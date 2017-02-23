醫療新知與日常保健》皮蛇纏身不要怕！皮膚科醫師四招教你快速擊退皮蛇！

身體皮膚有異常疼痛或發疹時請勿掉以輕心，請儘速就醫，儘早治療越可以減少帶狀皰疹侵犯的範圍跟嚴重度。

蔡佳芬／皮膚科醫師

農曆春節前後，常常是帶狀皰疹（俗稱皮蛇）好發的高峰期。

許多人年前趕工，日以繼夜不斷超時工作，或婆婆媽媽們趕著年終大掃除，準備各項年節物品，一不小心勞累過度免疫力下降，就讓皮蛇蠢蠢欲動爬上身了！

其實皮蛇的來源，說穿了就是我們小時候得過的水痘病毒，當我們水痘痊癒後，水痘病毒會潛伏在我們的感覺神經中，一旦日後免疫功能下降，抵抗力變差時，病毒就可能被再度活化，導致帶狀皰疹的產生。

身體皮膚有異常疼痛或發疹時請勿掉以輕心，請儘速就醫。（圖：網路）

帶狀皰疹典型的病程

在發疹子之前可能約有一週的神經抽痛期，此時期常會被誤診為其他肌肉酸痛、拉傷、坐骨神經痛、偏頭痛等等問題，直到典型的皮蛇疹子出現，才容易確定診斷。典型的皮蛇疹子為在身體單側半邊有群聚的紅腫水泡，民間常有一說法，皮蛇圈成一圈代表這個人要死了！

其實皮蛇圈成一圈，是身體免疫功能很差的警示，所以才會身體雙側都發出帶狀皰疹，透過專業皮膚科醫師診治，還是有近百分之百的痊癒率，不必過度恐慌。

皮蛇圈成一圈，是身體免疫功能很差的警示，所以才會身體雙側都發出帶狀皰疹。（圖：作者提供）

既然這麼容易治療，為何一般民眾還是聞「蛇」色變呢？！

主要原因在於皮蛇的發生常伴隨著惱人可怕的疼痛症狀，除了剛提到的疹子出現前約一週的疼痛期，在整個帶狀皰疹痊癒後，也有部分患者會有持續的神經痛症狀，從兩週到三個月不等，年紀越大的患者，帶狀皰疹後神經痛就可能持續越長時間，甚至有人長達一年！

如何預防？

預防帶狀皰疹，還是要從日常生活保健做起：

一、睡眠充足，不熬夜晚睡，作息正常。

根據長年的門診經驗，睡眠品質、規律性對免疫狀態真的有很深遠的影響，每個來就醫的皮蛇患者，近乎百分之八十到九十，近期都有生活緊湊、壓力大、睡眠品質不佳的問題。

二、營養均衡充足。

多補充優良蛋白質跟抗氧化的蔬菜水果，以補充身體能量來源，以提升免疫狀態。辛辣刺激食物多忌口。

三、適時補充維他命Ｂ群，提升免疫力跟幫助神經修復。

四、50歲以上民眾，建議可以施打帶狀皰疹疫苗。

施打疫苗可以降低發病風險，就算發生也可以降低嚴重程度。

還是要提醒大家，身體皮膚有異常疼痛或發疹時請勿掉以輕心，請儘速就醫，儘早治療越可以減少帶狀皰疹侵犯的範圍跟嚴重度，尤其發在頭頸部跟生殖器周圍的帶狀皰疹，有可能會影響到視力、聽力、排泄等功能，要審慎讓專業皮膚科醫師診斷治療。