自由開講》從新藥致死到偽藥風波 食藥署有如慢郎中

廖正庸

「連藥都有假，還有什麼敢吃？」，國民最怕的便是本該救命的藥品，反而變得真偽不明甚至引人致死，但是如今在台灣卻實際發生，從C肝藥致死到偽藥風波的接連發生，不僅引發全民恐慌，更令人懷疑食藥署的危機處理能力，老百姓像是急驚風撞著慢郎中，只能焦急等待食藥署這種近乎失語的官僚作風。



這次冠脂妥偽藥案的處理過程中，食藥署一副慢半拍的處理，卻不知道外界已然風聲鶴唳，嚴重影響地方診所及藥局的形象，值此之際，食藥署署長吳秀梅還是神隱數日，拖到最後才出來公布冠脂妥偽藥流通的事實，但預防性回收的處理辦法依舊讓人傻眼，因為退換藥上的缺失都讓基層藥師出現怨氣沸騰，甚至基層藥師組成的臉書專頁都只好為政府「代勞」，一方面抓出退換藥的問題、一方面還自製圖文提供辨別真偽藥的辦法，難怪食藥署的做法會被立委質疑為「荒腔走板」。

值此之際，食藥署署長吳秀梅還是神隱數日，拖到最後才出來公布冠脂妥偽藥流通的事實。（中央社）



其實，偽藥案發生才沒幾天前，C肝兩款口服藥《易奇樂》與《維建瑞》亦疑似出現致死案例，這已是今年第二起，食藥署的反應卻依然近乎僵化，一起致死案對於患者家屬而言何其驚慌？食藥署第一時間並未積極招開記者會對公眾說明究竟藥品為何引發致死，民眾於調查期間須注意什麼藥品？凡此問題僅僅在隔日以一紙簡單的新聞稿敷衍了事。



即便看食藥署的說詞也令人搖頭，若依照食藥署的說法：「無法認定其死亡原因與所使用新型C肝藥品之關聯性。食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）提醒醫療人員及民眾，該類藥品可能具有潛在發生肝傷害之風險，用藥前應評估病人肝功能情形，並於用藥期間應監測相關不良反應之發生，及早停藥。」，不禁讓民眾質疑，在目前C肝口服藥物相關的監測制度尚未成形的現況下，難不成還要民眾如神農百草般，遇到問題再「主動」回報？



食藥署在兩起嚴重的藥物事件，都只能提出建立藥物監測或加強藥品追蹤追溯系統這種空泛的對策，但對於當務之急的危機處理卻無法展現魄力，消極和緩慢的處理都讓人覺得，這恐怕是除了制度層面以外更值得在意的心態問題。

（作者為醫療人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com