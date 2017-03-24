漫遊藝術史》【韓劇藝術史】聽說「鬼怪」家的梅瓶非常厲害！

看韓劇也可以認識歷史文物。今天要談的是在2016年年底上檔的韓劇〈孤單又燦爛的神－鬼怪〉，本劇自開播以來屢創話題，這部僅十六集的作品如今已躍身成為韓國有線電視史上的收視之冠。不過，由於我們是正派經營的韓劇藝術史，還是要回歸正題，看看「鬼怪」家裡到底有什麼精彩的韓國藝術品！

貝勒姜

2016年年底，韓劇〈孤單又燦爛的神－鬼怪〉（韓文：쓸쓸하고 찬란하神－도깨비；以下簡稱〈鬼怪〉）上檔，本劇自首播起屢創話題，收視率節節逼升，直至大結局後的統計，這部僅十六集的作品已一躍成為韓國有線電視史上，收視紀錄之冠。說到〈鬼怪〉這齣劇，大家最先想到的可能是帥如行走畫報的孔劉（공유）先生。孔劉在電影〈屍速列車〉被殭屍追完之後，跑來〈鬼怪〉飾演高麗時代的武將，在死於自己君主刀下後，卻因神諭而不老不死，成為一位活了939歲，史上最帥氣的鬼怪。



不過，由於我們是正派經營的韓劇藝術史，還是要回到正題，看看鬼怪家裡到底有什麼精彩的韓國藝術品吧！如前所述，鬼怪原為高麗時代的武將，在他現代生活的家中，出現高麗青瓷也是非常合理的。由女主角金高銀（김고은）經紀公司釋出的劇照側拍中，可以清楚看到一件體型不小的高麗青瓷梅瓶，放在鬼怪的客廳一隅【圖1】。韓劇藝術史系列文章一路講述了高麗青瓷中的奇獸造型、翡色質感，這一次將介紹高麗青瓷中最為獨特，也是最令韓國人驕傲的成就──「象嵌」和「辰砂彩」工藝。

【圖 1】女主角立於鬼怪家客廳一隅（圖片來源：Hodoo Entertainment）。

略說高麗梅瓶

梅瓶，是一種小口、短頸、豐肩、瘦底、圈足的瓶式，初見於唐代，在宋、元兩代均十分流行，原作為花器，因口小只能插梅枝而得名；後來也有作為酒水器或盛裝其他液體。如考古出水的13世紀高麗時代沉船（馬島2號船）中，就有兩件梅瓶已確認是用來保存蜂蜜和香油的。雖然器類相同，但高麗青瓷梅瓶卻比中國梅瓶更重視器身的流線感，肩部常作大幅外張，腹部下端內收，曲線呈優美的S字形，器脛部分如裙襬微微外撇，顯得非常優雅端莊，對於器身線條性流暢的重視，是高麗青瓷梅瓶的一大特色。

象嵌青瓷

鬼怪家的梅瓶上飾有花卉，器足環繞蓮瓣紋，並與兩道弦紋相鄰。乍看之下好像是畫上去的，但其實這種黑、白圖案的表現技術，稱為「象嵌」（상감）。據近代學者定義，此處漢字「象嵌」並非「鑲嵌」之誤寫，而為「嵌」（謂語）、「象」（賓語），也就是「嵌入圖象」的意思，工藝核心在於「刻」與「填」。

朝鮮半島地區自古以來金屬嵌銀絲的工藝技術非常成熟，而高麗象嵌青瓷的作法，是先在瓷胎上以利刃刻出凹槽，再依刻劃或剔除部位的需求【圖2】，以白土或赭（紅）土填平凹痕，修整表面溢土後，經低溫素燒，再施青、青黃釉高溫燒製。燒製後成品之白土仍呈雪白，赭（紅）土則發色為黑亮，在釉下呈現黑白鮮明的紋樣。象嵌青瓷的釉層透明度通常較純青瓷為高，有利於突出黑白相間的紋飾，顯得光亮薄脆並常有明顯細小開片【圖3】。

【圖 2】今日韓國藝匠重現象嵌青瓷器面「剔刻」的工藝步驟，之後將填入白、紅土以構成圖紋。

圖 3】青瓷象嵌雲鶴紋器面細觀（圖片來源：韓國國立中央博物館）。

說到高麗象嵌青瓷，一定要說說現藏首爾澗松美術館的〈青瓷象嵌雲鶴紋梅瓶〉【圖4】。就像說到汝窯就會想到故宮水仙盆一樣，韓國人講到高麗青瓷時，多半會直接聯想到這件鼎鼎有名的國寶68號雲鶴紋梅瓶。雲鶴圖案是高麗象嵌青瓷上最具特色的紋樣，工匠用白土表現鶴的身體及靈芝狀祥雲，用紅土嵌為鶴的嘴、眼、尾羽和雙腿，此器雲鶴布局緊密工整，繁簡相宜。鶴作向右下、右上展翅飛翔狀，頸部線條柔美，富有動感，如以圖畫來比喻，便是一幅仙鶴、雲彩悠然天際的美好景象。

【圖 4】青瓷象嵌雲鶴紋梅瓶，12世紀中葉，國寶68號，高42cm，口徑6.1cm，澗松美術館藏。

辰砂彩青瓷

〈鬼怪〉中的梅瓶道具，明顯仿自高麗象嵌青瓷，從瓶身裝飾的圖紋來看，很可能參考現藏國立中央博物館的〈青瓷象嵌辰砂牡丹紋梅瓶〉【圖5】。這件文物象嵌白色瓷土為花瓣、葉緣，銅紅釉點綴頂稍，紅土作花蕊、枝條、葉脈，合為動勢十足的折枝牡丹花，深具瓣蕊紅白相映的視覺美感，更在青釉的襯托下增添生趣。這種以含有氧化銅成分的釉藥裝飾青瓷者，日韓學者稱為「辰砂彩」青瓷。

【圖 5】青瓷象嵌辰砂牡丹紋梅瓶，12世紀中葉，寶物346號，高34.6cm，口徑5.8cm，韓國國立中央博物館藏。

辰砂彩青瓷的紅色來自一種高溫銅紅釉，製作工藝是在瓷胎上以含有氧化銅的顏料進行繪畫，再施以青釉燒成，即所謂的「釉下彩」。辰砂彩價格昂貴，發色不穩，對火焰非常敏感，一不小心就會發黑、陰暗，須在精確的高溫還原焰中才能燒出鮮豔的紅色，失敗率非常高。銅紅釉的使用在中國最初雖然見於長沙窯、鈞窯，但同時代能如高麗青瓷這樣使用於局部，帶有極高的繪畫性，且燒製後仍顯紅艷而未發黑者，幾不可見。高麗青瓷裡傳世品並不多，且多半與象嵌、刻劃花技法混合施作，即便在王室貴族當中，也是相當奢侈稀有的。

結語

高麗王朝早期由文人貴族掌政，毅宗廿四年（1170）因武官奪權，進入武人時代（1170-1270），宮廷品味也由文人喜好的優雅沉靜，轉為追求鮮明紋樣的視覺感受。此時象嵌青瓷蓬勃發展，結合已有的刻劃花技法與象生造型，形成裝飾複雜、工法精湛，深具高麗風格的樣式。興盛期間，工匠也致力追求各種繁複精緻的視覺效果，如與金彩（描金）、鐵繪（褐彩）、堆花（化妝土堆花）等高難度技巧結合。這些裝飾工法或單獨使用，或萬箭齊發合於一器，形塑出令人驚豔的獨特面貌。

近年中國山西渾源窯金代地層也有象嵌瓷器殘片出土，但整體而言，象嵌青瓷在中國並未如高麗時代那樣，獲得全面性、有系統的燒製與發展。今之觀來，無論是「象嵌」還是「辰砂彩」，這些深含高麗特色的瓷器，均因其創造性，足可由中國青瓷譜系中脫穎而出，自成一格。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 【韓劇藝術史】聽說「鬼怪」家的梅瓶非常厲害！