醫療新知與日常保健》對抗惱人蕁痲疹，教戰守則大公開

根據國外的研究，根治的慢性蕁麻疹患者平均服藥時間是長達兩年之多，因此，這是場耐心跟毅力的挑戰。

蔡佳芬／皮膚科醫師

蕁痲疹又俗稱風疹塊，臨床表現上為形狀大小不一，紅腫拋拋凸起的紅疹塊，單一一個疹子多數會在二十四小時內消退，只是在身體皮膚各處可能會持續消消長長，此起彼落的出現。

病人大多是會感到相當的癢，少數僅僅覺得有點刺漲的感覺。嚴重的蕁痲疹甚至會有黏膜的侵犯，而出現眼睛腫漲、呼吸困難、聲音沙啞、拉肚子等不適症狀。

蕁痲疹的病因

蕁麻疹是典型的皮膚第一型過敏反應，多數常常是人體的Ｅ型免疫球蛋白（IgE）和外來的過敏原結合，進而活化皮膚或血液中的肥胖細胞（mast cell），因而使得這些細胞中的組織胺（histamine）釋放出來，這些組織胺會使得皮膚的血管擴張、組織腫脹、引起癢感，進而形成典型的蕁痲疹的疹子。

蕁痲疹又俗稱風疹塊，臨床表現上為形狀大小不一。（Urtikaria Net）

蕁痲疹的分類

其實根據統計，有近四分之一的人口，這輩子會有至少一次得過蕁痲疹的經驗。而蕁痲疹又依發病的時間長短區分為急性與慢性，六週是臨床上的一個分界點，發病六週以內的為急性蕁痲疹，持續六週以上的為慢性蕁痲疹，臨床上甚至有病人為此困擾數十年以上！

區分急性和慢性在病程的預測、治療策略、疾病原因上，都有很大的不同。以下來為大家簡單介紹一下，急性和慢性蕁痲疹面面觀，跟生活上實用的教戰守則！

急性蕁痲疹

發病在六週以內的為急性蕁痲疹，通常為外來的過敏原所引起，可以誘發的物質相當多，不只是吃的東西可以是兇手，吸的、皮膚接觸的都可以是誘發的來源，除了大家熟知的海鮮以外，包括塵蟎、乳膠、芒果、奇異果、日光、樹脂、香精、有機溶劑、口服或局部藥物、染髮劑、芳香精油、衣物上殘留的染料或洗劑等等物質都有報告可以引起急性蕁痲疹。一般人認為蕁痲疹一定是吃海鮮或其他不乾淨的食物引起的，其實是一大誤解。

回歸到實際治療面，在門診治療經驗跟大規模的流行病學研究上，急性蕁痲疹近乎六成找不到特定的可歸咎過敏原，因此，減少身體抗組織胺的釋放跟活化，透過口服抗組織胺或類固醇、避免食用會增加身體抗組織胺的食物，是比較實際的處理方法。

發病在六週以內的為急性蕁痲疹，通常為外來的過敏原所引起，可以誘發的物質相當多，不只是吃的東西可以是兇手，吸的、皮膚接觸的都可以是誘發的來源。（圖：網路）

急性蕁麻疹治療跟生活照顧建議

一、視嚴重程度跟活性，3－14天不等的口服抗組織胺搭配外用止癢藥物療程為首選，更嚴重者可考慮短暫的口服類固醇治療。

二、減少組織胺含量高的或會促進組織胺釋放的食物的攝取。酒類、巧克力或可可製品 、柑橘類水果、草莓、番茄、奇異果、檸檬、鳳梨、梅子、木瓜 、醃漬或罐頭食品 、小麥製品 、發酵過的食物（例如熟成的乳酪、醋、優酪乳、優格） 生蛋白、紅茶、綠茶、提神飲料、瑪黛茶 。帶殼海鮮、貝類 、豆類（例如黃豆、花生 ） 堅果類（例如核桃、腰果） 、煙燻肉品（例如臘腸、火腿、香腸） 、即食餐 、零食、含有添加物與人工色素的甜食。

慢性蕁痲疹

持續超過六週以上的，歸類為慢性蕁痲疹，慢性蕁麻疹依病因、誘發因子的不同來分類，又分為慢性自體性蕁痲疹（chronic idiopathic urticaria）、物理性蕁痲疹（physical urticaria）、自體免疫性蕁痲疹（autoimmune urticaria）、皮膚劃紋症（dermographism）。

慢性蕁痲疹的誘發原因，就更加不是因為食物引起的，舉凡冷、熱、受壓迫部位、壓力、搔抓、自體免疫抗體的存在、運動、神經內分泌失調等等，都可以是引起慢性蕁痲疹的原因。在門診經驗中，緊張緊湊的生活壓力、焦慮，也常常伴隨慢性蕁痲疹的惡化。也因為病因根本不是大家所熟知的外來過敏原，因此任憑如何飲食控制，也不會有明顯改善。

慢性蕁痲疹的病程，歷時久而漫長，如先前所言，患者可能甚至經歷長達十年以上的反覆發病，因此會相當程度的影響生活品質。但慢性蕁痲疹並非無法治癒，這點與坊間許多開業醫師的見解是不同的！

在台大醫院皮膚科訓練的過程中，有許多從我們手中達到完全治癒的慢性蕁痲疹患者，但這前提是對醫師的完全信任、對治療方式的信心、跟長期治療醫囑的遵從。

根據國外的研究，根治的慢性蕁麻疹患者平均服藥時間是長達兩年之多，因此，這是場耐心跟毅力的挑戰。 確診為慢性蕁痲疹的患者，可能必須接受一些檢查，例如，皮膚劃紋症檢查、自體血清皮膚測試、抽血檢查，來確立慢性蕁痲疹的分類，進而會影響到治療的選擇跟生活照顧的建議。

一般而言，慢性蕁痲疹的共同治療為口服抗組織胺，少數嚴重的患者可能需要以免疫抑制劑及免疫調節劑，因為慢性蕁痲疹需要長期穩定的藥物控制，並不建議用類固醇治療，因為口服或針劑類固醇雖然非常有效，但是卻無法根治病情，常常藥物一停掉，反而發疹情況加劇，而且常年服用類固醇，可能引起不必要的副作用。

慢性蕁麻疹是個惱人的問題，但卻不是無法根治，必須要病患跟專業皮膚科醫師的長期配合與共同努力！