醫療新知與日常保健》頭皮屑不要來，頭皮照顧有撇步

頭皮屑多數而言都不算大問題，但總是讓人感到困擾，有時甚至會影響到工作情緒，嚴重的還會成為社交問題，但只要能遵照日常照護原則，多半都能有效控制。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

我想每個人或多或少有過頭皮屑的經驗，輕則只是頭皮上或肩上有微細的小白屑，嚴重者可能會有大片塊狀的或黃或白的皮屑，黏著在頭皮上或髮間。

頭皮跟身體其他肌膚一樣，都有其自然的代謝週期，大約28天會從表皮最深處的基底細胞，被推擠至最外層，然後自然的剝落更新，而頭皮屑生成的原因來自於這樣的循環代謝異常加快，可能由原本的28天縮短至2－7天，在短短時間內，因為過快的頭皮代謝速度，使得表皮細胞在脫離頭皮之前，尚未完成正常的生命週期，因而無法順利完全剝離，導致頭皮屑。

頭皮屑輕則只是頭皮上或肩上有微細的小白屑，嚴重者可能會有大片塊狀的或黃或白的皮屑，黏著在頭皮上或髮間。（圖：網路）

會造成這樣過多待剝落的頭皮角質細胞，原因有以下：

1.皮屑芽孢菌過度增生 2.皮脂腺分泌旺盛 3.內在因素：疲勞、壓力、情緒、遺傳、免疫失調等等 4.外在因素：潮濕、季節交替、過度染燙、刺激性食物、硬水刺激、頭皮悶熱等等 5.皮膚疾病：脂漏性皮膚炎、乾癬、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎等等

因此，頭皮屑的治療機制，有四個大層面，分別為：平衡油脂分泌、抗菌、消炎、改善脫屑。

除了求助專業皮膚科醫師，從外用藥物著手來處理消炎跟抗菌層面外，其實市售有許多標榜抗屑的洗髮精，的確是添加有助於改善頭皮屑的成分，消費者挑選時可以注意是否有下面所列的成分添加。

常用的抗屑洗髮精成分及其主要功效

（圖：作者製表）

而有頭皮屑困擾的朋友們，日常照護須要掌握以下的原則：

1.適時、適當清潔

保持頭皮清潔，讓細菌無法生存繁殖，但也不宜過度清洗，特別是未將頭皮上殘留的洗髮精沖洗乾淨，可能反而使頭皮屑症狀惡化，因此清潔要適時、適當。

2.改變飲食與生活習慣

不吃刺激性（例如辛辣、油膩）的食物，保持充足睡眠，多攝取均衡食物，必要時多補充維他命B2、B6、A以及礦物質等。

3.避免對頭皮造成過度刺激

避免使用洗淨力太強洗髮精、不要過度搔抓、水溫適當不要過冷或過熱。

4.使用含有有效抗屑成分的洗髮產品，以指腹輕柔按摩頭皮，並讓產品停留五到十分鐘再沖掉。

可以準備2-3種不同的抗屑洗髮精交替使用，可以更增進效果。

一般而言，頭皮屑大都從青春期以後才會出現，在20歲左右達到高峰，然後隨著年齡增加而逐漸減少，多數而言都不算大問題，但總是讓人感到困擾，有時甚至會影響到工作情緒，嚴重的還會成為社交問題，但只要能遵照上述照護原則，多半都能有效控制。但若是與潛在皮膚疾病有關的頭皮屑症狀，患者以一般的居家照顧或抗屑洗髮精其實很難控制下來，建議這類患者還是要儘早求助專業的皮膚科醫師，及早治療，以改善生活品質。