自由開講》「台語」歷史早於「閩南語」釋疑

王顥勳

關於林智凱先生回應「台語」歷史早於「閩南語」一文，能感受到其追求事實與族群融合的用心，但文中的觀點有相當瑕疵，較難令人接受。

日前文化部召開《國家語言發展法》草案公聽會，文化部次長丁曉菁。（資料照，記者王文麟攝）

首先，說閩南語是中國國民黨發明，確實不夠精確。但無法否定的是，這個名詞是在中華民國時期才出現，並且由中國國民黨政權帶進台灣。1920年至1930年間發生的台灣話文論戰，當時皆以「台灣話」指稱Holo話，根本沒有「閩南語」這個說法，顯示閩南語不是創生於台灣本土的稱呼，它是由中華民國殖民政權帶進台灣，這點無庸置疑。此外，閩字意指蛇，史書中提到「閩」時多有輕視為「蠻夷」之意，閩字本身就是很政治的字眼，因此說命名為「閩南語」無關政治，絕對無法同意。

第二，認為台語做為單一語言的指稱是霸權，完全忽略這個名詞形成的歷史脈絡。台灣這塊土地，自古就被視為化外、蠻荒之地，日治時期也僅是日本海外的殖民地，當外來統治者來到台灣，用「台灣」這個地名稱呼島上多數人使用的語言，這是很正常的事。更何況，「台灣」在當時根本不是令人重視的名詞，把一個不受重視的地理名詞指稱單一語言，何來霸權？

如果這是霸權的話，台灣北部這麼多地區，憑什麼使用「台北」代表單一城市！台灣有這麼多大學，憑什麼「台大」專指特定的學校！難道這些都是霸權？而中國閩南地區也有客家人居住，用「閩南語」稱呼河洛話，這不也是霸權嗎？照林智凱先生反對霸權的邏輯，怎麼可以認同閩南語這個霸權的稱呼？

第三，台語在學術上稱為Taiwanese，是一個明確的學術名詞，而台灣的語言是Languages of Taiwan，這本來就是兩個不同的詞語、概念，是一般人不懂區別將其混淆。

最後還是要呼籲，族群平等是給予每個族群平等的資源，以及發展環境，強迫台語族群更改長久以來習慣使用的名稱，這不僅無助於族群和諧，更是一種法西斯的做為。

作者：基進黨志工

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