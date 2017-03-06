自由開講》回應 「台語」歷史早於「閩南語」一文

林智凱

拜讀王顥勳先生「台語」歷史早於「閩南語」一文之後，雖能理解其維護台灣主體性之用意，但文章卻忽略了三個事實。

文化部次長丁曉菁表示，台灣擁有豐富、多元的語言，是全球語言多樣性的重點指標，卻因為歷史的過程，讓本土語言發生世代斷層的現象，也對文化發展產生不利的影響。（資料照，記者趙世勳攝）

首先，須先定義台語所指何物，是專指閩南語，還是台灣島上的語言。的確，台語一詞出現時間較早於閩南語一詞，但當時的時空背景所指的不是原民語與客語，更不是國語，而是專指閩南語，因為小川尚義的《台日大字典》就是閩南語與日語的對照字典。將台語專指為閩南語是一種霸權，因為這樣的專指忽略了台語一詞本身亦可代表台灣島上存在的語言，如十八族的南島語及客語，還有國語。

第二個事實是閩南語一詞絕非國民黨所發明，乃係由語言學家趙元任在1930年代時所規定的，當時國民黨尚未來台，何來「閩南語」這個詞完全是中國國民黨發明出來，用來將台語矮化為中國其中一支方言的策略，這樣的說法? 閩南語的命名無關政治，僅是以地名與方位為主，所以有閩南語與閩北語的區分。

第三個事實是「台語」一詞在語言學上所指並非通指台灣的語言，亦非專指閩南語，而是侗台語中的台語支（Tai）。這樣的中文名稱在學術上易造成混淆，將台語改成台灣閩南語在學術上不僅能避免混淆，更能精準地指出所言何物。

筆者支持將台語改成台灣閩南語，除了以上三個事實外，更重要的是使用台灣閩南語才能外顯地說明台灣主體性，區分出台灣的閩南語與福建的閩南語，僅用台語一詞是無法區分兩者差異，更重要的是台灣閩南語一詞也不會對台灣其他語言造成歧視，可以有台灣客語及台灣華語，如此一來語言處於平等地位，族群也才會更和諧。





（教育業）

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