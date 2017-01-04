自由限時批》超級航母「卡爾文森」號出擊，北京挫咧等！

◎杭東

美國「國家利益（National Interest）」雜誌網站今天披露，美國國防部將調整太平洋戰略，在南海部署陸軍的機動砲兵部隊，改變過去以海、空軍為主的軍事部署，使原本多部署於東歐和中東地區的陸軍「重返亞洲」。同時，近日歐巴馬政府亦宣布，隸屬美國第3艦隊航空母艦「卡爾文森號」戰鬥群，將由駐加州聖地牙哥海軍基地前往第7艦隊守備亞太地區；編隊中還有驅逐艦「梅爾號」（USS Wayne E. Meyer）和巡洋艦項普倫湖號（USS Lake Champlain）等，總計轄下編隊共7500名官兵。

所謂禍福無門，唯人自招。川普還沒就任，只是說些對未來的時局不同看法，連歐盟、中東及其他國家泰半都是抱持「以觀後效」WAIT AND SEE；但北京卻自以為是「老大」，還以為可對老美「發號施令」威脅，竟一再「文攻武嚇」（像「環球時報」的狂妄輕薄反川普言論，忘了自己是老幾），又派軍機飛越台日南海，更派了個「小弟」級的「遼寧號」挑釁，誇稱突破「第一島鏈」云云，猶張牙舞爪跑到南海（西沙群島、南沙群島的8個人造島礁）元旦升旗、巡弋等等。

這下，不但惹火了川普，亦惹惱了歐巴馬政府，激發了愛國心，立馬還以顏色，在亞太重兵部署，並派戰功彪炳的「大哥」級的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦戰鬥群前往亞太、南海區域，看來老共真要挫咧等了！

美國「卡爾文森號」本週前往亞太地區。（AFP）

一般輿論誤導川普和歐巴馬的不和，卻忘了他們是在「美國利益優先」下，持不同的觀點，並無私人恩怨問題。再者，習大大在2015年的「歐習會」中，是如何不聽勸告羞辱歐巴馬（註：北京悍拒國際法庭裁判，持續擴張違法島嶼），才有翌日的派航母戰鬥群赴南海，並同意日本軍備解禁等；及至去年在杭州的「歐習會」，習大大不給紅地毯禮遇及話不投機等情事，更是得罪了歐巴馬，自是耿耿於懷。

如今川普當選只因稱呼蔡英文「台灣總統」的通話道賀，不過是國際基本禮儀，有何好怪責？！詎料，北京勃然大怒，還大動干戈，莫名其妙地結下如此深的樑子，無怪川普要用推特怒嗆，中國不尊重美國！可說是咎由自取。

加上川普有「獅子兼狐狸」個性，不吃老共這一套，何況他和普丁麻吉，又惺惺相惜，所以亦埋下「聯俄制中」伏筆。當上月中旬中國在南海撈走一艘美國海軍的無人潛水機（UUV），遭到川普痛批；北京反變本加厲，將航母遼寧號直接開到南海的爭議海域，之後，美軍太平洋司令部便發布B-1B轟炸機在南海周邊海域加油的畫面，就已顯示，美方將有後續一連串的軍事動作。間接促成了美國、日本、台灣的聯防，幾乎是同時派出P-3C反潛機，先後接力對遼寧號進行全面監控，奠下今後聯防合作默契。

果不其然，根據國際媒體各種報導跡象，北京除了嚴重的「霾害」，還遭四面軍事圍堵的嚴峻危機！（包括美、俄、日等戰略聯盟，美台日韓的軍事聯防等）

據美國空軍時報（Airforce Times）報導，美國太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）指出，中方軍機頻繁在南海飛行，美方將在區域全面派駐F-35戰機，確保擁有空中優勢。他強調，這些行動都與太平洋有關，某個地區的變化會嚴重影響另一地區的美國盟邦。例如中國軍機在菲律賓海域（南海）頻繁進行長程飛行，導致日本警戒，也採取類似行動。北韓測試彈導飛彈，也讓南韓提高警戒態勢。

面對變局，目前美國F-22猛禽戰鬥機（F-22 Raptor），已有改變，進化至F35更加符合美國現在對於亞洲戰略的部署。同時F35的生產也可以用來配合F22機型戰鬥，由F22率先發動攻擊，隨後利用F35發動最大火力的戰鬥，畢竟F22的隱身性能是其自身的雙刃劍，容易出現進行攻擊，也容易被別人針對，而F35搭載了EODAS雷達，比起F22性能更佳，其全方位視角更易使飛機身後的死角消失。故美方決在太平洋地區全面派駐F-35，確保戰力超越敵對勢力。

曾任五角大廈諮詢幕僚的軍事網站「偵察戰士（Scout Warrior）」總編輯奧斯本（Kris Osborn），在專文中引述美軍官員說法指出，卸任在即的美國總統歐巴馬提出「亞洲再平衡」戰略，預計移轉六成船艦至亞太地區，而美國國防部和陸軍官員如今也打算延伸此概念，在南海設置重型火砲，可在必要情況下充當防空與反巡弋飛彈武器。（皆配合川普鷹派團隊的策略作為）

美方目前部署的地面重型武器裝備，皆具移動能力，在必要時，作為防空武器部署在南海。事實上，美軍在東歐部署的這類火砲，已成為對付俄羅斯飛彈、戰機和火箭的有效防空武器。這些武器可利用精準彈藥和先進射控系統攻擊敵方。以M777為例，它可利用全球衛星定位系統（GPS）引導的砲彈，摧毀遠達卅公里外的目標，這種科技威力使其必要時可充當防空武器。目前美國陸軍在南韓派駐約1萬8500人，日本2400人，關島2千人，菲律賓480人，還有約3萬多人在阿拉斯加與夏威夷。

近日派往南海的卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson CVN-70），是一艘美國海軍尼米茲級核動力航空母艦，排水量在7萬5000噸以上，也是十艘同級艦中的三號艦，1980年下水。歷經2000年、2010年整修，性能優異。戰鬥力強，富救援、作戰經驗。

曾在2004年獲得了瑪喬麗‧斯特雷特戰艦基金獎（Marjorie Sterett Battleship Fund Award），以表彰美國太平洋艦隊最具戰鬥精神的軍艦。可以每20秒彈射出一架作戰飛機。艦載作戰聯隊中的機型配備根據作戰任務性質的不同也有所不同，可搭載不同用途的艦載飛機對敵方飛機、船隻、潛艇和陸地目標發動攻擊，並保護海上艦隊。

相對之下，遼寧號不過是「小弟」級，排水量僅4萬3000噸，原是蘇聯海軍庫茲涅佐夫元帥級航空母艦的二號艦，屬於蘇聯第三代航空母艦改裝；曾取名為「瓦良格」號，以紀念日俄戰爭中沉沒的瓦良格號巡洋艦瓦良格號，員額1千人。能夠搭載的飛行器數量36架，其中包括4架直-18J預警直升機、6架直-18F反潛直升機、2013年11月29日首次到達三亞航母軍港。並在南海海域進行為期37天的相關試驗和訓練。2架直-9C搜救直升機和24架殲-15殲擊機。現在南海巡弋的遼寧號上，殲-15數量不足，起降也仍未全掛載彈藥，且無法進行夜航演訓，經各項指標評估後，遼寧號僅能發揮3成戰力。

是以，卡爾文森號航空母艦，與遼寧號相比，高下立判。根據《每日郵報》報導，

北京諮詢公司中國政策（China Policy）研究主任凱利（David Kelly）表示，美國現有10艘服役航空母艦，且在全球各地都有海軍基地，因此北京的軍力要超越美國，還稍嫌太早，而由前蘇聯所打造的二手航空母艦幾乎沒有「戰略價值」。

簡言之，導致南海變成軍事化區域的始作俑者，就是中國，更讓南海成為中國炫耀武器的「秀場」。如今中國在南海玩火，後果堪虞。

一旦開火，怕是遼寧號回不去了，淪為早年日俄戰爭中沉沒的瓦良格號巡洋艦命運，看來還是早點落跑為上，否則難看的是北京也！