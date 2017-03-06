自由廣場》「台語」歷史早於「閩南語」

◎ 王顥勳

三月四日所舉辦的國家語言發展法公聽會，竟然有為數不少的參與者認為，台語應該改成台灣閩南語，令筆者感到詫異且難以接受，因為這是將台語的台灣主體性去除，矮化成僅僅是中國某地區的一支方言。

事實上，「台語」這個詞的出現，遠較「閩南語」來得早。清朝統治台灣的後期，早已出現「台灣話」的稱法；到了日本統治台灣時期，語言學家小川尚義編了《台日大字典》，裡面就用「台灣語」指稱台語。而連雅堂在《台灣民報》論著中，也多次提及台語、台灣話，但就是沒有閩南語這種稱呼方式。

即使到了中華民國殖民台灣初期，也是使用台語在稱呼，甚至在解嚴以前都是如此。可以說，台灣這塊土地過去從來沒有閩南語這個指稱，中國以前也從未有語言叫做閩南語。「閩南語」這個詞完全是中國國民黨發明出來，用來將台語矮化為中國其中一支方言的策略，許多台灣人卻如此不加思索地接受了！

就像每個人有權利為自己取名字，每個族群也都有對自己名稱的命名權。達悟族在一九八○年代的原住民運動中，拒絕日本殖民統治時期以來的雅美族名稱，而要求改為達悟族，這不會有人反對異議，因為這是他們族群自我命名的權利。

然而，在台語的稱呼上，為何我們無法堅持自己早已約定俗成的名稱，而是被殖民者強迫改名後，還反過來要求台語族的人妥協，要台語族的人要有胸襟，這是很荒謬的事。試想，在過去台灣是個被貶抑的年代，倘若有人太愛台灣了，決定到戶政事務所登記名字為王愛台，幾年後，突然有一群人圍著他說：「因為全台灣的人都很愛台，所以你不能叫這個名字，請改名吧！」這種做法合理嗎？

如果亂改別人名字是非常不合理的事，那為何可以接受恣意更改台語的名稱？是亂改他人族語名稱的人比較法西斯，還是堅持自己族名的人？這個答案是顯而易見的。

（作者為基進黨志工，台北市民）