日本自由行》美國大兵最愛的日本土產「絲卡將」

日本雖非夾克的原產地，但1945年誕生一種很具東方風味的刺繡夾克，5、60年代風靡於美國， 至今為此每隔幾年仍然會流行一次，這種夾克英語稱為souvenir jacket，日語為スカジャン，中文則音譯為「絲卡將」。

林翠儀

夾克的台語叫做「將巴」，這種叫法應該是源自日本外來語「ジャンパー」（jumper），既然是外來語當然就不是日本在來產物。夾克起源於歐美，做為一種休閒時尚，歷久不衰且風行全球，演變至今種類繁多，最經典的首推帥氣的飛行夾克，還有美國老少咸宜的棒球夾克。

日本雖非夾克的原產地，但1945年誕生一種很具東方風味的刺繡夾克，5、60年代風靡於美國， 至今為此每隔幾年仍然會流行一次，這種夾克英語稱為souvenir jacket，日語為スカジャン，中文則音譯為「絲卡將」。

刺繡夾克「絲卡將」，是美國大兵帶回家的定番日本土產。（http://chadsdrygoods.blogspot.tw/2014/08/the-souvenir-jacket-east-meets-west.html）

日本會創造出「絲卡將」這種夾克，背後有一段滿有趣的故事，主要和戰敗後大批美國佔領軍湧入日本有關，其中還有日本的「土產魂」。

其實從這種夾克的英日文名稱，就能看到一些蛛絲馬跡，「souvenir」意指紀念品，也就是日本人說的土產，至於「絲卡將」全名為「橫須賀將巴」（横須賀ジャンパー），因為橫須賀被認為是「絲卡將」的發源地，這裡也是戰後美國大兵進駐日本的重要據點之一，因為接受美國士兵持美元消費，所以橫須賀市又有「美元街」（ドル街）之稱。

把這些元素串起來，「絲卡將」就是一種盛行於日本橫須賀的夾克，也是美國大兵帶回家當紀念品的日本土產。「絲卡將」類似美國的棒球夾克，不同之處在於夾克的前胸或後背，繡有龍虎鷹等具有東方風味的圖案，布料通常使用會閃閃發亮的絲綢或人造絲。

據說「絲卡將」問世的地點並非橫須賀，而是東京的銀座，戰後的東京百廢待舉，民眾為了謀生，只能把家中值錢的東西拿到市場上販賣，美國大兵喜歡具有東方特色的土產，日本和服與雛人形最受歡迎，但貨源畢竟有限，腦筋動得快的商人開始思考應該開發點什麼新的土產以吸引美國大兵光臨。 當時有人看到美國大兵身上穿著棒球夾克觸發了靈感，於是想到在夾克上繡一些具有東方風味的圖案，例如龍、虎、鷹、富士山、五重塔、藝伎、日本地圖等，果然一上市就造成搶購。

繡著浮世繪風骸骨的絲卡將。（https://stylehaus.jp/articles/2334/）

繡有日本或沖繩字眼的絲卡將，最受美國大兵歡迎。（http://chadsdrygoods.blogspot.tw/2014/08/the-souvenir-jacket-east-meets-west.html）

繡有富士山的絲卡將。（http://e-mimi.jp/shop_blog/archives/449）

可愛的招財貓絲卡將。（http://blogs.yahoo.co.jp/koumetokomugi/22554665.html）

當時在東京出沒的美國大兵多半駐守於神奈川縣橫須賀基地，刺繡夾克很快就在基地內流行起來，據說有些大兵因為買不到貨，乾脆拿著製作降落傘的布料到日本裁縫店請師傅縫製，當時降落傘的布料為天然絲綢，師傅先將布料染色、繡上指定的圖案和文字，再縫製成夾克，這也是「絲卡將」閃閃發亮的原因，不過因為天然絲綢取得不易，後來量產的「絲卡將」大都使用人造絲布料。

當時三菱財團旗下負責布料買賣的「港商商會」看到商機，馬上推出了「TAILOR TOYO」品牌，將市場打入了美軍基地福利社，據說1960年代，駐日美軍基地福利社進貨的刺繡夾克，有9成來自港商商會。透過物流的串連，「絲卡將」也從最先流行的橫須賀基地擴散到全日本的美軍基地。

TAILOR TOYO的絲卡將在60年代盛行於全日本的美軍基地。（http://lua-shop.ocnk.net/product/472）

「絲卡將」雖然是日本土產，不過因為客群鎖定美國大兵，所以並未在日本的社會普及，當時如果要日本人穿這種夾克，大概有很多人會倒彈三尺。不過，到了60年代，「souvenir jacket」在日本被稱為「絲卡將」之後，日本的經濟轉好，年輕人開始模仿美國時尚，大家跑到橫須賀搶購「絲卡將」，這種美日合體的時尚，在當年可是酷到不行。

「絲卡將」現在已經成為夾克的一種類型，隔幾年就會以懷舊時尚登場。英國搖滾樂團「滾石」的元老級吉他手理查茲（Keith Richards），算是搖滾樂壇中最具代表的「絲卡將名人」，從年輕就喜歡穿著絲卡將登台，2014年3月他到日本開演唱會，年逾7旬的搖滾活化石仍穿著絲卡將帥氣登台，證明他始終如一，似乎又帶動了日本另一波「絲卡將」流行風潮。

搖滾活化石理查茲2014年在日本登台，穿著絲卡將帥氣十足。（http://www.pen-online.jp/news/fashion/keith-richards-wears-saint-laurent/）

理查茲年輕時就愛穿絲卡將，他讓絲卡將成為最適合搖滾的一種裝扮。（http://chadsdrygoods.blogspot.tw/2014/08/the-souvenir-jacket-east-meets-west.html）

今年2月「絲卡將」的本家橫須賀市，打出「絲卡將的發祥地」口號，希望藉由發揚「絲卡將」帶動地方觀光，遊客只要穿著「絲卡將」在當地消費，就能享有各種折扣優惠，沒有「絲卡將」的遊客還能在當地指定的商店免費租來穿用，活動時間從2月11日到3月26日。

橫須賀市舉辦「絲卡將折扣」吸引遊客到訪。（https://www.facebook.com/dorutabi/）

有「美元街」之稱的橫須賀市街頭，至今仍有許多店家販賣絲卡將。（http://blogs.yahoo.co.jp/koumetokomugi/22554665.html）