自由限時批》瞎咪！川普又要we'll see蔡英文，這下……

◎辛文

新年伊始，在今天的路透社一則報導，又將使老共了全身發麻了。因為川普在媒體被問到是否會和「台灣總統」蔡英文見面？（蔡英文本月7日將出訪拉丁美洲，去和回程都會過境美國）他回答：「我們拭目以待（we'll see）」。（含意有：再看看、拭目以待、到時候再說等意思）

被問到台灣總統蔡英文若過境是否會和她見面時，美國總統當選人川普說，從儀節上來說有點不恰當，不過他連著兩次說：「我們再看看，我們再看看」。（美聯社）

依川普胸有定見，和快人快語的直白個性而言，這個答案已是非常明顯！也就是說，「能見一定見」！才不會管老共的頓足捶胸！說什麼「一中不一中」，那是你家的事，他不可能像歷任以來的美國總統，讓中共「矇騙」，或任由北京「發號施令！」（連英國媒體都評論川普將不會再對北京「臣服」了！）

川普直至今天仍只是放話「一中」政策，該考慮調整，並未確定如何做法，亦有「審慎考量」的意思，「調大調小」則未定；結果，北京卻為此「大動干戈」，好像「起動山搖」，就採一連串的「文攻武嚇」，還派軍機或「遼寧號」航母，在台海、東海、南海、日本等上空、海域軍演，玩「項莊舞劍」的把戲，未免太小看老美的大戰略和頂尖軍事實力！

總統蔡英文（左）預計本月7日將出訪拉丁美洲，去和回程都會過境美國。（記者羅沛德攝）

簡言之，老共這番舞天橋把式，自己卻弄得汗流浹背，老美軍方也只是嚼口香糖，在旁看秀（從衛星或監控電信設備中，早已看透透），好笑罷了。誠所謂高手過招，高下立判！

自從川普與「台灣總統」蔡英文去年12月2日通電話以來，就成為全球話題新聞，國際社會和媒體是天天「台灣」不離口，搞得中共手忙腳亂，不知所措，只會天天「文攻武嚇」，玩國共合作分裂台灣的伎倆，結果和台灣人民越行越遠，並讓世人看破「侵吞台灣」的手腳！反而促成美日台大聯盟，齊心抗中共！

其實，美國的中國問題專家、作家章家敦（Gordon Chang）就曾分析，說過，川普若堅定挺台，中國將難有籌碼和美國抗衡。

再者，中共內部如今也面臨權力的劇烈鬥爭，和貪瀆橫行、腐化崩解的現象；至少目前已有層出不窮的中國企業家放棄國籍，或高幹的洗錢、貪污及黑錢大量流向海外等等現象。在在使中共面臨前蘇聯「一夕解體」的嚴峻危機！

像「國際調查記者聯盟」（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）就在去年中陸續披露，多名中國前任及現任國家領導人之家族成員均擁有境外公司，部分猶開設境外公司，還涉及洗錢。其中，中共政治局前常委、全國政協前主席賈慶林的女婿李伯潭及外孫女李紫丹（Jasmine Li），還有張高麗女婿李聖潑、劉雲山兒媳賈麗青、李鵬女兒李小琳及鄧小平之外甥女婿俞一平共六人。例如俞一平（鄧小平外甥女婿），就開設最少十二間離岸公司，包括最新披露的Galaxia Space Management Limited（2007年），與妻子栗小兵同時持有加拿大及香港特區護照，在港擁有豪宅物業。而李聖潑（張高麗女婿），亦開設最少三間離岸公司，包括Zennon Capital Management Limited、Sino Reliance Networks Corporation（長信華廈網絡股份有限公司）及Glory Top Investments Limited。賈麗青（劉雲山兒媳）•開設Ultra Time Investments Limited（2009年）李小琳（李鵬女兒）開設的Cofic Investments Limited（1994年）等等，不一而足。

另據去年12月29日《華爾街日報》報導說，中國忠旺董事長劉忠田最近的不尋常舉動，暗示他可能準備離開中國。中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的鋁加工產品研發製造商。而達拉斯的律師透露，劉忠田，打算在退休之後慢慢出售海外的貨物。而據美國政府記錄，前年，劉忠田已支付65萬歐元成為馬耳他公民，使他可以在歐盟的任何國家生活和工作。（中共法律禁止中國公民擁有雙重國籍）同時，劉忠田在美國亦持有社會保險號碼，他的家人在美國擁有幾套房產。

換言之，中國的有錢有勢階層，在習大大上台後，大多有移民、資金流往海外等種切舉措，也都為國際媒體一一披露，如今在川普的經貿制衡中國大原則下，恐怕逃亡潮，將會更變本加厲！

在去年底，華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其（Russell Hsiao）與資深研究員安大維（David An），就指出，美國的「一中政策」不是法律，也沒有明確定義，與北京的「一中原則」混淆，將會侵蝕美國的對台政策。他們在「國家利益（National Interest）雜誌網站聯名發表「什麼是美國的一中政策？」專文，提出美國的一中政策絕非塵封不動的，川普的評論也不該被解讀成朝某種方向改變。近期出現的各種誤解，凸顯出美國一中政策的問題，沒人真正瞭解什麼是美國的一中政策。而華府有些人簡直把一中當成聖經，但聖經都有不同解讀。

簡單來說，美國的一中政策不是法律，也沒有明確的定義。

文中並引述美國國務院前亞太助卿柯立金（James A.Kelly）2004年在國會聽證會中說，「美國的一中，我不會去做定義，也無法肯定這可以輕易被定義。但我可以告訴你一中不是什麼，絕不是北京版本的一中政策或一中原則。當中牽涉台灣的部分，也許並非如定義表面所言。」

許多美國學者認為美國的一中確實有彈性，也有與時俱進的特質，不過他們多過度重視北京的反應。前國會研究處研究員簡淑賢（Shirley Kan）就曾指出，「華府如何執行一中政策，也是政策變動的一部分，這不該被北京指指點點。」（像限制台灣關係法與六項保證的適用性）。

蕭良其與安大維（David An），認為，美國輿論對川普的批評凸顯出，美國的一中政策缺乏清晰說明的危險，特別是與中國的一中原則沒有區隔，這會逐漸侵蝕美國的對台政策，而美國處理美中台三邊關係更需要定期微調。

就現階段而言，台灣要如何在美、中、日之間取得平衡，隨著美國政府更迭，亦確實在國際上有變化的可能，此乃時勢所趨，可說是天意和歷史機遇使然。北京當局再跳腳也沒用，若一旦動武，美日必會維護其國家核心利益，防衛台灣（台灣美、日僑眾多，光是「護僑」，便可依其憲法採行軍事行動）。

是以，台灣的朝野在面對比較不確定的國際情勢下，應保持不憂不懼，精誠團結的態度，並善用智慧和巧實力，勇往直前，將可在維持兩岸和平穩定的同時，繼續找尋新的機會和發展！

至於川普是否能we'll see蔡英文，那麼我們就WAIT AND SEE，大家拭目以待吧！