故事》韓劇藝術史：世子的國婚上有把怪水壺？！

高麗青瓷在歷史上曾先後出現兩個鼎盛高峰，即以單色青釉為尚的「翡色青瓷」和精工巧飾的「象嵌青瓷」。其中，部分精美的高麗青瓷還作為「正韓貨」輸入中國，甚至成為南宋宮廷用瓷。據太平老人在《袖中錦》紀錄，當時的高麗青瓷可是與端硯、洛陽花、建州茶、蜀錦、定瓷等好東西，共同名列天下第一。有道是內行看門道，外行看熱鬧，下次大家看韓劇時，不妨觀察一下這些容易被忽視的珍貴國家寶物。

漫遊藝術史

今年下半年，充滿話題的兩部韓國古裝劇〈雲畫的月光〉與〈步步驚心．麗〉均以不錯的收視率前後收官，其中〈雲畫的月光〉是描寫朝鮮純祖時代世子李韺的想像愛情故事，創下平均 18.29% 的超高收視率。

但不知大家有沒有注意到，這兩部分別描寫韓國高麗王朝（918-1392）與朝鮮王朝（1392-1910）的戲劇，都不約而同地出現許多高麗青瓷的器物，而且都是博物館藏有原件的重要作品喔！

在〈雲畫的月光〉世子舉行國婚的場面中，我們可以看到一把長得很有事的青色水壺。【圖 1】有著 L 型的身體，翹高的魚尾巴，還有一個看起來非常耗呆的頭部，乍看之下眼睛凸凸的，目光呆滯不知看向何方。

這種引人發笑、作工「拙趣」的怪異水壺，何德何能可以出現在帥氣世子的國婚之上呢？

其實這一切都是劇組道具部門的問題，以為大家都被世子的俊臉迷暈了，不會有人認真注意到這一幕，偏偏導演給了它一個緩慢而精緻的特寫鏡頭，讓一個受過專業藝術史訓練的迷妹瞬．間．出．戲。

為了哀悼當下逝去的粉紅泡泡，筆者決定在此介紹本件原作的樣貌，以正視聽。

【圖 1】翻拍自韓國 KBS〈雲畫的月光〉的十五集片段。（照片源自於網站）

在了解怪水壺身世之謎之前，我們必須先談談「高麗青瓷」是什麼東西。

顧名思義，就是在「高麗」時代，製造的「青瓷」，通常解釋起來越簡單的事情，背後內容相對的會非常複雜。

簡單來說，在那個西方人尚未習得瓷器燒造配方的很久很久以前，朝鮮半島地區約在九世紀末期間，已開始試燒出所謂的「瓷器」，其中青色瓷器的興起與中國唐代浙江越窯淵源密切。

但對韓國人來說，不管高麗青瓷的興起與中國有多麼深厚的淵源，重點是：它是用了朝鮮半島的土、朝鮮半島的礦物、朝鮮半島的水，還有大量朝鮮半島上無法休假的勞工，在高麗王朝中央政府大力監造的壓力下，土生土長、自產自用所創造出的「高麗青瓷」！其青翠深邃的釉色、巧奪天工的裝飾技巧，今日仍被韓國及世界視為珍寶。

高麗青瓷在歷史上曾先後出現兩個鼎盛高峰，即以單色青釉為尚的「翡色青瓷」（十一世紀後半至十二世紀後半）和精工巧飾的「象嵌青瓷」（盛行於十二世紀後半至十三世紀前期）。

其中，部分精美的高麗青瓷還作為「正韓貨」輸入中國，甚至成為南宋宮廷用瓷。據太平老人在《袖中錦》紀錄，當時的高麗青瓷可是與端硯、洛陽花、建州茶、蜀錦、定瓷等好東西，共同名列天下第一。

好的，現在我們再回到怪水壺身上。其實這件執壺是依韓國國寶第 61 號〈靑瓷魚龍形注子〉【圖 2】【圖 3】而來，原件現藏韓國國立中央博物館。

「注子」之名始見唐代，為一種盛裝液體的分飲器，功能與今日的酒壺、茶壺相類，因隻手握提可以輕鬆執拿，也稱「執壺」。

古代高麗人非常善於模塑飛禽走獸，在青瓷工藝品中也不乏幻想動物與靈獸等造型。

〈靑瓷魚龍形注子〉擁有充滿想像力、令人讚嘆的外觀，整體為龍首流口與魚形壺身組成，壺體坐落於雙層盛開的蓮花座上，壺把由蓮苞、蓮葉及蓮莖絞擰而成。壺蓋為叉型魚尾，尾尖略有缺損，下有圓弧上翹的尾鰭。龍首兩側各有傘狀腮蓋，其下為巨大的胸鰭，胸鰭外形可能參考鯛魚背鰭而來，硬棘清晰可見，栩栩生動。全器覆以晶瑩翡色釉，釉色略暗，獸鱗積釉處尤顯精緻華美。經學者考證，該器應由高麗官窯燒製而成，專供王室使用。

【圖 2】靑瓷魚龍形注子，十二世紀，高 24.4cm，底徑 10.3cm，韓國國立中央博物館藏。（照片源自於網站）



【圖 3】靑瓷魚龍形注子，十二世紀，高 24.4cm，底徑 10.3cm，韓國國立中央博物館藏。（照片源自於網站）

而看到這裡，我們不禁要問，這是一件憑空想像出來的作品嗎？

古代高麗雖與宋朝往來密切，但眾所皆知，宋朝官方喜愛的瓷器樣式，是屬於器型端整、釉色溫潤如玉的瓷器，審美重點在於釉色與質感，少見如此誇張、奇妙的造型，或許，我們可以將眼光拉遠至當時與高麗毗鄰的契丹民族身上。

1981 年內蒙古寧城縣出土了一件〈遼三彩摩羯壺〉【圖 4】，這件遼瓷是龍首魚身的摩羯造型，施黃、綠、白三色釉，通體浮雕魚鱗，臥於八瓣仰蓮之上。龍首唇部向上翻捲，口中含有一珠穿孔為流，口流十分細小，推測為陪葬明器。腹身兩側有翼，雙翼根部浮雕傘形胸鰭，魚尾下部有扁狀枝莖為器把。

【圖 4】遼三彩摩羯壺，高 25cm，長 30cm，底徑 9cm。（照片源自於網站）

「摩羯」形象源於印度神話，為一種長鼻利齒、龍首魚身的怪獸，由魚、象、鱷魚三種動物形象組成。遼代是由草原民族契丹所創，他們特別鍾愛摩羯形象，其原始信仰雖為薩滿教，但華化的過程中亦兼容佛、道教，摩羯紋也成為契丹世俗常見的文化符號之一。

歷史上，遼軍曾多次征討高麗，雙方時戰時和。《高麗史》有高麗與契丹數次交鋒的記錄，並有高麗王朝向遼國稱藩、納貢、獻禮、通婚，甚至派員前往學習契丹語言之事。

《宣和奉使高麗圖經》還記載高麗王朝拘留契丹降虜中的能工巧匠，使其為窯場服務的記錄：「亦聞契丹降虜數萬人，其工技十有一，擇其精巧者留於王府，比年器服益工。」

說明遼麗之間，不論是在戰爭中，還是平時，都曾發生過頻繁的往來，技術上也互相交流和傳播。在程度不一的外交關係與文化影響下，多元背景與多民族在工藝技術與圖像上也透過相互滲透，使得摩羯形象的載體與造型更豐富多彩。

故事說到這裡，現在我們知道怪水壺的本體是韓國國寶第 61 號〈靑瓷魚龍形注子〉，但上過歷史課的你可能會突然想到，為什麼一件本應屬於高麗王朝的青瓷器，會出現在朝鮮王朝末期純祖（1790-1834）時代，世子李韺的國婚大典上呢？

當然，也許這是一件在宮中遞藏已久的國家寶物，就像宋代造的汝窯，被乾隆拿來刻字也是很合理的。但是，當你跟劇組認真，燒腦揣想劇中器物真偽、年代是否錯置的同時，其實你已失去偷閒來看個韓劇的美好時光了。

本文經授權轉載自故事 漫遊藝術史 韓劇藝術史：世子的國婚上有把怪水壺？！