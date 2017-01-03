自由限時批》川普上台後，仍堅持用推特（臉書）的理由是……

以「推特總司令」著稱於世的川普，他的發言人史恩·史派瑟（Sean Spicer），今表示，川普就任美國總統後不會放棄使用推特，並「絕對」會繼續使用包括臉書、Instagram在內的各種社交媒體。（美聯社）

◎杭東

以「推特總司令」著稱於世的川普，可說是一路走來，始終如一。 他的發言人史恩·史派瑟（Sean Spicer），今接受《美國廣播公司》專訪表示， 川普就任美國總統後不會放棄使用推特，並「絕對」 會繼續使用包括臉書、Instagram在內的各種社交媒體， 發表聲明或者宣佈新聞。這下可把主流傳統媒體打敗了， 不再享有往昔「唯我獨尊」的風光了，甚至喪失「扭曲、造謠、 誣衊」等等的「權利」，讓新聞能「返樸歸真」，可算是功德一樁！

新聞報導的第一守律，就是「真實」，正確第一。 此乃是舉世新聞傳播學公認的核心價值，而新聞也沒有「造假」 的自由，更是新聞工作者服膺的鐵律。但一個多世紀以來，被譽為「 無冕王」的新聞記者，因不自愛、不能自律，悸離「監督」原則， 頻頻做出違反新聞倫理道德規範，逐漸失去公信力， 淪為不堪的地步（亦有比喻連娼妓都不如）！，

正如國際知名的英國劍橋紐翰學院（Newnham College）院長歐妮爾教授（Onora O′ Neill）2002年應英國國家廣播公司（BBC） 之邀擔任著名的「芮斯講座」（Reith Lecture）學者，就曾指出：「近年來的報紙， 相對顯得不負責任，最嚴重的是沒有可提供檢驗『證據』。」她說： 「身處在這個複雜的世界，我們皆須謹慎地付出『信任』， 所以無法評估的報導，簡直就是『災難』。…我們需要的是可評估和 查證的報導，如果不是，那麼公眾評論的源頭便受到污染， 誤導社會的判斷。」諸如類此的都是戕害媒體的公信力， 甚且違背了「第四權」的要義。遺憾的是，至今仍未見有多少改善。

或許川普因參與總統大選，由商人變成了政治人物， 身受主流媒體的戕害和痛苦，所以從大選到當選，到正式就任， 始終不放棄屬於自己的傳播工具包括推特、臉書等等，直接與民眾「 面對面」溝通，致贏得「推特總司令」的封號， 但也難逃主流媒體的不斷扭曲、誣衊等「迫害」（製造負面形象）。

根據川普團隊社交媒體總監丹．斯卡維諾（Dan Scavino）說，在大選期間，諸如《紐約時報》、CNN等主 流媒體，經常刻意不報導川普的集會活動， 以及吸引廣大支持群眾的事實時，他們透過手機發揮了很大的功能， 將拍攝現場的熱烈情形，立即透過臉書及推特傳送出去，因為「 真實」，亦立即得到極大的迴響，這在主流媒體（報紙、電視等） 上，是看不到的！

截至目前，川普在推特上有1830萬粉絲，臉書上有1680萬粉 絲，在Instagram上有450萬粉絲。自從2009年註冊 推特後，川普已經發表推特3.4萬次。

當川普獲《時代雜誌》（TIME）評選為2016年度風雲人物的 同時，川普（Donald Trump）就Call in「國家廣播公司」（NBC）「今日秀」（The Today Show）節目現場，對這項殊榮，以及「時代雜誌」在封面下標「 美利堅分裂國總統川普」（Donald Trump: Presidentof the Divided States of America）等議題表達看法。就先直接回應說：「 我沒有分裂美國。美國正在分裂、隔閡很大， 我們會讓國家重新團結，讓國家富足，成為偉大經濟強國， 並且加強軍事和安全。我們還要做很多偉大的事、非常特別的事。」 他認為用「分裂」這個字很「刻薄」。

川普說：「我現在還不是總統，怎麼會做什麼搞分裂的事。」 主持人問他：「你很難戒掉用推特的習慣嗎？」

川普回答：「不會，我想我很克制，而且我只講重要的事。坦白說， 這是現代溝通形式。這比發新聞稿快多了。 與其去對付不誠實的記者，我更誠實發文，因為很多記者不誠實！」 可說一語道破新聞記者的罩門！

英國知名經濟學家、金斯敦大學（Kingston University）史蒂夫•基恩教授（Steve Keen），日前接受媒體專訪時表示， 川普不同於一般政治人物的作法，他善用社交媒體， 直接與民眾對話，容易了解人民的痛苦，和問題的所在， 並能將提出的對策和解決之道，直接讓人民知道。

美國知名的普優公民新聞研究中心（Pew Center for Civic Journalism），在2013年曾發表一項調查報告（包括 552位記者和新聞媒體主管人員，其中40％ 為全國性媒體工作人員，55％的為地方性媒體工作人員）指出， 全美對媒體新聞報導的品質表示不滿的，已經不限於公眾了。 連從業人員亦認為媒體距離公眾太遠，其可信度越來越低。 凡此與媒體揭櫫的「以公眾事務（監督）為重心， 強調新聞的正確完整」原則，漸行漸遠， 也愈來愈難以獲得讀者的信賴和支持。美國情況如此，台灣的現況， 亦庶幾近之。

其實，不僅主流媒體有偏頗不實的報導，而新興媒體包括手機、 網路、臉書等，經常有製造「假新聞」竄流充斥的現象，混淆視聽， 甚或擾亂人心。像去年在耶誕節前夕，巴基斯坦國防部長誤信「 假新聞」，於推特怒嗆將以核武回敬以色列，差點引爆核戰。 美國總統歐巴馬為防範類此的「假新聞」，以維護美國民主體制， 在去年底已簽署一項「波特曼—墨菲反宣傳法案（Portman- Murphy Counter-Propaganda Bill）」（簡稱「反宣傳法」），作為「2017年國防授權法 」的配套法案， 旨在幫助美國與盟國反制來自俄羅斯及中國等的政治宣傳。 將於兩年內撥款1.6億美元，成立跨部會的「全球作戰中心」， 由國務院召集國防部、國際開發署、 廣播理事會與情報機關等單位組成。也將培訓各地記者， 向非政府組織、民間社團、智庫與學者專家等提供協助，共同對抗「 假新聞」。

在台灣，一樣發現「假新聞」已嚴重干擾政府施政， 特別是中國網軍製造的假新聞，企圖製造台灣內部不安， 影響民心士氣。像去年十二月共機繞台的合成照片， 或如網路瘋傳不實的「日本有沒有核輻射？先來看看美國FDA（ 食品藥物管理局）等等，例不勝舉。在在涉及國家安全， 亦須繩之以法。台灣更須取法乎上，包括小英總統、 閣揆及首長等要員，都要學會推特等工具直接與人民溝通，遇有「 假新聞」可像「即時新聞」一樣，馬上駁斥澄清，絕不可延宕， 失去時效，增加誤會的累積，逐漸失去信任和民心，久而久之， 積重難返，就沒救了。

是以，川普及其團隊做法，乃如歐巴馬簽署的「反宣傳法」等， 在在值得小英政府借鏡和效法，以防微杜漸，標本兼治！