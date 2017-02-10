日本自由行》鰻魚、松阪牛、納豆：日本另類在地千層派

因為濱松市的「鰻魚派」銷量好名氣大，帶動各地研發類似的「在地特產」千層派，而這種突破傳統甜點概念的另類千層不但有圖鑑出版，還搞出了一場「千層派展」，盛況空前。

林翠儀

JR東海道新幹線名古屋車站內的迷你超商Kiosk，去年年中因為取消販賣靜岡縣濱松市的名產「鰻魚派」（うなぎパイ），遭到網友的撻伐，在網路上引起一場不小的騷動，還鬧上了新聞。害得JR東海道社長拓植康英親自出面開記者會說明，並在去年9月中恢復上架才平息了這場風波。

「鰻魚派」是日本相當知名的洋菓子，由靜岡縣濱松市的百年製菓公司「春華堂」在1961年推出的商品。開發者是春華堂的二代目社長山崎幸一，靈感來自當地鰻魚產地濱名湖，山崎參考法國甜點「蝴蝶酥」（Palmier），以鰻魚精華做成蒲燒鰻口味的千層派，甜中帶鹹酥脆爽口，一上市就大獲好評，年銷量從1962年的60萬片直線上升，1966年突破1千萬片，目前年銷量近9千萬片。

靜岡名產「春華堂」的「鰻魚派」。（http://www.shunkado.co.jp/sweets/unagipai_s/post_53.php）

「鰻魚派」銷售地點除了春華堂所在的靜岡縣之外，關東關西各大百貨公司、機場可以買到，比較特別的是行駛於東京與大阪間的新幹線「希望號」及「光號」部分列車的車上也有販賣，最大的販賣據點則是集中在JR名古屋車站內的迷你超商Kiosk。

Kiosk取消販賣「鰻魚派」，主要是配合站內地下街土產店「GIFT KIOSK」在前年底新開幕，將許多經典的土產集中到新店鋪販賣，JR東海道可能以為來自靜岡縣的「鰻魚派」並非當地土產，所以低估了它的市場影響力。 總之，這場風波因為站內的迷你超商Kiosk恢復「鰻魚派」上架而平息，不過經由此事，也讓人見識到人氣土產的驚人實力。

日本有很多東西都會冠上「在地」（ご当地）的字眼，例如在地吉祥物、在地妖怪、在地B級美食、在地拉麵、在地漢堡、在地偶像、在地人孔蓋，甚至連KITTY都有47個都道府縣造型的在地KITTY。有些冠上「在地」的事物，是在官方的為了發展地方特色的政策之下問世，有些是出於一蜂窩的商業行為，有些則是既有的東西經過串連後自成一類。

反正只到Google打「ご当地」字眼搜尋，保證能在各個想得到的領域找到標榜在地特色的「在地OO」，種類數量之多足以拿來出一套百科全書。雖然多到讓人眼花撩亂，不過對於有收藏癖的人而言，簡直是一個收藏題材的寶庫。

靜岡縣濱松市的「鰻魚派」可能因為銷量好名氣大，帶動各地研發類似的千層派，例如島根縣的「蜆派」（しじみパイ）、滋賀縣的「香魚派」（鮎パイ）、佐賀縣的「大彈塗魚派」（むつごろうパイ）、廣島縣的「牡蠣派」（かきパイ）、三重縣的「松阪牛派」（松阪牛パイ）等。

藤井青銅著作《ゆるパイ図鑑》。（http://tcc.nifty.com/event/general/17133）

這種突破傳統甜點概念的另類千層派，吸引了劇本作家藤井青銅的注意，他花了數年的時間，走遍了日本各地收集110多種能代表當地的千層派，在2014年出版了《ゆるパイ図鑑》（在地千層派圖鑑），讓千層派自成一類，堂堂冠上了「在地」二字。 藤井不但出書，還在同年於澀谷舉辦了一場「全國在地千層派展」，標榜「能見、能吃還能買」的千層派展，第一次舉辦就吸引了上萬民眾入場，盛況空前驚動業界，後來甚至有同好組成了「日本派俱樂部」，目標在2020東京奧運時向世界確立「日本的派文化」。

2017年「全國在地千層派展」。（https://otocoto.jp/column/saydo-157/）

由於「全國在地千層派展」的反應良好，去年8月在台場舉辦了第2次展出同樣轟動，今年進入第3年，預定2月10日至14日在東急百貨吉祥寺店開展。 接著來看看這些日本各地有趣又特別的在地千層派。如果台南的虱目魚、屏東萬巒豬腳，或是白斬雞、蒜泥白肉、小籠包等台灣代表性料理也拿來做成千層派，不曉得是什麼滋味。

島根縣的「蜆派」（しじみパイ） 蜆是島根縣潟湖宍道湖的名產，以蜆的精華做成的千層派，美味可口。

島根縣「蜆派」。（http://www.miyagesankai.co.jp/wp/product/949）

滋賀縣的「香魚派」（鮎パイ） 日本有很多香魚產地，其中以滋賀縣琵琶湖產的最有名，拿來做千層派還能宣傳地方特色。

滋賀縣「香魚派」。（http://www.mbok.jp/item/item_488960155.html） ◎佐賀縣的「大彈塗魚派」（むつごろうパイ）

佐賀縣有明海的大彈塗魚是當地名產，不過魚肉帶有一種特殊的腥味，經過不斷測試，加了咖哩粉和辣椒粉去腥，終於做成千層派。

佐賀縣「大彈塗魚派」。（https://musouan-nakamuraya.jimdo.com/%E3%82%80%E3%81%A4%E3%81%94%E3%82%8D%E3%81%86%E5%85%A5%E3%82%8A-%E3%83%91%E3%82%A4/）

廣島縣的「牡蠣派」（かきパイ） 廣島縣瀨戶內海的牡蠣名滿天下，以大黑神島近海養殖的牡蠣做成的派，標榜為「大人的點心」。

廣島縣「牡蠣派」。（http://kanawa.shop-pro.jp/?pid=95698137）

三重縣的「松阪牛派」（松阪牛パイ） 提到三重縣當然少不了頂級的松阪牛肉，牛肉做成千層派是什麼滋味，吃了就知道。

三重縣的「松阪牛派」。（http://tcc.nifty.com/event/general/17133）

茨城縣「納豆派」（納豆パイ） 茨城縣水戶納豆等於是日本納豆的代表，喜歡納豆的人不可錯過。

茨城縣「納豆派」。（http://tokyo-petapeta.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/no850-8c96.html）

名古屋「雞翅派」（手羽先パイ） 去名古屋沒有吃過當地知名小吃炸雞翅，就像日本觀光客來台灣沒吃過小籠包一樣，總是帶有一點什麼缺憾。

名古屋「雞翅派」。（http://www.sn-chrysler.co.jp/item/2588）

山口縣「河豚派」（ふくぱい） 山口縣下關的河豚派，不但包裝可愛，派的造型也做成一隻圓滾滾的河豚。

山口縣「河豚派」。（http://thank-you.blog.enjoy.jp/photos/uncategorized/2011/05/08/fuku.jpg）