自由共和國》蔡明芳／立委與業者餐敘對金融市場的傷害

立法院財政委員會召委羅明才委員近日以建立平台讓業界認識新的立委為由，透過金管會邀請相關金融業者餐敘，引起社會關注。圖為羅明才當選召委時情形。（資料照）

蔡明芳／淡江大學產業經濟學系教授

立法院財政委員會召委羅明才委員近日以建立平台讓業界認識新的立委為由，透過金管會邀請相關金融業者餐敘，引起社會輿論的關注。由於證券、銀行、投信、壽險等業者所販售的金融商品或金融業務都需經過監理機關的審核，因此，國會議員藉由監理機關（金管會）邀請金融業者參加，我們可以合理預期金融業者要拒絕參加的困難度是相當高的。更重要的是，財政委員會的召委會影響部會法案的提案與審查，委員會的委員也可以針對部會的預算有增刪的權利，這應是金管會「盡量辦理」部分國會議員安排餐敘的原因。然而，若國會議員與監理機關將自己的角色錯置，則最後受到傷害的是政府的施政的可信度與公司股東的權利。

國會議員的餐敘「平台」

可能增加廠商尋租的動機

首先，就國會議員而言，為何新科立委不是熟悉其所負責的委員會業務，而是了解業者。若新科立委在尚未熟悉所處委員會的基本職責與部會的業務下，則要求金管會邀請民間業者的餐敘並無正當性。就經濟學的基本原理而言，政府存在的目的是，排除任何會影響市場公平競爭的障礙，例如，法規的修改或資源的錯置等。然而，若民營業者擔心未與國會議員吃飯可能會影響其商品的銷售或受到監理強度的影響，則國會議員透過金管會邀請業者餐敘的做法，必然會被解釋為形成不公平競爭。

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在此情況下，國會議員等同公告受到高度監理的金融業者可以有「尋租」（rent-seeking）的行為，即非以提高生產力的方式來取得市場競爭優勢的做法。換句話說，未來部分業者若有無法通過的金融檢查或金融法案，我們並無法排除這些利害關係人可能藉由國會議員的平台來影響金管會的決策。若此，則國會議員建立與業者吃飯平台的作法，將可能讓民營業者為了獲取更高利潤而爭相「尋租」的現象。當尋租行為發生時，民營業者所投入的資源也有很高的機率會被猜測，可能成為國會議員的小金庫或私房錢。更重要的是，業者爭相競租所投入的資源將會是無益於市場消費者或公司股東的行為，對公司的永續經營並不會有正向的幫助。

天下沒有白吃的午餐

只是餐費將來才付

其次，一旦從事尋租的業者長期藉由國會議員來為其創造市場的進入障礙或競爭優勢時，我們將無法排除這些議員會返過來對於金融業者進行「經濟脅迫」。例如，過去台灣也發生過少數民意代表關說金融業授信放款或購置房地產的做法，無論是否違法，對「公司治理」的傷害，絕是肯定的。一旦上述行為導致金融業者呆帳無法收回或溢價購置不動產，則最後受到傷害的是未掌握公司經營權的股東。必須強調的是，我們並非認為國會議員一定會對於廠商進行經濟脅迫，但是，這樣的可能性並無法完全排除。因此，政府監理制度的建立，就是要避免人為因素對廠商、人民與社會的傷害。平心而論，當業者有尋租的動機時，也要了解「天下沒有白吃的午餐」，只是，午餐的費用不是當下馬上支付。

尋租導致「不誠信經營的風險」

會增加的金管會監理難度

再者，就行政機關而言，行政部門與立法部門共存的目的是相互制衡，制衡的目的則是希望國家政治、經濟與社會都可以變得更好，這也是民主制度得以被全球多數國家接受的原因。因此，當立法院財政委員會的部分國會議員有這樣的要求時，金管會負責不同金融業務的局處首長應有基本的判斷依據，而非請示主委是否同意。換言之，金管會的局處首長在面對國會議員的請求時，應有能力判斷答應國會議員的需求，是否會對社會或人民帶來傷害。監理機關若可以完整的思考上述國會議員與廠商可能發生的問題以及對政府施政的影響，則不應該再協助國會議員邀約受到其監理的廠商餐敘。這是因為，一旦讓廠商產生政策的尋租行為，則金管會要求金融業者的「誠信經營原則」將蕩然無存。也就是說，尋租廠商不誠信經營的風險將會大幅升高。因此，金管會在與國會的互動上，避免金融監理的制度受到破壞與傷害應是最基本的原則。

在民主社會中，若僅是個別國會議員與業者的餐敘，則在法律允許的情況下，並不會引起社會的關注，甚至也是選民服務。但是，此次多位國會議員與金融業者的餐敘會引發爭議的重要原因，除了監理機關代為邀請外，屬特許行業的金融產業所創造的龐大利潤也是主要原因。事實上，過去已有許多國會議員因為掌握政府官員與民間業者餐敘的照片，就片面將其解釋為「官商勾結」。毫無疑問的，官商勾結已是非常嚴肅的指控。同理，國會議員透過金管會邀請業者吃飯，也可能被解釋為希望與特定產業維持關係，即使事實可能並非如此。

令我們擔憂的是，在金管會幫財政委員會邀請金融業者吃飯後，未來，立法院社會福利及衛生環境委員會是否也可能要求衛生福利部代為邀請公私立大型醫院業者與新科立委吃飯，以增加彼此認識。若此，則政府對於市場秩序維護與廠商管理的政策推動，將會受到很大的阻礙。更嚴重的是，人民對於行政與立法部門的信賴程度，必然會大幅降低。

最後，由上述說明可以知道，本次國會議員與金融業者的餐敘，除了當天對台灣餐飲服務業產值有貢獻外，應無法提升台灣金融業的競爭力，對於台灣金融業的經營與國際監理制度的接軌也沒有幫助。個人衷心期盼，若國會議員與政府部門真的關心台灣產業與社會，則國會議員應該多與資源缺乏或風險承擔能力低的民間部門與民眾有較多的溝通與吃飯平台，才可以顯著提高國家的福祉。

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