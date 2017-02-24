醫療新知與日常保健》家有異位性皮膚炎寶寶，有些事你不能不知道！

台灣夏季的潮濕悶熱、跟冬季的濕冷、還有季節交替的不穩定，對於異位性皮膚炎的患者真的是很大的挑戰。尤其家有異位性皮膚炎的寶寶，對於小孩與家長更是雙重折磨。異位性皮膚炎該如何進行日常照護？在飲食與生活習慣上又該注意什麼？又有哪些迷思需要破除？

蔡佳芬／皮膚科醫師

根據統計，台灣的異位性皮膚炎患者可能有將近百萬人口，其中又以嬰幼兒跟青少年居多，少數是屬於成人異位性皮膚炎患者。不諱言，台灣夏季的潮濕悶熱、跟冬季的濕冷、還有季節交替的不穩定，對於異位性皮膚炎的患者真的是很大的挑戰。尤其是第一線照顧寶寶、孩子的父母，有太多的辛苦，和對搔抓不停的孩子的心疼。正因為發生率高，請大家一起來好好了解異位性皮膚炎，給孩子們一個舒適成長的環境。

台灣夏季的潮濕悶熱、跟冬季的濕冷、還有季節交替的不穩定，對於異位性皮膚炎的患者真的是很大的挑戰。尤其是第一線照顧寶寶、孩子的父母。（圖：網路）

異位性皮膚炎是個遺傳跟環境因素誘發並重的疾病，患者本身即有所謂的「異位性體質」，這類體質的患者，罹患有異位性皮膚炎、氣喘、過敏性鼻炎跟過敏性結膜炎的比例較一般人高上許多，如果父母有上面所列的這幾項疾病，那寶寶擁有異位性體質的機會又會比正常人高上許多。體質具備了，再加上後天環境的誘發，例如幼兒期兩歲前對過敏性食物的暴露，搔抓、發炎、乾燥的肌膚，導致皮膚皮脂膜受損，受損的肌膚再接觸到塵蟎、動物毛髮、黴菌等等致敏原時，更加速身體過敏反應的速度跟強度。

而異位性皮膚炎患者的皮膚，最大的共同特徵就是乾燥粗糙。先天皮膚表層鍵結蛋白的缺失，使得患者皮膚水份流失的速度較快較多，患者皮膚的癢感也比一般人強烈，因此「癢癢抓抓、抓抓癢癢、越癢越抓、越抓越癢」就是這類患者的最佳寫照。近八到九成的異位性皮膚炎患者會在五歲前發病，紅疹、粗糙脫屑的病灶多位在耳後、眼週、唇週、四肢內側彎曲處，當然很嚴重的患者，是可以近乎體無完膚，任何有皮膚覆蓋的地方都發炎的。

近八到九成的異位性皮膚炎患者會在五歲前發病，紅疹、粗糙脫屑的病灶多位在耳後、眼週、唇週、四肢內側彎曲處。（圖：作者提供）

異位性皮膚炎寶寶的日常照顧

一、兩歲前謹慎進食牛乳蛋白、堅果類、帶殼海鮮類食物，小量測試，並且妥善紀錄飲食日記，以便發疹後能追溯先前飲食內容。

二、居家環境放置空氣清淨機，除黴除菌、降低懸浮粒子、塵蟎，床單被套枕套請每週清洗，並使用防蟎地墊。貓毛、狗毛、蟑螂蛋等過敏原要確實清掃乾淨。居家環境盡量別使用地毯。

三、孩子衣著以棉質透氣為主，避免皮草動物皮毛類服裝。穿著厚度適當，勿過於悶熱。

四、沐浴清潔請勿使用皂類，選用異位性皮膚炎專用洗劑，以避免破壞皮脂膜。避免摻有任何香精香料的沐浴用品！

五、每日洗完澡30分鐘內，確實使用異位性皮膚炎專用乳液，重建穩固寶寶的皮脂膜，以減少水份流失。一樣的請勿選用摻有香料香精的乳液。

六、做足前面幾點若孩子仍然搔抓不已、甚或皮膚已經開始出現各類紅疹、搔抓傷口、組織滲液時，請尋求專業皮膚科醫師協助，利用抗組織胺、外用藥物來停掉這惡性循環。

常見的對於異位性皮膚炎的迷思

一、抽血檢驗過敏原，可以診斷異位性皮膚炎？！

這類的抽血檢驗，是驗血液中的IgE抗體對於某些特定過敏原的濃度，當IgE抗體多於一定含量時，你的報告便會對這類過敏原顯示有過敏的狀態。任何抽血檢驗都無法診斷異位性皮膚炎！而且必須強調的是，這樣的報告呈現的是你的身體，「曾經、過去」對這類東西過敏過，曾經過敏並不代表現在過敏，現在報告呈現不過敏的，不代表將來不會過敏，而且這類檢驗也尚無法涵蓋所有的過敏原，因此這樣的報告，僅供一個參考依據，即使照單全收，徹底杜絕上面所列的過敏來源，依然無法百分之百遏止異位性皮膚炎的發生。

二、吃益生菌有助於對抗異位性皮膚炎？！

國外針對益生菌的研究報告，在實證醫學上，對異位性皮膚炎證實或許有點用處的，是媽媽在懷孕期間跟哺乳前半年跟寶寶同時服用，對於降低異位性皮膚炎的發生率跟嚴重程度會有些幫助。但若是在孩童期或成人期服用益生菌，在文獻上，有服用沒服用對於過敏性疾病的降低，是沒有顯著差異的。

三、異位性皮膚炎是傳染性疾病？！

當然不是。異位性皮膚炎並非傳染疾病。

四、外用類固醇會有依賴、抗藥性、傷皮膚？！

當孩子皮膚發炎厲害時，外用的皮膚科藥物，尤其是外用類固醇，常常是最有力、第一線的選擇，外用類固醇的治療在異位性皮膚炎的患者身上，並無所謂的依賴、抗藥性的問題，用得好是助力，有助於穩定皮膚狀態，但由於類固醇有分級、加上每個患者的皮膚狀況不一，使用類固醇就必須在專業皮膚科醫師的指導下，並且定期回診，檢查皮膚狀態，才能獲得最大治療成效，並且將副作用降低至零。

五、異位性皮膚炎長大自己會好？！

異位性皮膚炎在輕症的患者的確有越大越好的傾向，但就真正事實來說，並不叫痊癒或徹底根治，而是可以變得越來越輕微、越來越好控制，但這前提必須要父母、孩子、家長三方共同努力，透過日常保健、適合的保養品、以及適當藥物治療，控制它讓它盡量不發作。一個良好控制發炎情況的孩子，才有望在長大時不受異位性皮膚炎困擾。

六、食物是讓異位性皮膚炎惡化的關鍵？！

這題的答案會因年齡層的不同而不一樣。在兩歲前，免疫系統尚未成熟時，食物很容易引起過敏，因此注意飲食的確有助於改善孩子的異位性皮膚炎。但兩歲後，食物的影響越來越小，環境中的過敏原，例如塵蟎、黴菌、貓毛狗毛、花粉等，會變成關鍵影響因素。

身為皮膚科醫師，異位性皮膚炎的確診，代表的是一個長期抗戰的皮膚疾病，需要孩子、父母、醫師三方的長期合作，共同穩定促進孩子的健康品質。