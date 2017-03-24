自由開講》為何不立即進行考試院虛級化？

北方劍

考試院全院審查會昨日再放寬公務員年金改革最受關注的退休所得替代率調整，銓敘部原提案替代率最高七十五％、分十五年調降至六十％，但考試院院會昨天首度動用表決權，以十六比四通過考試委員所提版本，替代率最高八十％、分十年逐步降到七十％。

考試院全院審查會昨日再放寬公務員年金改革最受關注的退休所得替代率調整。（資料照）

考試院審查的結果，執政黨立委莊瑞雄批評是距離民意更遙遠的放水版，還說這恐怕會是啟動考試院虛級化的第一哩路。立委段宜康則於臉書向考試院宣戰，怒嗆「垃圾，請就近送木柵垃圾焚化爐！」；就連反對銓敘部方案的全國公務人員協會理事長李來希也表示，考試院屈服執政黨壓力而通過調整年金，考試院應該廢掉。

令人感到不解，既然考試委員所做的決定，多數人都覺得不滿，而且考試委員所做的決定立法委員也能否決，那召開這種審查會如果不是浪費公帑，什麼是浪費公帑？另外，段宜康和莊瑞雄都是民進黨重量級委員，如果他們真有心推動考試院虛級化難道有困難嗎？如果老是這樣打嘴炮而沒有動作，你們難道以為綠營和中間選民這麼好騙嗎？

個人僅要求虛級化不是不想廢考監兩院，其實是已經懶得再要求民進黨廢除考監兩院了，因為再怎麼大聲疾呼，得到的答案都是「廢除監察院是我們的一貫修憲主張，這個立場並沒有改變」，或者「民進黨長期主張廢除考試院」。但現階段還是有其存在的必要。

（作者為退休公務員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com