醫療新知與日常保健》紅咚咚的蘋果臉：酒糟性皮膚炎（紅血絲）

酒糟性皮膚好發於20－30歲成人，目前實際病因並不明確，但是已有很明確的惡化因子。日常生活如何避免讓發炎惡化，保養上又有甚麼原則需要注意？

蔡佳芬／台大皮膚科醫師

酒糟性皮膚炎又名玫瑰斑或紅血絲，初期常見於臉頰或鼻頭有泛紅的現象，患部會比周遭的肌膚感覺溫熱，對刺激的反應也格外強烈，情況常隨著溫度、飲食、日曬、運動等刺激而反覆惡化，嚴重時除了臉上清晰可見許多紅紫色蜘蛛網般的微細血管絲，也會有小疹子般的顆粒跟小膿皰的產生。

這樣的發炎性皮膚病，好發於20－30歲成人，目前實際病因並不明確，但是已有很明確的惡化因子。

酒糟性皮膚炎又名玫瑰斑或紅血絲，初期常見於臉頰或鼻頭有泛紅的現象。（圖：網路）

酒糟的惡化因子

了解熟讀這一個項目對酒糟患者是很重要的，雖然對真正病因，例如遺傳或是蟎類的皮膚感染都尚未有明確定論，但是會惡化加重酒糟性皮膚炎症狀的因素，患者要能避則避。

日照紫外線、高溫氣候、極端的溫度：例如寒流來襲、風吹。熱燙的食物、辛辣的食物、酒精性飲料、咖啡因、外用或口服類固醇 、某些會促進血管擴張的心血管用藥。

酒糟的日常保養

酒糟患者的肌膚敏感易紅，也經常容易呈現內油外乾的狀況，在保養上的確是棘手的課題，筆者本身就是很典型的酒糟患者，跟大家分享一下我的保養心得。請大家掌握一個原則：溫和抗敏、減少刺激。

一、做好充分防曬，防曬係數至少SPF15以上，以物理性防曬為主，但粉刺痘痘肌防曬產品SPF15~30之間即可，避免過度厚重惡化粉刺面皰。

二、溫和清潔，以水性洗面乳為主，避免皂類，洗後不澀不繃為主。

三、使用含抗氧化成分的產品，並添加有舒緩鎮定成分，例如尿囊素、維他命Ｂ5、甘草酸、蘆薈、月見草油等等。

四、適度使用酸類來代謝角質，以利後續保養品吸收，且避免脫皮。

常有許多酒糟患者到我的門診來，同時被敏感跟粉刺、脫皮等多重問題深深困擾，也不斷被許多其他醫師告誡別使用酸類產品。事實上，酒糟患者並非不能用酸類治療，只是濃度、頻率要適當，適當的用酸，例如溫和的水楊酸、或對酒糟有治療效果的Ａ酸或杜鵑花酸，都有助於穩定酒糟，並且改善粉刺、脫皮。

五、因應個人膚質選用適當質地的保養品，偏油肌以精華液或輕質地乳液，偏乾肌則以霜狀鎖水補油。

酒糟患者的肌膚敏感易紅，也經常容易呈現內油外乾的狀況，在保養上的確是棘手的課題。（圖：網路）

酒糟必須避免的保養成分或步驟

身為女人我很明白，當碰上惱人的皮膚問題時，大家會多麼迫切急躁的想要用各種方法或產品來治癒它，但是要記得『過猶不及』這個道理。酒糟處理上稍有不慎，可能會更紅更敏感。

以下是日常保養時必須避開的元素：

避免磨砂式去角質產品 避免使用含有酒精、變性酒精的產品 避免使用含有刺激性香料，例如，迷迭香、肉桂、薄荷、薰衣草、玫瑰、檸檬、酸橙、松木、香柏木以及合成香料等。 含金縷梅成分的保養品 含有精油的保養產品 避免過度摩擦臉部皮膚，例如，使用粗糙的浴巾或是洗臉機洗臉。

酒槽性皮膚炎不易根治，但是遠離惡化因子，以及好好結合醫師處方用藥跟日常保養，是可以將惱人的酒糟控制得很好的。