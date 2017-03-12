法律白話文》朴槿惠總統彈劾案的法律重點

10日韓國憲法法院已宣判朴槿惠總統彈劾案正式成立，朴槿惠成為韓國史上第一位被彈劾下台的總統。這也是自2004年針對第16屆總統盧武鉉以來，韓國憲政史上的第二次總統彈劾。針對此次總統彈劾案，韓國憲法法院作出決定的核心因素是什麼？彈劾標準又有哪些？

朴栽亨

2016年12月9日，韓國國會通過朴槿惠總統彈劾案，彈劾事由主要涉及，崔順實醜聞中朴槿惠總統所涉違反的憲法與法律爭議。這是自2004年3月12日，針對第16屆總統盧武鉉以來，韓國憲政史上的第二次彈劾。國會彈劾通過後，朴槿惠總統當時已依法暫時停止總統職務，直到韓國憲法法院在3月10日上午11點（台灣時間早上10點）宣判彈劾結果。在全程直播下，法官庭上逐條宣布判決結果，並以8票全數通過，確定彈劾案正式成立，朴槿惠總統立刻遭到撤職，成為韓國憲政史上第一位被彈劾下台的總統。根據規定，必須在60天內選出新總統。

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回首事件

朴槿惠總統任職期間，就政治、經濟、外交和安保方面等國政運營，不斷受到許多批評，尤其是朴政府對韓國國家災難狀況，如「世越號事件」、「MERS（中東呼吸綜合症）事件」、「慶州地震」和「AI（家禽流行性感冒）事件」等，應對處置皆過於敷衍，引起國民相當大的憤怒。

在這樣的背景下，當2016年10月，韓國某電視台記者在朴槿惠總統閨密崔順實所使用過的平板電腦中，發現藏有200多篇政府機密文件，並令事件曝光後，不僅掀起政壇巨大風暴，更造成整個韓國社會陷入混亂；多數韓國民衆懷疑，崔順實從朴槿惠總統上臺後，便持續高度干預韓國國政。

旁觀一系列過程的韓國國民，因此對朴槿惠總統的能力與資質，表示懷疑與批判。無論朴槿惠總統接連對「國民喊話」，一再向國民道歉，其支持率仍跌至4%。

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對朴槿惠政府不信任的國民，在全國各地舉行大規模蠟燭和平集會，並喊出「查明世越號真相」、「徹查閨密干政黑幕」和「撤銷國定韓國史教科書」等口號，要求朴槿惠總統立即下台。韓國政治界也順應民心，在野三黨（民主黨、國民之黨、正義黨）及無黨籍議員，對醜聞纏身的朴槿惠總統，向韓國國會提出《關於彈劾朴槿惠總統的議案》（下稱「彈劾案」）。

彈劾案法定程序要件：須經國會議員三分之二以上表示贊成，方可通過（憲法第65條第2款）。當時300名在籍國會議員中，即以234票贊成、56票反對、2票棄權、7票無效表決結果，通過彈劾案，朴槿惠總統被暫時停職，由國務總理代掌國政（憲法第71條）

本案焦點

憲法法院此次作出決定的最核心因素是：朴槿惠總統的違法行爲，是否達到「重大違法行爲」。在2004年盧武鉉總統的彈劾判決中，憲法裁判所判決認定盧武鉉總統的行為確實違反法律，但情節未達彈劾程度；法官9人中，在6人投下反對票後，最終否定了該次彈劾案。

在本次判決書完整版出來前，何以該當罷免總統的「重大違法行爲」？ 可參考盧武鉉總統彈劾審判之最終決定文（2004憲나1號） 列舉如下：

一、總統濫用憲法授予的權限和地位，從事行賄、受賄、挪用公款等貪污腐敗行爲。

二、有實現公益義務的總統，進行危害國家利益的活動。

三、總統濫用權限，侵害國會等其他憲法機關權限。

四、利用國家組織，對國民施以彈壓等侵害國民基本權的行為。

五、在選舉方面，利用國家組織，展開不公正/非法選舉運動或圖謀炒作選舉。

從而，從守護憲法的觀點來看，若總統無法維持職責，無法被民眾接受，或總統已辜負國民信任，喪失擔當國政的資格，即該當彈劾事由。本案中，憲法法院可能即認定朴槿惠總統在崔順實案中，已違背憲法以及法律之違法行爲屬於「重大違法行爲」，令朴槿惠總統確定通過彈劾而被罷免公職。

彈劾標準？

此次彈劾事由，可分「違反憲法規定」和「違反法律規定」兩部。（2）

朴槿惠如何違反「憲法規定」？

（一）違反國民主權主義（韓國憲法第1條）、代議民主主義（憲法第67條第1款）、國務會議規定（憲法第88 條、第89條）、總統之守護憲法及遵守憲法的義務（憲法第66條第2款、第69條）。

（二）違反職業公務員制度（憲法第7條）、總統公務員任免權（憲法第78）、平等原則（憲法第11條）。

（三）違反保障財產權（憲法第23條第1款）、職業選擇之自由（憲法第15條）、保障基本人權之義務（憲法第10條）、市場經濟秩序（憲法第119條第1款）。

（四）違反言論自由（憲法第21條第1款）。

（五）違反保障生命權（憲法第10條）。

朴槿惠如何違反「法律規定」？

（一）米勒（MIR）與K體育財團捐款之犯罪。

（二）樂天集團追加捐款之犯罪。

（三）對崔順實提供優惠之犯罪。



1、違反「與KD Corporation有關的特定犯罪加重處罰等之法律」（特定犯罪加重處罰等之法律第2條第2款第1 項、刑法第129條第1款或第130條），濫用職權、行使妨礙權利罪（刑法123條）、強要罪（刑法第324 條）。

2、與Playground（廣告代理公司）有關的濫用職權、行使妨礙權利罪、強要罪。

3、與POSCO股份有限公司有關的濫用職權、行使妨礙權利罪、強要罪。

4、與KT股份有限公司有關的濫用職權、行使妨礙權利罪、強要罪。

5、與Grand Korea Leisure（GKL）公司有關的濫用職權、行使妨礙權利罪、強要罪。

6、泄漏文件及公務上所取得的機密之犯罪（刑法第127條）。

後記

在國會彈劾案通過後，大多數韓國國民皆關注憲法裁判所的最終判決。因爲此次彈劾案，與2004年盧武鉉總統的彈劾案相較下，需要調查的內容更多，憲法法院需花更多時間（盧武鉉總統在停職63天後復任總統）審理。無論如何，韓國民眾均希望憲法法院作出彈劾案後，社會能及早恢復秩序。

亦即，如同自由時報所載：「據《韓聯社》報導，首爾延世大學名譽教授楊成昌（音譯）表示，憲法法院的裁決證明了總統朴槿惠不能妥善地執行國家事務，民眾們應該要接受裁決。首爾大學社會學教授朴明奎（音譯）則說，彈劾案是依照憲法規定的法律程序，解決了極大的衝突和分歧，現在各界應該冷靜下來，把意見衝突轉化成未來政策的辯論。」

本文為「法律白話埕」投稿作品，作者為韓國國立濟州大學法學學士、政治大學法學碩士、 臺灣大學法律學系博士班研究生。實為行腳臺灣十年含勾狼。

1.案號說明→憲：憲法法院、나：彈劾審判事件、1：案件請求順序，即在2004年第1件的彈劾審判事件

2.再就韓國憲法法院對朴槿惠總統彈劾決議書進入審判程序，與總統彈劾審判相關憲法裁判所相關程序說明如 下：

一、彈劾提訟委員應向憲法裁判所提出彈劾議決書之正本（憲法裁判所法第49條第2款）。

二、得以國會之彈劾議決書之正本代替請求書（憲法裁判所法第26條第1款）。

三、案件編號為2016憲나1號（憲：憲法裁判所、나：彈劾審判事件、1：案件請求順序，即在2016年被請求 的第一次彈劾審判事件）。

四、彈劾審判為止停止行使大統領權限（憲法第65條第3項）。

五、審判為止停止行使權限（憲法裁判所法第50條）、預定由國務總理代行大統領權限。

六、憲法裁判官7名以上之出席來審理案件（憲法裁判所法第23條第1款）。

七、彈劾提訟委員為法制司法委員長（憲法裁判所法第49條）。

八、彈劾審判以口頭辯論方式進行（憲法裁判所法第30條第1款）。

九、接受日起180天以內宣告最終決定（憲法裁判所法第38條，因爲180天審理期間是訓示規定，可以超過180天）。

十、裁判官6人以上贊成方為通過（憲法第113條第1款、憲法裁判所法第23條第2款）。

十一、從彈劾決定之公職來中止罷免（憲法第65條第4款）。

十二、同意時宣告該公職罷免決定、駁回時恢復權限與復歸職務（憲法裁判所法第53條第1款）。

本文經授權轉載自法律白話文 朴槿惠總統彈劾案的法律重點

法律白話文運動 Plain Law Movement