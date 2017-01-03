自由限時批》川普上台後，仍堅持用推特（臉書）的理由是……

以「推特總司令」著稱於世的川普，他的發言人史恩·史派瑟（Sean Spicer），今表示，川普就任美國總統後不會放棄使用推特，並「絕對」會繼續使用包括臉書、Instagram在內的各種社交媒體。（美聯社）
◎杭東
以「推特總司令」著稱於世的川普，可說是一路走來，始終如一。他的發言人史恩·史派瑟（Sean Spicer），今接受《美國廣播公司》專訪表示，川普就任美國總統後不會放棄使用推特，並「絕對」會繼續使用包括臉書、Instagram在內的各種社交媒體，發表聲明或者宣佈新聞。這下可把主流傳統媒體打敗了，不再享有往昔「唯我獨尊」的風光了，甚至喪失「扭曲、造謠、誣衊」等等的「權利」，讓新聞能「返樸歸真」，可算是功德一樁！
新聞報導的第一守律，就是「真實」，正確第一。此乃是舉世新聞傳播學公認的核心價值，而新聞也沒有「造假」的自由，更是新聞工作者服膺的鐵律。但一個多世紀以來，被譽為「無冕王」的新聞記者，因不自愛、不能自律，悸離「監督」原則，頻頻做出違反新聞倫理道德規範，逐漸失去公信力，淪為不堪的地步（亦有比喻連娼妓都不如）！，
正如國際知名的英國劍橋紐翰學院（Newnham College）院長歐妮爾教授（Onora O′ Neill）2002年應英國國家廣播公司（BBC）之邀擔任著名的「芮斯講座」（Reith Lecture）學者，就曾指出：「近年來的報紙，相對顯得不負責任，最嚴重的是沒有可提供檢驗『證據』。」她說：「身處在這個複雜的世界，我們皆須謹慎地付出『信任』，所以無法評估的報導，簡直就是『災難』。…我們需要的是可評估和查證的報導，如果不是，那麼公眾評論的源頭便受到污染，誤導社會的判斷。」諸如類此的都是戕害媒體的公信力，甚且違背了「第四權」的要義。遺憾的是，至今仍未見有多少改善。
或許川普因參與總統大選，由商人變成了政治人物，身受主流媒體的戕害和痛苦，所以從大選到當選，到正式就任，始終不放棄屬於自己的傳播工具包括推特、臉書等等，直接與民眾「面對面」溝通，致贏得「推特總司令」的封號，但也難逃主流媒體的不斷扭曲、誣衊等「迫害」（製造負面形象）。
根據川普團隊社交媒體總監丹．斯卡維諾（Dan Scavino）說，在大選期間，諸如《紐約時報》、CNN等主流媒體，經常刻意不報導川普的集會活動，以及吸引廣大支持群眾的事實時，他們透過手機發揮了很大的功能，將拍攝現場的熱烈情形，立即透過臉書及推特傳送出去，因為「真實」，亦立即得到極大的迴響，這在主流媒體（報紙、電視等）上，是看不到的！
截至目前，川普在推特上有1830萬粉絲，臉書上有1680萬粉絲，在Instagram上有450萬粉絲。自從2009年註冊推特後，川普已經發表推特3.4萬次。
當川普獲《時代雜誌》（TIME）評選為2016年度風雲人物的同時，川普（Donald Trump）就Call in「國家廣播公司」（NBC）「今日秀」（The Today Show）節目現場，對這項殊榮，以及「時代雜誌」在封面下標「美利堅分裂國總統川普」（Donald Trump: Presidentof the Divided States of America）等議題表達看法。就先直接回應說：「我沒有分裂美國。美國正在分裂、隔閡很大，我們會讓國家重新團結，讓國家富足，成為偉大經濟強國，並且加強軍事和安全。我們還要做很多偉大的事、非常特別的事。」他認為用「分裂」這個字很「刻薄」。
川普說：「我現在還不是總統，怎麼會做什麼搞分裂的事。」主持人問他：「你很難戒掉用推特的習慣嗎？」
川普回答：「不會，我想我很克制，而且我只講重要的事。坦白說，這是現代溝通形式。這比發新聞稿快多了。與其去對付不誠實的記者，我更誠實發文，因為很多記者不誠實！」可說一語道破新聞記者的罩門！
英國知名經濟學家、金斯敦大學（Kingston University）史蒂夫•基恩教授（Steve Keen），日前接受媒體專訪時表示，川普不同於一般政治人物的作法，他善用社交媒體，直接與民眾對話，容易了解人民的痛苦，和問題的所在，並能將提出的對策和解決之道，直接讓人民知道。
美國知名的普優公民新聞研究中心（Pew Center for Civic Journalism），在2013年曾發表一項調查報告（包括552位記者和新聞媒體主管人員，其中40％為全國性媒體工作人員，55％的為地方性媒體工作人員）指出，全美對媒體新聞報導的品質表示不滿的，已經不限於公眾了。連從業人員亦認為媒體距離公眾太遠，其可信度越來越低。凡此與媒體揭櫫的「以公眾事務（監督）為重心，強調新聞的正確完整」原則，漸行漸遠，也愈來愈難以獲得讀者的信賴和支持。美國情況如此，台灣的現況，亦庶幾近之。
其實，不僅主流媒體有偏頗不實的報導，而新興媒體包括手機、網路、臉書等，經常有製造「假新聞」竄流充斥的現象，混淆視聽，甚或擾亂人心。像去年在耶誕節前夕，巴基斯坦國防部長誤信「假新聞」，於推特怒嗆將以核武回敬以色列，差點引爆核戰。美國總統歐巴馬為防範類此的「假新聞」，以維護美國民主體制，在去年底已簽署一項「波特曼—墨菲反宣傳法案（Portman-Murphy Counter-Propaganda Bill）」（簡稱「反宣傳法」），作為「2017年國防授權法」的配套法案，旨在幫助美國與盟國反制來自俄羅斯及中國等的政治宣傳。將於兩年內撥款1.6億美元，成立跨部會的「全球作戰中心」，由國務院召集國防部、國際開發署、廣播理事會與情報機關等單位組成。也將培訓各地記者，向非政府組織、民間社團、智庫與學者專家等提供協助，共同對抗「假新聞」。
在台灣，一樣發現「假新聞」已嚴重干擾政府施政，特別是中國網軍製造的假新聞，企圖製造台灣內部不安，影響民心士氣。像去年十二月共機繞台的合成照片，或如網路瘋傳不實的「日本有沒有核輻射？先來看看美國FDA（食品藥物管理局）等等，例不勝舉。在在涉及國家安全，亦須繩之以法。台灣更須取法乎上，包括小英總統、閣揆及首長等要員，都要學會推特等工具直接與人民溝通，遇有「假新聞」可像「即時新聞」一樣，馬上駁斥澄清，絕不可延宕，失去時效，增加誤會的累積，逐漸失去信任和民心，久而久之，積重難返，就沒救了。
是以，川普及其團隊做法，乃如歐巴馬簽署的「反宣傳法」等，在在值得小英政府借鏡和效法，以防微杜漸，標本兼治！