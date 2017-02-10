瞭望之窗》「川習通電」後的美中台三邊關係

縱使川普從競選到當選再到就任從來沒有給過中國好臉色，更不時揚言要對北京展開貿易戰，甚且他所任命的貿易團隊成員也有不少「敵中」的強硬派，但即使是對手也要交手。如今，美、中領袖終於接觸互動後，還在「川蔡通電」之後摸索川普團隊圖像與政策走向的蔡英文政府，更應該加緊腳步進行各種沙盤推演的情勢演練。

托克維爾

上任迄今已三週，美國新任總統川普（Donald Trump）終於向中國國家主席習近平伸出友善的手。他先是寄了賀年卡給這位中國的對手，接著就進行他上任以來和習近平的首次電話會談。

根據白宮事後的簡短聲明，川、習兩位領袖進行一段很長的對話，也討論許多議題。白宮強調，對話非常隨興，兩位元首交換對彼此國家與人民的問候，也相約互訪。 較不尋常的一句話是，白宮聲明指出：

在習近平的要求下，川普同意「尊重我們的『一個中國政策』」（to honor our “one China” policy）。

關鍵字當然是：「應習近平要求」、「尊重」、「我們的」。

這通電話暫時化解了去年12月2日川普以總統當選人身份接聽來自台灣總統蔡英文的恭賀電話，以及後續川普在其個人「推特」上暗示不排除以美國的「一個中國政策」作為與中國談判的籌碼，所引發出一連串的爭議。儘管如此，它對未來美、中、台三邊關係的影響仍有待觀察。

川習通話對未來美、中、台三邊關係的影響仍有待觀察。（AP）

外界對這通電話發生的「時機」有許多解讀，例如，川普特別選在日本首相安倍訪美抵達前一天「接受」與習近平通電，表達一種「安撫北京」的動作。白宮特別強調川普是「應習近平要求」，果真如此，那習近平究竟在急些什麼？上週綽號「瘋狗」（Mad dog）的美國新任國防部長馬提斯（James Mattis）訪問韓國和日本，特別對日本首相安倍重申川普政府對「美日安保條約」的承諾，亦即美國承認日本政府對尖閣列島（釣魚台）的行政管轄權，這是延續歐巴馬政府以來的政策立場。但國防部長說是一回事，川普自己親口向安倍保證又是另一回事。

歐巴馬在任八年也是到任期後半段才親口說出此一保證，這當然是習近平最擔心的事，因此，安倍訪美不但要和川普會談、共乘「空軍一號」專機，還要打小白球。「川安會」的確是促成「川習通電」的原因之一。

另一個要素是川普對美國「一個中國政策」的態度以及去年12月的「川蔡通電」。

事實上，川普在與蔡英文通話，並且自行在「推特」上曝光之後，不僅中國氣得跳腳，拿台灣出氣，策動聖多美普林西比與台灣斷交、又要求中國所有外館全力打壓台灣駐外代表處，才發生奈及利亞要求台灣辦事出遷出首都，以及柬埔寨總理韓森禁止中華民國國旗、重申「一個中國原則」的系列舉動。美國國內支持「一中政策」的「建制派」也對川普的言論大加撻伐，歐巴馬卸任前更警告川普要考量清楚，切莫自食惡果。

美國新任國防部長馬提斯訪問日韓，特別對日本首相安倍重申川普政府對「美日安保條約」的承諾，亦即美國承認日本政府對尖閣列島的行政管轄權。（EPA）

以川普的個性，要他自行認錯實在很難。但顯然執政後的現實，讓他瞭解美國「一個中國政策」的「政治複雜性」（Political nuance），但川普如此的「髮夾彎」也有跡可尋。就以新任美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在回覆參議員卡汀（Ben Cardin）提名審查的書面文件中，他就對美國的「一個中國政策」清楚表態。

提勒森表示，美國對中政策係植基於三個公報（1972年上海公報、1979年建交公報、1982年八一七公報）、台灣關係法和六項保證的基礎之上。美國應該持續維持「一中政策」，同時支持能夠和平解決並獲雙方同意的結果。更重要的是，提勒森重申了美國「一中」政策的核心，就是在此政策下，美國「承認」（recognize）中華人民共和國代表唯一合法的中國政府，同時「認知」（acknowledge）中國視台灣為其一部份的立場。

提勒森的說法不但延續美國自1972年「上海公報」以來對台灣現狀的「戰略模糊」（strategic ambiguity）定義，也符合「六項保證」中「美國不會正式承認中國對台灣主權」的立場。至於先前川普的說法造成外界質疑「台灣會否成為美、中交易籌碼」，提勒森明白回應說：台灣人民是美國的朋友，不應該被視為談判籌碼。

美國對台灣的承諾是法理承諾，也是道德需求。

如果將提勒森重新定位川普政府對美國「一中政策」的作為與川普在「川習通電」中的「轉向」做「連結」，就不難看出其中的關聯。但川普仍然重視面子，堅持向外界表明這是「應習近平要求」才特別彰顯美國的「一個中國政策」。

執政後的現實，讓川普瞭解到美國「一個中國政策」的「政治複雜性」。（EPA）

最後，縱使川普從競選到當選再到就任從來沒有給過中國好臉色，更不時揚言要對北京展開貿易戰，甚且他所任命的貿易團隊成員也有不少「敵中」的強硬派，但即使是對手也要交手。提勒森在致參議員的文件中也提到，歐巴馬政府時代與中國建立的最重要官式對話機制—「戰略暨經濟對話」（Strategic and Economic Dialogue）將會延續，而且將致力於有效處理兩國的合作與競爭。

未來美、中之間面臨貿易、南海、朝鮮半島，以及其他重要區域與跨國性議題的互動，在川普國安團隊主要成員逐步到位、接受官僚體系簡報、甚至出訪與主要國家建立關係之後，預期整體的決策將會比前兩週的混亂有所改善。而川普接連在白宮接見英國首相梅依（Theresa May）和日本首相安倍、五月計劃出席「北大西洋公約組織」（NATO），並且與包括習近平等多位國家領袖通電話之後，也應該逐漸瞭解「全球最有權力的人」這份工作不是那麼好當，需要一個強大的團隊作為政策後援。

面對美、中領袖終於接觸互動，還在「川蔡通電」之後摸索川普團隊圖像與政策走向的蔡英文政府，應該要加緊腳步進行各種沙盤推演的情勢演練。除了要求美方向台北進行「川習通電」內容的簡報，蔡政府國安團隊應該設定第一次「川習會」有可能舉行的時間和場合，兩國高階官員互訪可能，以及川普上任後首次美中「戰略暨經濟對話」的進程，進而研判其間美、中、台各自的國、內外議程對三邊關係可能造成的影響，預做必要的外交準備。