法律白話文》記憶中曾被愛的味道 氣味也能成為商標？

這氣味很好聞，我能不能將它成為商標呢？商標的功能是協助消費者在選購商品及服務時，一看到便能選擇到自己喜愛的商品，這也是設立商標法的目的之一，那麼氣味可以申請嗎？

丁憶楨

小嶸：啊～好喜歡我家寶英妹妹身上的味道啊！如果說有一天她的味道被註冊成商標，我的品牌忠誠度一定會超高！！！

小縢：你這傢伙到底是在說什麼啊？味道怎麼可能變成商標呢？又看不到圖案也沒有形狀啊！

小嶸：這妳就有所不知了！讓我來為妳解釋清楚！ 說到蘋果公司，大家最先想到的是什麼呢？

應該就是是蘋果被了咬一口的圖案吧？又或是提到曼秀雷敦的時候，浮現的一定是小護士的臉。

而講到星巴克，則必定想到綠色的雙尾美人魚圖案，這些商標的功能便是幫助我們這些消費者在購買商品、服務時，一看到商標便能與其背後所代表的公司、品質、商譽做出連結，進而使我們去選擇自己信賴、喜好的商品、服務，這也是我們設立商標法的目的之一。

（圖片來源:http://technews.tw/2015/10/06/7-reasons-why-trademarks-are-important-to-your-business/）

不過，隨著時代的演進，商標的發展也越來越多元，不再僅限於傳統我們所孰悉的圖型、文字，甚至聲音、顏色、立體形狀、動態等等，都能夠成為商標，著名的聲音商標像是我們耳熟能詳的綠油精歌曲。

顏色商標如Tiffany藍，立體商標如可口可樂的曲線瓶，動態商標如米高梅電影公司的獅子吼，這些琳瑯滿目的商標充斥在我們的生活中，影響了我們的消費行為，但是以上所提到的商標都還不夠稀奇。如同前言所提讀者們知道嗎？氣味也有可能成為商標喔！

（圖片來源:https://img1.doubanio.com/lpic/s6558249.jpg）

我想念你的吻，和你手指淡淡菸草味道。

就像辛曉琪歌詞中所說的，嗅覺可以喚起人們對事件、物品的回憶，有些研究也顯示嗅覺與人們記憶的連結甚至可能比視覺更加強烈，如果利用這樣的特性，使特定氣味與公司、商品或服務產生連結，似乎也不是不可行，也因此許多國家雖然沒有在商標相關的法律中明白提到氣味商標，實際上卻容許氣味商標的申請，而台灣也在 2011 年正式開放了氣味商標的申請喔！

不過雖然台灣可以申請，但截至目前為止還沒有通過審查的案例，在國際間通過申請也有相當的困難度，這是為什麼呢？

首先，商品本身的氣味無法申請氣味商標，例如花香味的香水、芳香劑，又或是洗髮乳、沐浴乳雖然主要功能是洗淨，但時常添加香味作為使人身體芳香的附加功能，不論氣味本身就是產品的主要功能還是次要功能，這些功能性的氣味目前都無法通過氣味商標的審核。

再來，氣味是主觀的，並不像圖形、影像、文字一樣，大家能夠有相同的認知，也不似顏色、聲音有國際認證的判斷標準，因此在申請的時候，在商標的明確性這塊也常常難以通過，一個味道要如何形容，難有普世的標準，即使用化學式表達也難讓一般大眾知曉其味道。

最後，是識別性的問題，也就是如何讓大多數消費者一聞到這個味道就能夠聯想到特定品牌，並將該特定品牌與其他品牌區別出來，這可不是件容易的事呢！如果沒有辦法具有識別性，也無法通過商標的申請喔！

（圖片來源:http://star.ettoday.net/news/78893）

雖然，氣味商標的申請看來困難重重，但國際上仍然有成功的例子喔！例如：櫻桃味的機油、槴子花香的繡線、青草味的網球等等，只要氣味不具有功能性，且能夠以化學式、文字等方式明確描述，並經過長時間的宣傳，使多數消費者能夠將該氣味與背後所代表的公司做出連結，並與其他公司的產品做出區別，讓該氣味具識別性，那麼還是可能成功的！

雖然非傳統商標在申請上，比起傳統商標還要困難，但商標的多元化已經是一種趨勢，畢竟品牌都希望自己能夠在各方面留給消費者深刻的印象，並且在眾多競爭者中獨樹一幟、脫穎而出，而除了現有的商標型態外，未來還會不會有更嶄新的類型出現呢？就讓我們拭目以待吧！

小嶸：這樣妳懂了吧？

小縢：懂了是懂了，但你還是太噁心了！警察叔叔！就是這個人！

本文經授權轉載自法律白話文X冷到法抖 記憶中曾被愛的味道 氣味也能成為商標？