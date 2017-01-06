自由限時批》老共除了霾害又遇上撒旦了！因為韓日台都要薩德！

◎杭東

霾害，可說是中國的撒旦（魔鬼），整天如影隨形的戕害健康。現又因招惹川普，還耀武揚威，不但促使美俄制中聯盟浮現，復使美日韓台益發緊密合作防衛，又將遇上更厲害的撒旦，就是美製的終端高空防禦飛彈（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD。亦稱薩德反導系統），因為韓日台都要裝置，中國真要鬼影幢幢了！

近日媒體報導，從美國太空總署 （NASA）的Terra/MODIS衛星，每年發布中國華北地區的空拍畫面中，可看出自2001年的氣溶膠汙染開始，到了去年（2016）霧霾已覆蓋全中國大片區塊，令人怵目驚心。中國網友近日還上傳一張照片，直擊一輛穿越霧霾災區的高鐵列車，只見整個車頭簡直就像是被火燒過，令網友們驚呼：「這是穿越火線的列車吧」！

穿越霧霾災區的中國高鐵「和諧號」，車身就像是被火燻過。（擷取自臉書）

北京自去年12月30日起發布的空污警報（延長時間至今年1月7日），截至今天，總計時數將超過200小時，像今天還有一隻國二級保護動物「大鵟」，因近期連日霧霾嚴重餓暈，跌落到河南的農家田間！而為了降低空氣中的粉塵污染，並決定建造總長度超過17公里的防塵網，成為世界最大的系列防塵網工程！如今中國一大半的人，都要戴口罩出門，儼然已淪為「口罩王國」！

霾害，就像是魔鬼撒旦，屬於無形的傷害人體健康。（EPA）

中國一名胸腔外科醫師趙曉剛，以《我喜歡呼吸醇馥幽香的霧霾》為主題，寫了一首詩譏諷在中國嚴重霾害下人民產生的肺部病變；而這個所謂的「肺部磨玻璃影相」（Ground-Glass Opacity，GGO）是指高分辨率CT圖像上，表現為密度輕度增加的雲霧狀磨砂玻璃影相，但其內的支氣管血管束仍可顯現，常見於各種發炎症狀、水腫、纖維化及腫瘤等病變的表徵，日前刊於美國權威胸腔外科雜誌，引發國際輿論熱議。

簡言之，霾害，就像是魔鬼撒旦，屬於無形的傷害人體健康；而「薩德反導系統」則是有形的撒旦武器！從美、韓去年中宣布，在韓國裝置這套尖端前衛系統起至今（預計今年中可以完成），北京和俄羅斯都強烈反對，中共更採各種文教、經貿、金融措施抵制南韓，便知此事，乃非同小可！

由於「薩德」（THAAD）為目前世上唯一能在大氣層外攔截彈道飛彈的高空長程反飛彈系統，可在大氣層外攔截飛彈。並是一種利用雷達偵測外來導彈威脅，在辨識目標後發射，最多可攜帶8枚攔截器，在空中摧毀飛彈；中國擔憂美國能藉此追蹤、掌控中國的飛彈動態，得以先發制人！

「薩德」為目前世上唯一能在大氣層外攔截彈道飛彈的高空長程反飛彈系統，可在大氣層外攔截飛彈。（REUTERS）

現行的「薩德」系統通常為連級編制，係由48枚攔截飛彈、6至9輛機動發射車、1部AN/TPY-2主動相控陣雷達，以及其他指、管、通、情、火控等輔助部門組成。其特徵在於飛彈防衛半徑達200公里，射高為40至180公里，最適攔截中、長程洲際飛彈，採用的X波段雷達探測距離達2千公里，可結合搜索、追蹤、識別等多項功能，難以干擾，且可與「愛國者」、「神盾」等飛彈防禦系統進行情報資源共享及協同作戰。2013年美軍就已在關島部署，全球共有5處地點部署THAAD。

由此不難看出，美國推動朝鮮半島設置「薩德」的目的，除在提升東北亞同盟針對北韓核武與飛彈動態情報的共享機制外，更能完善布建戰區彈道飛彈防禦體系，以保障近3萬名駐韓美軍安全。如今，川普的鷹派團隊鑒於北京長期以來的「發號施令」態度不滿，使在亞太地區，全面部署「薩德」的可能性大增！

據日本共同社前不久的報導，日本防衛省大臣稻田朋美已有引進「薩德」（THAAD）系統，對付北韓的導彈威脅的打算；而自安倍晉三首相和川普在去年12月初首次晤談，並期盼日本能負起更多的防衛亞太責任後，一拍即合。而日本亦將在2017年夏季前，敲定相關導彈防禦藍圖。另「日本經濟新聞」報導，日本若成功引入薩德反導系統，即可與自衛隊的宙斯盾艦的海基型導彈「SM3」，以及地對空攔截導彈「愛國者3」形成共同攔截防禦網，可增強防備能力。此外，防衛省還將討論引進美國的「陸基宙斯盾系統」。這能在導彈還處於較高的高度之「中段階段」時迎擊的系統。諸此，將有助於促進亞太地區的和平穩定。

在不久之前，北韓強行實施第5次核試驗之後，日本前防衛大臣森本敏即表示，北韓的核、導彈開發已經在以「超出預期的速度推進中」。而日本NHK等媒體近日更報導，為提升應對北韓導彈的能力，現正由防衛省加快引進「薩德」反導系統的步伐，當非空穴來風！

顯然，歷練豐富的川普國安團隊（泰半是雷根時代的文臣武將，均為一時的俊傑、能人、謀士者），早已把習大大的班子看透透，隨便撥弄兩三下，就沉不住氣、暴跳如雷，便大肆軍演挑釁動作，看在川家軍老手眼中，簡直是跳樑小丑！現在所有的中國軍事、經貿、外交等作為，更幾已瞭若指掌，孫悟空如何能跳出如來掌耶？！

看來台灣在不久的將來，亦將會與日本同步籌劃「薩德」反導系統，這下北京恐更不得安眠了！因為「「薩德」（撒旦）就在你身邊！