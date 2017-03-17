日本自由行》全日本僅有7人的超稀有職業

日本的郵票設計師主要是負責郵票從企畫到設計之間的所有工作，2007年日本郵政民營化之前，郵票設計師為郵政省公務員，職稱為「技藝官」，民營化之後成為日本郵便株式會社郵便事業本部的編制內員工，只有遇到缺額或擴編時才會單獨舉行徵人招考。在員工總數約20萬人的日本郵便株式會社中，也可以說是一群非常稀有的員工。

林翠儀

日本郵局今年3月貼出一份「郵票設計師」的徵人啟事，在網路上引發熱烈討論，主要是因為日本全國目前僅有7名郵票設計師，這是一項「超稀有」的職業，不但很多人連聽都沒聽過，翻開日本介紹百工的職業圖鑑，也很難找到這項職稱。

日本的郵票設計師主要是負責郵票從企畫到設計之間的所有工作，2007年日本郵政民營化之前，郵票設計師為郵政省公務員，職稱為「技藝官」，民營化之後成為日本郵便株式會社郵便事業本部的編制內員工，只有遇到缺額或擴編時才會單獨舉行徵人招考。在員工總數約20萬人的日本郵便株式會社中，也可以說是一群非常稀有的員工。

日本郵局的郵票設計師稀有度5顆星，2015年5位設計師參加活動時的簽名。（http://kittegirl.seesaa.net/article/419078039.html）

這次的徵人名額僅有1名，限定必須具有美術大學或專門學校的學歷，會操作電腦繪圖軟體及數位繪圖板等，並且至少要有3年以上相關經驗。由於資格門檻不會太高，再加上有網友推波助瀾，預料應徵人數可能爆表。

在電子通訊極度發達的現代社會，「寄信」這件事情快變成一種懷舊的故事，現代文青看到詩歌裡出現「郵吻」的字眼，大概很難產生浪漫的感覺。

有趣的是，即使寄信的人變少是全球普遍的現象，但日本郵局每年還會發行40到60套不等共數百種圖案的新郵票，而且年發行總數可以多達10億枚以上。其中一般人用來寄信的普通郵票變動不大，每隔一兩年才會出一兩種新圖案，其他包括特殊郵票、故鄉郵票及賀年郵票等，都是年年推出新設計。

2016年福島縣地方自治60周年發行的故鄉郵票，上方的人物為福島出身的生物學家野口英世。（https://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2016/h280511_t.html）

日本人習慣在年節寄賀年卡，所以以生肖或年節應景圖案為主的賀年郵票是銷售的大宗，每年大概可以發行兩千多萬套，這還不包括每年銷售3、40億張的賀年明信片。故鄉郵票以宣傳地區特色或特產為主，以前在各地的總局都買得到，現在好像採地方限定方式販賣，特殊郵票的種類繁多，山川花景自然人文大部分採系列制、配合公私單位百週年慶的紀念郵票，以迪士尼、KITTY貓、哆啦A夢等當紅角色設計的卡通郵票等。

2016年發行的哆啦A夢郵票。（https://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2016/h280701_t.html）

由於特殊郵票圖案精美，且跟得上流行話題，很多人購買的動機都是為了收藏，近年日本郵局變精了，推出信箋加郵票組合吸引女性和年輕人購買，不過這種做法被集郵行家諷為「郵票商法」。總而言之，7名設計師每年大概要負責5到8套、數十種郵票圖案。至於薪水，日本郵局並沒有公告，不過若比照國家公務員平均年薪約662萬圓，大概合台幣為180萬元。

接著來介紹兩位現役的郵票設計師，看看他們是何方神聖，可以從事這種超稀有的職業。

玉木明（主任設計師）

1968年出生的玉木明，在1991年進入前郵政省擔任「技藝官」，郵政民營化以後改稱「郵票設計師」。玉木從小就愛畫畫，中學時曾為所屬的籃球隊設計過隊服，就讀愛知縣立藝術大學時，打算畢業後到廣告公司工作，因為恩師的介紹而知道了有郵票設計師這項工作。 玉木成了郵票設計師之後，每天在2、3公分的方寸中奮鬥，起初兩年間他所設計的圖案一直未獲採用，直到93年負責了「農業試驗研究100年紀念郵票」設計，以稻禾開花為主題的圖案，樸實地表現出內心真實的感受，讓他抓到了郵票設計的眉角，這套郵票也成了他的出道處女作。

玉木明和他的處女作稻禾開花郵票。（http://www.midori-japan.co.jp/letter/column/2877）

現年49歲的玉木從事郵票設計的工作超過4分之1個世紀，經手的郵票超過400套，其中讓他印象最深刻的是2011年為東北大地震發行的震災募款郵票。那是一套以無名的小花為主題的郵票，共有5種圖案，心型小花、紅色小花、白色小花、花與小鳥及帶來幸福的青鳥。玉木說，比起驕貴的薔薇，路邊的花草更能展現出生命力，希望藉此讓災區民眾早日恢復元氣。

一般郵局票設計，每套至少要花2到3個月時間，但這套郵票在災後一週決定發行，玉木也在一周內完成圖案設計。震災募款郵票每枚100圓，其中20圓為為賑災用，發行700萬套（共7000萬枚），上架3個多月賣了300多萬套。

玉木以小花為主題設計的311震災募款郵票。（https://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2011/h230621_t.html）

星山理佳（設計師）

現年43歲的星山理佳是在1997年就讀東京造形大學4年級時，無意在校園公布欄上看到郵政省徵人告示，喜愛繪畫的她本來就想以繪畫當做職業，隔年順利進入郵政省擔任郵票設計師。星山的處女作是98年發行的兔年賀年郵票，2001年底發行的馬年賀年明信片也是她初次擔岡賀年明信片設計。賀年明信片是郵局每年的銷售主力，每年銷售3、40億張，一有個閃失，客訴電話保證接不完。初期星山也跟著設計出端端正正的正統圖案，但隔年設計羊年明信片時，她卻開始搞怪，那是一隻正在織圍巾的綿羊，俏皮可愛，幸好市場反映也還不錯。

但事情並沒有那麼簡單，沒人想到星山竟然花了12年鋪了一個梗，2014年她再次接手設計羊年的賀年明信片，圖案是12年前的同一隻綿羊，但這次牠已經織好圍巾並且暖呼呼地圍在自己的脖子上了。

星山理佳的羊年賀年明信片鋪梗時間長達12年，仔細看圖案下的戮印，2003年為一團毛線，2015年則是勾針與棒針。（https://twitter.com/kitteclub/status/552635411680358400）

星山的郵票設計作品受到女性的歡迎。（http://blog.goo.ne.jp/hitorigumi/e/70aaa9593b4aff689389330fc1a00809）

相隔12年的羊年賀年明信片，串成了一段可愛的結局，立刻在網路上蔚為話題，星山也因此紅到海外。星山事後說她的設計靈感其實有點無心插柳，因為賀年明信片上固定印有細長的戮印條紋線，看起來很像毛線，加上主題是羊年，所以她直覺聯想到綿羊織圍巾，事實上星山根本不會織毛線。

由於市場反應奇佳，2015年底發行的猴年賀年明信片繼續採用了同樣的設計路線，12年前猴子泡湯，12年後變成親子猴子泡湯，2016年星山再度負責雞年賀年明信片，這次是雞生蛋、蛋生雞的概念。 因為星山充滿童心的設計，讓已經不太重視賀年卡的日本年輕人也嘗試買來寄給朋友，大家開始期待明年的賀年明信片又會玩出什麼新花樣呢？

星山理佳與羊猴雞連續3年引發話題的賀年明信片。（https://antenna.jp/articles/3662924）