（資料照，由新竹市環保局提供）

產業訓儲替代役，到底想促成什麼公益？

我們來看看役政署在網站上公告的政策說明：「為振興國家經濟與產業發展需要，並因應募兵制全面實施後，人力資源運用，爰規劃運用兵役制度延攬人才投入產業…再規劃辦理產業訓儲替代役制度，以有效運用役男技術人力資源，滿足產業人才之多元需求。」從文義上看起來，這制度好像真的是經濟猛藥，只要員額一來經濟就得以振興，不能說與公共利益毫無瓜葛。

而我們再來看看工作內容：「於用人單位從事研發工作以外之相關產業技術工作，並以培訓役男成為用人單位之中階儲備幹部為目標……產業訓儲替代役役男則係從事技術性工作。」簡單講，就是慈母般的政府，好心為役男鋪路，希望他們能早日進入公司培訓，將來轉職為幹部，帶領台灣經濟向前衝。

鍋貼臺就是役男的世界，何以見得坦克車？

內政部役政署副署長沈哲芳也在新聞表示：「產業訓儲替代役目的是儲備人才為中階管理幹部，剛開始的培訓會有一段時間需在第一線工作，但不會放任企業讓役男只從事第一線工作，絕對不允許煎鍋貼煎到退伍。」（還是沒說不煎喔！）

回顧役政署公布的資料，乃將技術工作及儲備幹部進一步定義如下：「（一）技術工作之定義：如將科學研究的成果應用於生產者，除實質的製造技術外，包括產品設計及相互配合的組織管理，是一種達到實用目的之知識、程序及技藝方法的工作… （二） 儲備幹部之定義 ：企業管理階層的儲備人才，通過系列培訓和鍛鍊 ，最終成為企業之基層、中層或高層管理人員。」

由於頗為抽象，本文決定服務讀者，試以前進鍋貼業的替代役男（如下圖工作內容）為例：「將鍋貼皮的研究成果應用於包餡，除實質改善製作鍋貼的技術外，更改善豆漿外包裝的設計，還有店內排班與新人訓練的設計，是一種達到民生料理精緻化的工作。此外，透過包超過二萬個鍋貼的鍛鍊，終於苦練成該店的鍋貼王。」簡而言之，前面這麼精實的工作指標，就在描述「鍋貼店長」的進化過程啦。那當替代役都變成幹部，跟振興經濟的關聯又在哪裡？實則風光的背後，可能有許多辛酸。

政府帶頭鼓吹低薪勞動？

又進化成鍋貼店長的過程中，役男們可以拿到多少錢呢？由於服役期間可分下列三階段：第一階段：接受基礎訓練及專業訓練期間。第二階段：自基礎訓練及專業訓練期滿，分發用人單位之日起，至一般替代役役期之日止。第三階段：自服滿一般替代役役期之日起，至產業訓儲役期期滿之日止。所以圖示如後。

如果大家覺得時間不夠，本文稍微幫忙摘要一下，也就是在最基本的情況下，一名取得餐飲科系學士學位的役男，假如進入了心愛的鍋貼業界，他在第一階段的新訓期間，由於每天只有在稍息跟立正站好，只配領到不足7000元的薪資，而第二階段因為終於前進店鋪，可以碰到鍋鏟了，所以大約可拿到2萬元的薪資，最後當他變成鍋貼王，進入第三階段後，為了確保公司看重役男權益，也規定其薪資不得低於28000元。

我的老天鵝啊，這不是低薪勞動這是什麼？本文隨便查一個鍋貼業者（如下圖），工作內容相仿，那的薪水卻比前面高，而且還不用看學經歷。此外，役男在第三階段時，還有想走卻走不掉（被綁約，否則役期要重算，規定參照這兒。）的顧慮，更增添與雇主議價的困難，維持低價好像不是問題。種種措施，無異鼓勵業者引進低薪且免洗的替代役男？

好險我退了？其實你就業被排擠惹

本來臺灣公務機關面臨人力嚴重短缺，當替代役投入公共事業，可以增進政府行政效率及服務品質，但一旦令役男被鼓勵引進私人產業，不免與民間就業市場產生競合，一定會排擠社會人士，進入某些行業的就業機會。

況且，每個行業的需求人力，都會隨著社會經濟的起伏，而有所改變；政府此番運用公權力，引誘雇主提早囤積便宜的勞力，反正服役的大半期間，勞工薪水都能被控制在一定水平，此舉也會引發就業市場的混亂。最後，能站在舞台上偷笑的，不是主管機關，也不會是勞工，還不又是那些雇主？

每每替代役制度出了問題，網路上常出現「好險我退了」的評語，用以表示「這制度很爛，好險我不會再碰到？」的感嘆。不過，這次眾多替代役的學長們，似乎不適合再用這句話來安慰自己了。因為姑息這樣的政策，無疑鼓勵政府草率消化業務執行問題，並放任人身、契約自由或勞動權益隨風飛逝，最後更因為就業市場彼此牽連的緣故，一併排擠到自己的頭路！

回顧大頭兵保家衛國的典範

那麼出於什麼理由徵集兵役，才是像樣的公共利益呢？大法官過去在司法院釋字第490號，曾表示意見如後：「為防衛國家之安全，在實施徵兵制之國家，恆規定人民有服兵役之義務，我國憲法第20條規定：人民有依法律服兵役之義務，即係屬於此一類型之立法。惟人民如何履行兵役義務，憲法本身並無明文規定，有關人民服兵役之重要事項，應由立法者斟酌國家安全、社會發展之需要，以法律定之。立法者…於兵役法第一條規定：中華民國男子依法皆有服兵役之義務。」

由上可知，國軍人生的強制開啟，固然伴隨許多不為人知的心酸或枯燥，但從歷史上來看，為了國境間的和平，徵集穩固軍力還稱的上是保家衛國的必要手段。

國軍精實案啟動替代役，卻也為公益而生

進入二十一世紀後，戰爭方式也逐漸改變，決勝千里之外，不再只是戰略上的口號，而是能以科技達成的目標，故1998年左右，政府即開始推動國軍精實方案，希望透過結構改造，提升整體戰力。其中，由於軍力刪減，導致役男過剩，入伍時間拖長，嚴重影響其生涯規劃；在民怨沸騰的情況下，國防部即表示在「不影響國軍戰力」、「不降低兵源素質」、「不影響公平」的「三不」原則下，就不反對實施替代役，也就開啟了我國實施替代役的契機。

因於我國憲法第20條明定：「人民有依法律服兵役之義務。」，修憲程序卻漫長又緩不濟急，所以策略上乃先修正兵役法第2條，將替代役納為兵役的一環（該條規定：本法所稱兵役為軍官役、士官役、士兵役、替代役。），並在同法第26條規定：替代役實施有關事項，另以法律定之。據此，內政部於1999年4月開始研擬「替代役實施條例草案」，同年8月將草案陳報行政院，並在9月時審查通過，移送立法院審議；立法院則在2000年1月15日三讀通過該法案，奠定了替代役制度的法律基礎。

這次的產業訓儲替代役，也是修法新增的替代役類型

對此，我們可以看看替代役實施條例第4條第1項第1款各目，那裡規定了許多原始設定的替代役工作類別，像是「（一）警察役。（二）消防役。（三）社會役。（四）環保役。（五）醫療役。（六）教育服務役。（七）農業服務役」等，都是為改善政府執行業務能力之不足，而以替代役男為補充人力，使其進入政府，提供警政、消防、弱勢族群照顧、生態保育、醫療保健、教育指導或海外技術合作等公共服務。也許具體實踐上，還有很多弊病（比方說役男能力上或實務模式下，無法真正令其提供專業），可每一類別的替代役，都稱得上是為實踐公共利益而存在。

找回失落的替代役口號─「愛心、責任、服務、紀律」

當時產業訓儲替代役消息一出，網路上流傳這樣的笑話：「以後替代役男可以在超商，鍋貼店，泰式料理店等地上班，未來可能出現這樣的對話。

甲：你哪退伍的啊？

乙：海龍….

甲：哇！ 這麼厲害、在哪連?

乙：花蓮-四海游龍….

甲：你哪退伍的啊？

乙:我在特種單位711服務…。

甲:好屌喔!那你會爆破嗎？

乙:我會幫客人微波食品~。

差點忘了，聽說還有黑貓中隊，黑貓宅急便！」

這樣的笑話，無疑突顯民眾對政策變動的無奈。

產業訓儲替代役固然號稱可以振興國家經濟與產業發展需要，而面對每個制度興革，都應仔細省思，到底有無口頭說的那些好處？本文認為本役別至少有「低薪勞動、排擠就業」等疑慮，似乎無法有效達成前述公共利益，只能滿足雇主的個人利益。若說保家衛國或支援公務等公共利益，才是強制人民當兵或服替代役的正當理由，今天卻消轉為守護業者的鍋貼臺，真是太黯然太銷魂了。

當役政署成為全國最大人力仲介，當全國替代役男被貼上售價便宜賣，一種我為魚肉的感覺襲上心頭。當年成功嶺上震天價響的替代役口號─「愛心、責任、服務、紀律」，不應用來滿足雇主的私益乎？

當年的替代役口號「愛心、責任、服務、紀律」不應用來滿足雇主的私益乎？

本文經授權轉載自法律白話文 歡迎加入：兵役→替代役→鍋貼役？