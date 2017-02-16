日本自由行》把家「畫」回來：日本女建築師的震災療癒計畫

讓屋主回想被大水沖走的房子，或許有點殘酷，可能會讓受訪者感到痛苦，但是將悶在內心的苦處說出來，透過第三者的傾聽，有時反而可以得到解脫。女建築師們為受災戶「畫房子」，同時也進行「話療」，這種無形的重建工程，雖然無法提供受災戶遮風避雨的房子，但卻能協助他們堅強內心以挺過風雨。

林翠儀

2015年初夏的某個晴天，建築師西條由紀子來到了宮城縣仙台市若林區的荒濱，這裡臨近仙台灣，廣闊的平原上曾經有一片綠油油的水田和蓊鬰的樹林，這是一個靠海的小聚落，住了750多戶人家。但在2011年3月11日下午，這片美景被一場世紀大地震及隨之而來超過10公尺高的海嘯全部摧毀。

西條對此地有一種特別的感情，因為這片景色像極了她的老家茨城縣的笠間市，年逾花甲的西條，少女時代立志當一名建築師到東京求學，結婚後來到仙台市定居，每年總有幾次造訪荒濱，迎接元旦的初日或泡海水浴。但西條眼前所見的荒濱卻是一片荒涼，這裡的房子幾乎全被海嘯帶走，有190人罹難，因為被政府劃定為災害危險區域，所以未來不可能再住人，這裡的小學和臨時住宅也即將關閉。

西條這天約了一名50多歲的婦人在當地見面，這名婦人是荒濱的居民，她的房子是祖父母那一代留傳下來的，但現在只剩下殘破的石牆、院子裡的庭石和隱約可見的地基。西條將一份看似建築平面圖的文件交給婦人，婦人將平面圖拿在手上仔細端詳，圖中有色鉛筆或水彩輕輕描色的房屋隔間，上面還附了密密麻麻的文字註記。婦人眼眶泛淚說「這是我的寶物，難過的時候拿出來看一看就能恢復元氣。」

這是西條和多名女建築師為婦人畫的房屋平面圖「記憶中的家」，透過多次的訪談和比對，將婦人震災前住的房子以平面圖的方式還原，圖面上還註記了家人對這棟房子的回憶，例如可以在上面滾來滾去的套廊、能看到海的和室、坑式暖爐上方不太搭調的水晶吊燈，以及各種屬於這個家獨有的生活細節。

「記憶中的家計畫」傳單。（http://kokoropress.blogspot.tw/2014/09/blog-post_76.html）

若林區荒濱案例之一，79歲海苔養殖戶佐藤先生記憶中的家。（http://digital.asahi.com/articles/ASK1H7RLVK1HUNHB007.html?rm=244）



圖中大圳右岸最高的那棟戶子就是佐藤先生的家，整排房舍在311時全部被海嘯沖走。（（http://digital.asahi.com/articles/ASK1H7RLVK1HUNHB007.html?rm=244）

「記憶中的家計畫」（記憶の中の住まいプロジェクト）是西條所屬的宮城縣女建築協會及全國女性建築技術者之會在2014年3月發起的一項志工行動。20多名宮城當地及來自東京具有一級或二級建築師執照的女建築師們，走訪災區為失去家園的鄉親「把家畫回來」。

這項計畫至今已持續進行了3年多，完成了仙台市荒濱及蒲生、東松島市大曲濱、氣仙沼市山元町及亘理町等地20多戶「記憶中的家」平面圖，訪談過程的交通食宿等經費全部由協會支付，不跟住戶收取分毫費用。發起這項志工行動的靈感來自一本書，那是女性建築技術者之會在2006年出版的《相簿的家》（アルバムの家），由33位會員回想10歲時住家的樣貌，40至70多歲的女建築師們記憶的兒時住家有古民宅、官方宿舍、充滿父權色彩的住家或是兼具商店、工廠功能的住家，透過回憶與10歲的自己重逢。

女性建築師在2006年出版的「アルバムの家」，給了西條提案進行「記憶中的家計畫」的靈感。（http://kokoropress.blogspot.tw/2014/09/blog-post_76.html）

311震災造成東北地40多萬人無家可歸，災後3年的2014年許多人對於在海嘯中流失或地震中損毀的房子，記憶已開始模糊，身為建築師的西條希望能為失去家園的人做點什麼，剛好在這個時候友人送給她這本書，於是她向宮城縣女建築師協會提案，成立了「記憶中的家計畫」。

官方的災區重建，著重在軟硬體的工程，可以看到具體的進度和成果，雖然建築師是蓋房子的專家，照理應該加入這種重建硬體設施的行列，但女性建築師們想到的是一個更深層且難鉅的重建工程─心靈的療癒。她們希望發揮自己的專業，為受災戶留下他們的生活記憶，畢竟「家」並非只是一間不動產，而是人們的棲身之所和心靈的歸宿。

計畫成立後女建築師們花了很多時間討論訪談的方式，即使震災過了3年人家逐漸忘記家的樣貌，但卻忘不了海嘯來時恐懼和失去家園的悲傷，如何不去觸動被訪談者的這些傷痕，而引領他們回想過去在房子裡愉快的生活點滴。

透過訪談繪製家的平面圖草圖。（http://kokoropress.blogspot.tw/2014/09/blog-post_76.html）

初步完成的家的平面圖，標示了家人的各種記憶。（http://kokoropress.blogspot.tw/2014/09/blog-post_76.html）



清多本惠子（右）和西條由紀子（右二）正在聽取住戶回溯家的家憶。（http://kokoropress.blogspot.tw/2014/09/blog-post_76.html）

女建築師們一次大約出動4人，有人負責訪談，有人負責記錄，彼此分工也相互支援，先從房屋的大小、形式等開始切入，慢慢地進入房子的隔間、擺設，接著再談及生活細節與回憶，起初只回答一些具體數據、方位的受訪者，慢慢地打開了話匣子，房間裡的木櫃 女主人的嫁妝，有她初為人婦時的記憶，與先生結褵半世紀的點滴，牆上掛的畫是孫子送的傑作，畫中的全家福有昔日幸福的時光。

類似這樣的訪談，經過3到4個月的琢磨，最後完成了畫滿各種回憶的平面圖和一份記錄生活點滴小故事，一併送給受訪的屋主，未來他們可以參考這份平面圖蓋一棟一模一樣的房子，也可以留給子孫讓他們留流這份家的故事。

來自仙台市的女建築師清本多惠子說，讓屋主回想被大水沖走的房子，或許有點殘酷，可能會讓受訪者感到痛苦，但是將悶在內心的苦處說出來，透過第三者的傾聽，有時反而可以得到解脫。女建築師們為受災戶「畫房子」，同時也進行「話療」，這種無形的重建工程，雖然無法提供受災戶遮風避雨的房子，但卻能協助他們堅強內心以挺過風雨。

女性建築師們完成一個地區的記憶重建工作後，聚在一起用餐分享心得。（http://blogs.yahoo.co.jp/taekokiyomoto/13138973.html）