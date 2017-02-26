法律白話文小學堂》什麼是追訴權和法律的時效？

常聽到名人說：「我要對XXX保留法律追訴權」，這樣說法對嗎？若要對加害者提起告訴，卻又有時間限制？讓人想問的是，當一個人有犯罪事實不是就應該受到處罰嗎？怎麼可以就只因為過了一段時間後就讓原本應該懲罰的人沒事了？

蔡孟翰

2016年年末，被媒體列為「三大懸案」的劉邦友及彭婉如命案屆滿20年的追訴期，將無法追訴兇嫌；但是警方強調只要查獲新的證據，依然會積極偵辦，還給被害人真相與公道。

2016年年末，被媒體列為「三大懸案」的劉邦友及彭婉如命案屆滿20年的追訴期。（資料照，記者余瑞仁攝）

再早幾年，江國慶冤案被平反，前國防部長陳肇敏等人為了加速破案而以刑求方式取得江國慶自白，然而最終台北地檢署以追訴期已過而對被告等人不起訴處分，引起國人的嘩然。

追訴期是刑法上時效的一種，又究竟什麼是時效呢？在法律上又有什麼意義呢？

刑法下的時效意義和規定



大家或許會有疑問，當一個人有犯罪的事實不是就應該受到處罰嗎？怎麼可以就只因為過了一段時間就讓原本應該懲罰的人沒事了？不過換個角度思考，悲慘世界裡的尚萬強曾經在假釋期間越獄逃跑，不過就此洗心革面，幾十年後當個照顧員工的好老闆、甚至當個照顧百姓的好市長，如果忽視這幾十年從善的事實、依舊要他就很久以前的事情受處罰，好像也不太盡人情。

因此，法律就設計如果長時間不對某件事情處理就會失去效力，我們稱為維護「法安定性」，也就是追訴期是對永續存在的一定狀態事實加以尊重，以維持社會秩序的安定。但為了平衡個案正義和法安定性，追訴期應該設定多長的時間才合理，就由立法者去決定了。例如在104年立法者就將刑法追訴權的期間拉長，將原先最長的追訴期間20年增加為30年。

制定法定追訴期的目的除了法安定性的追求外，也可能包括避免證據已經滅失而造成誤判的風險、已經喪失處罰的需要性等原因。

刑法下的時效有分兩種，「追訴權」以及「行刑權」。

所謂的追訴權，是指行為人犯罪以後經過一定的時間沒有被起訴，就不能再追究行為人的責任。一旦行為人被起訴，或是依法律規定應該停止偵查、或因犯罪行為人逃匿而通緝時，追訴權時效就停止計算。

已經過追訴權的案件，即便行為人已經逮捕、證據確鑿，檢察官還是應該給予不起訴處分（刑事訴訟法第252條）；縱使檢察官提起公訴，法官還是會做出免訴判決（刑事訴訟法第302條）

而行刑權，則是被告被法院判決應該受到刑法的制裁，但卻經過一定時間沒有執行，就不能再對被告處罰。行刑權的時效因刑罰執行、或依法應該停止執行、因受刑人逃匿而通緝或執行期間脫逃不能繼續執行、或受刑人依法另受拘束自由，就停止計算。

告訴權和追訴權是不同的意義

從上說明可知，新聞報導常聽到名人說：「我要對XXX保留法律追訴權」，其實是對「追訴權」的誤解，追訴權沒有保留不保留的問題，追訴權也是由檢察機關發動、而不是由受害者。而這句耳熟能詳的句子或許是想說明「不排除對XXX提出告訴。」，刑事訴訟法第232及233條規定，犯罪的被害人、被害人的法定代理人或配偶可以提起告訴；或被害人已死亡時，配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬，可以在不違反被害人明示的意思下提出告訴。「告訴」，就是對檢察機關舉發行為人違反刑法的行為。



但要對加害人提起告訴，也是有時間限制的。刑事訴訟法第237條規定：「告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為之。」，但條文並沒有提及「非告訴乃論罪」，因此即便知悉犯人後超過六個月，還是可以對犯下非告訴乃論罪的行為人提起告訴。



其他法律下的時效

除了刑法中國家對人民處罰有時間期限外，所有的權利都有時效，避免權利義務關係長期處於不確定的不安定狀態。俗稱「法律不保護讓權利睡著的人」就是時效最好的寫照。



在民法中私人之間主張權利也有時效的限制。民法的時效就比刑法更多元了，包括「消滅時效」、「除斥期間」、「時效取得」等等。民法的時效意義也是為了追求長久的現狀安定性。



消滅時效，就是原本有機會向他人請求相關的權利（法律稱為「請求權」），但因為一定時間經過後就不能再主張了。一般時效是15年，但也有短期的5年、2年的時效。



民法上的消滅時效和刑法的時效有所不同，後者是權力消滅而不能再行使，前者則是產生「抗辯權」、而不是直接發生權利消滅的效果。也就是說，如果大胖向小瘦借錢，過了20年小瘦向大胖要錢，大胖可以以時效消滅拒絕還錢；但如果大胖向小瘦還錢了，事後大胖就不能以時效消滅而要小瘦把錢退回去。

除斥期間，就是可以因為權利人單方主張而發生、變更或消滅的權利（法律稱為「形成權」），因為一定時間不主張就不能再主張。例如，民法規定，因為詐欺所做出的意思表示是可以撤銷的，但是必須在發現詐欺時的一年內、或意思表示後十年內不撤銷，就不能再撤銷了。



時效取得，是物權法上，因為長時間公然、和平、繼續占有他人的東西，就會產生一定的權利。例如在他人土地上蓋房子，原則上地主可以要求拆屋還地，但如果地主經過15年都沒有向屋主主張土地所有權，屋主可以主張因為時效取得的原因而享有地上權的利益。



行政法上也有請求權時效的規定，是行政機關的請求權是5年、人民向行政機關的請求權原則上是10年。又行政法具有一定的公益性，與民法不同，因此行政法上的權利如果時效完成則權利消滅，不能再主張。

法律白話文運動 Plain Law Movement