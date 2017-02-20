兩岸與國際》台灣應積極在重構的亞太安保秩序中找定位

在川、習通話中，川普拋出遵守「一中政策」的議題，適度給中國一些甜頭。只是操作至此，「一中政策」的位階與意義已然大降。不管是陸戰隊駐進在台協會館處或南海巡弋，在在顯示，川普正在以行動對於中國對台灣或南海的主權宣示加以否定，並藉機挫挫中國的銳氣，從而殺雞儆猴，向亞太諸國昭示美國霸權。

顏建發／健行科技大學企管系教授

最近有兩個樁事直接觸及到美中關係的敏感神經：

1.美國在台協會內湖新館將有海軍陸戰隊員進駐

2.2月18日，美軍核子動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）與驅逐艦「邁耶號」（USS Wayne E. Meyer）已經開始在南海地區巡弋。

這兩個不同的獨立事件是否出於同一個謀略的構想，吾人不得而知，但美中雙方對於這兩件事的處置與後果，將可以透顯出未來美中在亞太的權力關係之樣態。中國向來稱台灣是它領土的一部分，也聲稱「九段線」所涵蓋的南海是其主權範圍，而美國是域外國家，中國如何回應美國，值得觀察：

一、就台灣部份

中國外交部發言人耿爽對於陸戰隊進駐美國在台協會一事的措詞卻顯得格外謹慎與平和，他說：「中方一貫反對美台開展任何形式的官方接觸往來和軍事上的聯繫。我們希望美方能夠恪守『一個中國』政策和中美三個聯合公報的原則，能夠慎重妥善地處理有關的涉台問題。」他固表達了中國既有立場，卻沒提出如何反制美國的措施，也沒有威脅語彙，僅淡淡地說：「我們注意到有關報導，具體情況還需進一步瞭解。」

中國外交部發言人耿爽對於陸戰隊進駐美國在台協會一事的措詞卻顯得格外謹慎與平和。（中央社）

二、就南海部份：

1月24日白宮證實國務卿候選人（Rex Tillerson）說法，川普政府將一改歐巴馬時期中立政策，強烈捍衛美國在南海的利益，「美國如果確定該地屬於公海，不屬於中國所有，將會確保南海不為單一國家侵佔。」對此，中國外交部發言人陸慷罕見以英語接受NBC採訪而強烈回應：「華盛頓沒有立場決定誰有南海爭端的主控權。不同聲索方對南海諸島有不同的主權解釋，但這是中國和南海區域國家間的事。」；「華盛頓在南海的任何作為，都會危害中國與美國東亞盟友的關係穩定。」2月15日，中國外交部再對美國出言警告，宣稱「堅決反對任何國家以航行和飛越自由為名，損害中國主權和安全」。

不過，隨後不久美國海軍便主動發佈新聞稱，2月18日起美軍航空母艦戰鬥群已經開始在南海地區巡航。對此，中方雖不甘示弱，頻頻透過官方媒體播放共軍在南海演練的新聞，並以「枕戈以待美航母！中國052D驅逐艦編隊南海演習」標題，凸顯這次演習衝著美國航艦而來的意味，同時，影片也展示O52D型驅逐艦長沙艦、海口艦、轟-6型等戰機。不過，這些播放顯然只做為內部消費，截至本稿完稿前，中國外交部網站上仍未見任何相關報導或評論。

上述兩件事顯示，北京固然重申既有立場，卻希望低調處理與美國的矛盾。

北京可能擔心，一旦發言過激而觸怒了川普政府，反遭致其再次加碼的進擊，恐一發而不可收拾。過去幾個月來，北京已見識到川普不能被挑釁的個性。而觀看過去一段時間以來，川普對中國耍計謀的手法，既細膩又大膽。

美國海軍主動發佈新聞稱，2月18日起美軍航空母艦戰鬥群已經開始在南海地區巡航。圖為美軍核子動力航空母艦「卡爾文森號」。（AP）

不久前，在習近平苦等不到川普電話之後，川普突然於2月1日派第一千金伊凡卡到中國大使館拜晚年，2月8日再給習近平寫信，然後又於9日安倍訪美前夕來個川、習通話，拋出遵守「一中政策」的議題，適度給中國一些甜頭。只是操作至此，「一中政策」的位階與意義已然大降。不管是陸戰隊駐進在台協會館處或南海巡弋，在在顯示，川普正在以行動對於中國對台灣或南海的主權宣示，加以否定，並藉機挫挫中國的銳氣，從而殺雞儆猴，向亞太諸國昭示美國霸權。

實際上，川普對中一連串的強硬言論，已讓中國對美國的要求嚴肅以對並小心翼翼。此樣態顯然已產生效尤，亞太諸國領袖已紛紛向川普示好。即便去（2016）年下半年將美國與歐巴馬罵得狗血淋頭的菲律賓總統杜特蒂，已傳出開始調整並強化與美國五角大廈的關係的動作。而曾經跟著菲律賓轉向對中國示好的馬來西亞與越南，在西瓜效應之下，相信也離此不遠了。當然，這個西瓜效應除了仰賴川普堅定的個性外，日本與英國的及時錦上添花，也發揮了綜效。

自川普當選後，安倍便以迅雷不及掩耳之勢，獲得首先會見，從而加速兩國領袖個人關係的增進。今年2月11日川普還在佛羅里達州棕櫚灘的私人度假村招待安倍球敘。會後，安倍更立即將防衛綱要的計畫提前五年實施，並欲透過更多防衛軍事設備的購買，以降低美國對日本的貿易赤字。日經編輯委員秋田浩之（Akita Hiroyuki）主張，「日本應藉由對於『有給有拿』（give-and-take）的強化而讓雙方關係不要動搖。」顯然，類似秋田浩之這種見解有被安倍的團隊所接納。

自川普當選後，安倍便以迅雷不及掩耳之勢，獲得首先會見，從而加速兩國領袖個人關係的增進。（REUTERS）

英國也緊跟日本的腳步對美國亦步亦趨。

英國自去（2016）年6月23日決定脫離歐盟後，便很迅速地展開重返亞太戰略，10月21日與日本、11月4－10日與美韓進行聯合軍演。今年1月8日，與日本透過外交與國防「2+2」的機制，簽署了兩軍的《相互提供物資與勞務協定（ACSA）》。1月27日，英國首相梅伊拜訪川普，與美國建立了「特殊關係」。英國戰略家查默斯（Malcolm Chalmers）主張，「對於川普的『美國第一』，英國也需要強調『英國第一』，並主張更獨立的對外政策，包括沒有美國支持的軍事作為，但這種決斷並不是強調英國要遠離美國，相反地卻是更積極地經營與川普政府的關係。」

那麼，台灣當如何呢？

看風向，跟隨主流走，應是王道。在川普重構亞太的安保秩序之際，日英的作為值得借取。在親美路線上，台灣宜強化與日英的關係，同時，可結合此戰略軸線而積極推展南向政策。