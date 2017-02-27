法律白話文》過勞之島的煉成（二）—握在方向盤上才是工作，其他都是下班時間喔？

「 司機握在方向盤上才是工作時間！」近期因蝶戀花翻車事件，過勞議題使大家聚焦「工時」該如何算起。我國「勞基法」到底如何定義「工時」？政府單位怎麼解釋；法院機關又是怎樣說法？到底誰說的才對？司機的「待命時間」就是「休息時間」？

劉珞亦

近期因為蝶戀花翻車事件，司機的女兒跳出來表示爸爸工作時間很長，社會開始聚焦討論「工時」，此時不知道誰跳出來說「 司機握在方向盤上才是工作時間！」的驚人豪語，本文就是要告訴他，這句話是不對的！

勞動部長林美珠。（資料照，記者羅沛德攝）

在我國「勞基法」裡，其實並沒有針對於「工時」有明確的定義，但一般來說，只要是「勞工在老闆的監督並且可支配下所提供勞力的時間」就是工作時間。反過來，假設中午休息時間一小時，此時老闆並不會管你要出去吃飯還是睡覺等等，這時因為你並不是在老闆的「支配下」，所以就不是工作時間。

但總是有比較灰色的地帶，若是「待命時間」呢？這個時候，我確實不需要「實際工作」，也有可能不再老闆的視線內，確實可做自己的事，這時還算是工作時間嗎？

我們來看看行政體系怎麼說

根據勞動部所頒布《勞工在事業場所外工作時間指導原則》中提到：「駕駛得不受雇主之指揮、監督，並得自由利用之時間，為休息時間。」

另外是交通部所頒布的《汽車運輸業管理規則》，其中對於司機的工作時間雖然沒有直接定義，但似乎認為「駕車」才是上班時間。

內政部曾經兩次這麼說的：「如果勞工是司機，那上班時間就是從開始上班到下班喔，中間待命時間，算是上班時間的！」



內政部曾經說：「如果勞工是司機，那上班時間就是從開始上班到下班喔，中間待命時間，算是上班時間的！」（資料照，記者廖振輝攝）

我們再來看看法院怎麼說

有法院認為：「勞工在待命時間雖然沒有做事，但是隨時都在等老闆叫你做事，這樣還是算是處於老闆的監督的，應該要算入工作時間。」

但也有法院認為：「如果勞工在待命時間需要在工作場所，而且不是在休息狀態，那就是工作時間喔！但如果勞工是在休息狀態，只有在需要出勤時才要工作，那如果是這樣，不用出勤時在休息，就不是工作時間喔！」

但更有法院做出比較細緻的分類，他認為：「如果勞工可以完全做自己的事，老闆不會管。但是，BUT！勞工不能離開崗位，有隨時待命的義務，不能自由使用這段時間，即便老闆監督因為這樣降低，但仍然還是算是工作時間！」

總之看得出來，工時的判定，法院似乎沒有明確的標準，而是用「實際狀況」來判定，也就是說，有沒有在工作不是重點，重點是需不需要保持最佳狀態以應付老闆隨時可能交派的任務。

所以到底誰騙人？

我們先想像一下司機的「待命時間」的狀態，當他今天將客人載到觀光地區（例如初鹿牧場），一個他已經去過好多次的地方，假設他要在牧場需要待命4小時，他會怎麼做？

想像一下司機的「待命時間」的狀態，當他今天將客人載到觀光地區，假設他需要待命4小時，他會怎麼做？（資料照，記者林子翔攝）

司機到了觀光地區，一個司機已經來過很多次的地方，也不會想去玩，也只能待在這邊。司機雖然能做做操，散散步，或是睡個小覺，但司機還是要待在車子附近，因為要確定我的車子不會被偷走。

後來有位乘客東西忘記拿了，司機要開門讓他上車拿，又有一位乘客身體不舒服，說要回車上休息，司機開車開冷氣讓他在車上休息。如果他身體開始發燒，司機可能要立刻負責帶他到市區的醫院看醫生。

若用這樣的狀況，我們把上面幾個標準來套套看，若我們用內政部的函示，司機是在上班時間。

若用《勞工在事業場所外工作時間指導原則》來看，似乎有爭議之處，因為雖然駕駛在這段時間雇主無法監督，而且也可以休息，但還是要有服務乘客的可能，而其實他必須隨時處於顧車的狀態。 《汽車運輸業管理規則》的話，因為沒有清楚規範，只說「駕車時間，」似乎又不是上班時間。但其實這兩個規則重點是在規範行車安全，不是在規定「工時」的定義，所以若把此規則來當作工時定義，是否有點錯把馮京當馬涼？

而法院的觀點呢？若我們仔細觀察司機在「待命時間」做的事情，不論是顧車、整理車子、隨時等待乘客可能會上來車子、甚至待在附近很荒涼的觀光地區等等，即便他可能可以休息用手機，但仍然需要隨時待命，並非完全屬於「休息狀態」，因此應認定為「工作時間」，才是合理的！！

若以「待命時間」中是否有「出勤」作為標準的話，其實有極大的爭議，因為司機雖然可以休息，但隨時必須要顧車，且有司機表示乘客經常忘記拿東西，常常都要麻煩司機開門，所以若用這種標準，上班時間會變成非常破碎，會難以認定。

因此當有人稱說「握在方向盤上才是工作時間！」這句話很明顯是有問題的，因為在「待命時間」是否是「工作時間」，本來就不是黑白分明，我們必須實質去判斷他在待命時間做什麼。

為什麼「工時」這麼重要？

經過許多的調查都顯示，現在的勞工認為工作時間太長，而工作時間太長所付出的代價就是生活並不幸福，甚至也有調查其實工時彈性，工作效率會升高，公司效益反而因此增加。因此在探討勞工議題時，工時往往就是大家最在乎的議題。

簡單跟先跟大家講一下現在的工時狀況。現在法定工時已經改成「單周40 小時」，且每天每日工作不得超過8小時，若超過都要給「加班費」。

「一例一休」之後

簡單來說，就是一星期原則上要放「兩天假」，有一天是不管怎麼樣都要放，但另外一天，我給資方一個彈性的調整，如果要勞工來上班，可以！但你要付出比較高額的「加班費」！

在「休假日」要求勞工上班，前四個小時要給2.33倍的加班費，後四個小時要給2.67倍的加班費，正如前面舉例時薪200元，如果我在休假日上班，前四個小時的時薪是 200×2.33=466元，後四個小時就是200×2.67=534元。

因此，經常在新聞上看到許多的勞工抱怨自己工作超時，沒有按時給加班費，許多的企業都把明明是「勞動最低的標準」的「勞動基準法」視為無物，可以明白許多的血汗工作，都是雇主為了自己的利益，而沒有把勞工好好當一個人看的結果。

法律可能無法解決一切…

從這次發生蝶戀花事件之後，我們可以看到勞工在這個社會中的弱勢處境，不論是工作的壓迫，發生事情後資方的話語權等等。即便當法律想要製造更友善的環境，無論是「一例一休」到「待命時間」，都會看到「上有政策，下有對策」，資方想要為了壓低成本，而鑽進法律漏洞中繼續維持既有的病態結構。

再者，勞工在這樣的過程中，呈現出馬克思所說的「勞動異化」，因為成為資方所形塑結構中的工具，勞工與他自己本身工作意義產生巨大的分離。讓工作成為非意願性的動作，進而讓勞動者沒有辦法對工作的意義產生認同，成為工作的俘虜。

因此，讓我們了解到，總是處於弱勢的勞工，若真的想要改善勞動環境，奪回勞動的意義，要增強的不止是法律的規範，而是勞動者應該要增強組織的力量，讓該力量足以可以和資方抗衡，進而作出實質的談判！在去年我們清楚看見華航空姐空少在罷工中的力量，或許是我們社會可以好好去思考的下一個目標。

本文經授權轉載自法律白話文 過勞之島的煉成（二）—握在方向盤上才是工作，其他都是下班時間喔!