自由開講》讓我們相敬共好

林文雄

「張燈結綵喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。國家恩惠，地久天長，不能忘……」當年大家琅琅上口的台灣光復紀念歌讓社會充滿了新氣象與新希望。

記得當時剛上初一的我，有一天從羅東搭火車上台北來找叔叔，當時的火車廂還是木板隔的，座位都是對座式的四人席。那天車廂裡擠得滿滿的，有人站著。我坐在靠窗的位子上，隔壁是一位婦人。中途這婦人因為要上廁所，就把行李架上的行李拿下來，放在她的座位上，表示已有人坐。但婦人上完廁所回來時，卻看見一位年約三四十歲的粗壯男人，坐在她的位子上，而且她的行李也不見了。於是婦人就責問了那個人，結果那人理直氣壯地說：「現在是三民主義的國家，講的是『自由』和『平等』，把妳的行李丟出窗外是我的自由。你坐著，我站著，就是不平等。你知道嗎？他媽的！」親眼目睹這個過程的我，當時只是一個初一的弱小少年，心中感到無限的激動不平，但是敢怒不敢言，無能為力，只有深深記住這件強權霸道的事實。

這已是快要七十年前的往事了。想想當時，再看看現在，不禁唏噓。目前的台灣除了「自由」、「平等」之外，還加上了「民主」，整個社會狀況比起當時是更差了。為反對而反對的抗爭，唯利是圖的鬥爭，還有人以霸佔主席台、搶鏡頭為樂。無知的人們也盲目的跟隨起舞，到底是為何？恐怕自己也不是很清楚。這些行為說穿了，原來是為了自己，為了私利，而不是為了大眾和國家。社會國家到底意味著什麼？社風的敗壞和國家的沉淪，大家沒有感覺到嗎？

思索到這些問題時，我真的覺得我們叫什麼國都可以，蕃薯國也可行啊！只要我們共存在這片土地上的人有倫理道德、和睦相處、相互尊重、互利互助，比它叫什麼國更重要，更實在，不是嗎？

人們讀四書五經，我們小時候，這社會講四維八德，這是文化的底蘊，有了這些底蘊根基，我們才有文化的認同，進而產生對國家的認同。但是如今呢？我年過八十了，回頭看這片孕育我的土地，我很誠懇的要跟大家說：「不要怪政府無作為，要先從每一個人『自己』做起做好。與其意識對立，不如學著看對方好的地方，並給予讚美。我們把自己先做好了，大家和諧互助，團結一致，變成出類拔萃的社會公民，成為世界一流的人民團體，不是很好嗎？有一天我們若成了這樣好的一個社會，難道別人還能說不准成為這麼和樂的國家嗎？也許當我們能創造出這樣的局面時，別的國家還要來爭相學習，看我們是怎麼做到尊重彼此的不同呢！說不定國際上還會有許多國家主張要來學習台灣人的精神與氣度，努力保護這樣可愛的和樂之國也說不定。」

這幾年以來，很多人應該都同意台灣最大的禍源是政黨互鬥。到底要鬥到哪一天，我們才能以誇獎代替辱罵？何時在野者才能在執政黨做好時，以風度跟氣量給予稱許，並能善意提諫出好方案？何時執政者才能真正細心聆聽，採納在野黨的好意見呢？只有在這一天到來時，我們國家才有可能真的變得安和樂利，足以為他國效法學習的。

這幾年以來，很多人應該都同意台灣最大的禍源是政黨互鬥。到底要鬥到哪一天，我們才能以誇獎代替辱罵？（資料照，記者簡榮豐攝）

作為人民的我們，天天都在看著這社會的變化與國政的起落。有人鬧，有人打，有人叫，有人亂，看著看著，心中相當感慨啊！這個辛苦走到今天的社會可不可以別再躁動，別再惡鬥了嗎？真的懇求大家，每人努力做個穩重冷靜的人，然後我們一起來成為一流的國民。政府是人民的父母；父母是孩子的鏡子。當我們天天看到父母在吵架打罵時，小孩要怎能安心上學跟工作呢？一個國家天天在吵鬧，人民要如何安居樂業呢？我們如果希望每個家庭培養出端正從容的孩子，我們就要在乎他們每天接觸到的人事物。如果天天看的都是相罵打鬥、不懂好言好語、不和善合群、不顧別人的大人，那孩子們以後會變成什麼樣子啊？

眼看這個國家面對著內憂外患，外部的文攻武赫與內部的鬥爭分裂，心寒、憂慮、恐懼的人越來越多。但願我們能早日把這齣令人心驚的戰鬥戲碼改成感人肺腑的溫馨喜劇，好嗎？因為唯有如此才能吸引更多世人的掌聲與喝采。當我們能以尊重、禮讓、成全來彼此對待時，我們會變成一個1+1=3的社會，它一定比我們現在的1+1=0.5要好多了。我是一個孩子們都已近中年的老父親，我很怕孩子們每天看著電視上的那些負面報導，有一天心也會壞掉。所以我只能努力給他們良好的引導，在該要誇獎他們時就大聲說出來。我想這一切都要從自己做起，而我們也一定要給願意這麼做的人們更多鼓勵的掌聲。

一個國家要強，內政要穩。就像一個人要強，內涵也要好。等這些3都有了，人自然會好，國也會強，其他一切都會一併進步。要不然不用等別人來打壓我們，我們自己就會先把自己搞垮的，這是我的肺腑之言。請大家想想，台灣真的不大，要做到《禮運大同篇》講的「大同世界」應該相對容易。我們如果能萬眾一心，就一定能把它實現給世人看。

（五個孫子的阿公）

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