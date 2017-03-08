自由開講》「閩南語」這個稱呼不合時宜

吳兆熊

拜讀王顥勳先生的〈「台語」歷史早於「閩南語」〉和林智凱先生的〈回應「台語」歷史早於「閩南語」一文〉兩篇文章之後，發現有一個關鍵點王先生有稍微提到，但是因為討論的重心跑到「台語」和「閩南語」在歷史上早晚的問題上，有點失焦，覺得很可惜。現在把這個關鍵點提出來和大家討論。

「閩南語」這個名稱是語言學課本裡用來做語言分類的名詞，是趙元任所提出的。在那時候，「廈門話」比較廣泛地被使用，而在南洋地區則普遍稱呼為「福建話」Hokkien （在菲律賓則叫做「咱人話」Lán-lâng- ōe）。當時的台灣是日本時代，因此就已經用「台灣語」（簡稱「台語」） 來稱呼有一段時間了，甚至到戰後一直還沿用「台語」這個名稱，例如：台灣省國語推行委員會在 1955 年出版的〈臺語方音符號〉和國防部在 1958 年出版的〈注音臺語會話〉都稱呼為「台語」。

談這些名稱的歷史雖然有其價值，但在實用上其實是無關痛癢的，因為「閩南語」和「台語」名稱本身是中性的，前者是課本裡的學術名稱 （academic term），後者是台灣普遍用的稱呼 （popular term），如此而已。關鍵點在於「閩南語」這個名稱被國民黨政權拿去濫用，來打壓台灣在地的語言，包括台語、客家話、原民語。國民黨已經搞丟了中國大陸，在台灣為了要撐門面，硬說它的政權代表全中國，因此借用語言學課本裡的名詞「閩南語」來表示這種語言乃我大中國中的一個區域方言。

對說台語的台灣人來講，「閩南語」這個名稱是非常刺耳，會引起強烈反感的。正如同「支那人」對中國人、或 Negro 對美國非裔的人來講，是非常不得體的用詞，如果用了，就會被解讀為在故意挑釁。

「閩南語」這個名稱代表台灣在地人不準講母語，它使人回憶起小時候在學校因為講母語被老師罰錢，掛狗牌等等羞辱的慘痛經驗。「閩南語」這個名稱讓人聯想到白色恐怖、半夜敲門心也驚的時代；它代表外來有特權的、講北京話的高級外省人在壓制在地的被殖民的台灣人；它讓人想起法院是國民黨開的、國庫通黨庫、用十八趴在固樁的政權。講「閩南語」的人在電視劇裡是三輪車伕或是家裡佣人，嚼檳榔，穿木屐的。除了在學校禁止講「閩南語」之外，電視廣播也限制時間和時段，布袋戲要被改為用「國語」發聲，甚至於公然沒收台語和泰雅爾語的聖經。

請看當時行政院新聞局代理局長 （後來真除為局長） 宋楚瑜所發的公函批評「賣肉粽」這首民謠歌曲不合時宜，它說：「據反映「賣肉粽」閩南語民謠歌曲詞意不合時宜 …」，請注意它的用語是「閩南語民謠歌曲」，而不是「台語民謠歌曲」。所以很明顯可看出，「閩南語」這個名稱是一個有暗號的名詞 （code word），現在是轉型正義的時候，這個名詞就不該再用了。

行政院新聞局所發佈的有關「賣肉粽」閩南語民謠歌曲的公函



（採自 web.ffjh.tyc.edu.tw/cojinhui/550.htm）

莎士比亞的「羅密歐與茱麗葉」戲劇裡面，在第二幕第二景，茱麗葉站在陽台上喃喃自語地說了一句話，卻成為一句傳頌千古的名言：

What’s in a name?

一個名字裡面有甚麼含意呢？

「閩南語」的含意是它背後代表台灣那段三十八年悲慘令人心酸的戒嚴時期，在地的台灣人沒有「話語權」或「詮釋權」，任人宰割，沒有人權，也沒有民主自由。「閩南語」這個名字含意很深，使人刺骨寒心，請蔡英文政府和所有台灣人不要再用這個名詞了。

（作者為退休教授）

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