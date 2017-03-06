自由開講》城市狗皮膏藥美學殺人

謝一麟

今年2月18日，高雄市郭姓父子，在中華路與五福路口旁吊掛廣告帆布，不幸墜落身亡。

今年2月18日，高雄市郭姓父子，在中華路與五福路口旁吊掛廣告帆布，不幸墜落身亡。（資料照，記者張忠義攝）

筆者看過這種廣告帆布施工的高空作業方式，就是一根繩子在高處固定後垂到地上，工人坐在一片木板上，加上制動器與安全扣，一路往下綁鐵絲固定帆布。台灣許多政策、法規，都是要用人命來換。這次事件，我們應該趕緊做些什麼事？

首先，關於類似作業型態工作，目前只有台北市訂有《台北市高空繩索作業安全指引》，用法規來監督相關作業，設立高空繩索作業訓練場，教育訓練勞工作業安全規範。根據重大職災的國家統計，墜落類別近幾年佔重大職災死亡人數的四到五成比例。各地方政府，更應以此事件為借鏡，制定相關作業法規與教育訓練機制，杜絕意外再次發生。

其次，通常此類型勞工，多為個體戶承攬工作，可能沒有勞保，「雇主」是誰？恐難定義，現行的勞動法規是否有可以改進檢討之處？

再者，每天在高雄市舉目所見的廣告看板，有極高的比例都是違建，並沒有領有合法的雜項執照。主管機關為何不執行公權力？因為沒有經費，因為人力不夠嗎？這些都是表面理由。真正原因是主政者及其團隊，也需要選舉，不管藍綠，沒有執政者願意把自己的「廣告通路」給拆掉，只好消極以對。等違法的廣告看板掉落，路人傷亡，申請國賠，又是花納稅人的錢。這不合法也不合理。

事件發生最重要的根本原因，也是大家可以共思檢討的問題，即是：智慧型手機與行動上網已經如此普及，連銀髮族長輩都會用即時通訊軟體，網路社群如此方便。這些戶外廣告看板還需要存在？多掛多安心，有科學統計評估效益？還是讓支持者政治輸誠告白立場而已？

國人出國旅遊最愛去的日本，店家招牌大多很小，大型廣告看板集中在某些地方，政治海報也有限制的張貼。生意會因此不好？投票率會因此降低？人民使用傳媒習慣與科技條件不斷更新，我們還要忍受像狗皮膏藥亂貼在城市各處公共空間多久（內容也沒有美感）？這樣怎麼發展觀光產業？這樣的公共美學素養，又怎麼可能發展創意產業？

台灣若最美的風景是人，那最醜的風景就是大型廣告看板。各縣市高空作業規範一定要趕快整套制定，這是基本。撕掉（取締拆除）到處亂貼的廣告狗皮膏藥，研議廣告施作業的轉型措施，大家積極思考現代的行銷傳播，軟實力才會進步，才有競爭力。

（文字工作者）

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