自由開講》警察任意臨檢該檢討了？！

班吉

如果你去電影院看電影，都要開映了，工作人員還把你攔下說要檢查票，如果攔的是別人的小孩，會讓人覺得業者是不是看不起小孩，老人也一樣，我想誰都會覺得耽誤時間是不舒服的！但問題是，業者也是要顧生計，總是要抓抓看是不是有人惡意沒買票，但手段要高明，不能不顧及到客人感受。

警察任意臨檢這件事，不能說警察有公權力手段就可以粗鄙不高明，畢竟我們要營造的是自由祥和的社會，用穿拖鞋、眼神可疑這些點來臨檢就很不高明，這些臨檢技巧手段及法律適用還是可以被檢討有進步空間。

警察任意臨檢這件事，不能說警察有公權力手段就可以粗鄙不高明。（資料照，記者李容萍攝）

而且像鄭捷這些未爆彈又不是通緝犯，身分證一掃也是放人走，刀放包包沒搜索票也是不能看，臨檢到也沒有用，老實說用鄭捷來當作任意臨檢合理化的說法太弱太弱了。

這種臨檢抓到的大部分是欠稅、罰單未繳且不知道已經被強制執行、吸毒通緝的民眾或簽證逾期居留的外勞，真的會亂殺人的也沒辦法臨檢出個所以然，有前科的在路上走，被臨檢到也不能拿他怎樣吧！你有聽說過警方在京站臨檢破獲什麼火力強大的犯罪集團還是阻止幫派火拼嗎？

民眾會覺得安心是因為見警率提升，而不是因為警察逢人就要身分證，該提升的反而應該是警察動態巡邏的頻率及範圍。 所以為了抓這些對於公眾安全沒有立即危害，有危害的抓不出來，在人流高的地點用亂槍打鳥去用讓人不舒服的不特定人臨檢手段，當然是會被說話，而且對治安老實說沒啥幫助吧？！

我想在世界其他先進國家，尤其是紐約，各色人種，說要長得多可疑的都有，也沒看過警察在那邊逢人就要看護照還是身分證的，有些國家甚至沒有發行身分證，更不用說會讓警察在路邊用小電腦查詢不特定民眾資料，所以台灣在這整個事件上，其實是還蠻有檢討空間的，時代在進步也是該改變的時候了。

（作者為技術服務業）

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