自由開講》加強美學教育 以文化創建經濟 打造世界級的文化大國

林正二

蔡總統8日接任中華文總會長時指出，總統接任文總會長的意義，在於政府能對文化工作的札根、發展及推廣，有最高程度的重視。沒錯，一個國家強盛與否，主要是看該國的文化、民族性格與制度，日本、德國能在戰後迅速崛起、興盛，成為全球首屈一指的強國，即是因為該兩國有優秀的文化、民族性格與建全的制度。

總統蔡英文與副總統陳建仁8日出席文化總會會員大會，分別接任會長與副會長。（資料照，記者方賓照攝）

台灣這幾十年，政治、經濟、社會、食安等問題層出不窮，主要是由於國民的文化素養、品格教育不足，與制度不完整所致。台灣這幾年雖有很多硬體文化建設，但因未落實美學教育，社區營造亦不夠紮實，加上中央與地方未建立可以橫向溝通及直向聯繫的文化行政整合機制，以致無法讓文化成為人民生活的一部分，導致國人品格與文化素養不足，城鄉環境醜陋，交通亂七八糟，社會秩序混亂，商人投機取巧，比起歐美、日本大都市的美麗、井然有序、工商業遵守遊戲規則，相距甚遠；另一方面，在文化人口不足以及文化建設無法配合產業與觀光發展的情形下，文化建設亦無法轉變為文創產業，成為重要的在地經濟。

文化部近年雖提出各類藝文補助辦法，規劃各縣市文化列車巡迴展演及加強城鄉偏遠地區的文化發展方案，仍無法跳脫前述的文化結構缺失，只是治標不治本。面對這種全國性的文化結構問題，中央與全國各縣市政府一直視而不見，不願或無法以紮實的長期行政作為，培養文化專業人才，落實中小學的美學教育，紮實地進行各地的社區營造，提升民眾的美學與文史素養，增加藝術人口，進行最重要的文化札根工作，只會競相建蓋華而不實的大型藝文展演館，一味地補助藝文團體，做些煙火式的文化活動，不從結構改革做起，在文化人口不足的情形下，台灣將難以推動、發展文化。

鑒此，建議蔡政府應秉持「加強美學教育，深化社區營造，以文化創建經濟，打造文化台灣」的文化戰略，藉由中央各相關部會及中央與地方完善的文化行政整合機制、各地文化專才的培養、密實的藝文教育及社區營造，落實國民的文化權，提升國人的文化素養，並均衡發展各區的文化建設，結合觀光發展，創建在地文化經濟，同時透過國際文化交流，讓世界看見台灣，期能落實蔡總統所提出的「深化台灣文化實力，將台灣推向國際，重造台灣文化形象」之目標。

（退休公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com