自由限時批》中國已成了美俄的「甕中之鱉」！

◎辛文

川普和普廷顯然是圍棋高手,兩人近數月來眉來眼去,已悄然把中國圍堵起來,形同「甕中之鱉」!像普廷頻向川普示好,還與日本「破冰」舉行峰會討論合作事宜,而日本又義不容辭增加軍費維護亞太安全;美俄的國安團隊更是暗中密切部署全球性制中戰略,川普更重用「知中派」對付北京,可說是山雨欲來風滿樓!

目前看來北京並不知美俄在變什麼戰略魔術,只會像飛蛾撲火似的毛躁、莽撞,暴虎馮河,毫無章法,只會搞小動作,一會「文攻武嚇」台灣,搞只有15萬人口的小國與台斷交(結果替台灣省下數億美金可軍購防衛),以為可打臉川普,簡直荒謬至極!

川普之敢稱呼蔡英文為「台灣總統」,自是「有備而來」(如今川普鷹派團隊成員一一浮現,不難可見其背景);又如一會派軍機在台、日、南海附近上空炫耀「示威」,一會派軍艦在公海「偷」美軍地下「潛航器」(「偷了又還」還被人恥笑),諸此種切,反是自己把「一中」原則給砸了,成了國際笑話!

只要綜合今天(22日)的外電報導,俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)最近向美國當選總統川普(Donald Trump)頻頻示好,先是在年度國情咨文表示,俄方要和美國即將上任的川普政府合作,並且聲稱俄國不交惡只交朋友。後來又在媒體訪問時,稱讚川普是絕頂聰明的人。

不久前,將「台灣總統」蔡英文選為2016年百名全球思想家的美國《外交政策》(Foreign Policy)雜誌,近日在網路上猶發表一篇專文指,一份來自美國五角大廈的備忘錄顯示,川普團隊未來的國防重點,先是提到伊斯蘭國(IS)、敘利亞、伊朗、北韓和中國,但卻不見俄羅斯的蹤影。引發外界聯想,顯然川普政府的國家優先防衛重點,已將俄國除名,但中國仍然在名單中。川普日前宣布的美孚石油公司執行長提勒森(Rex Tillerson)出任國務卿,就與普廷關係密切,未來可望改善過去歐巴馬總統執政期間惡化的美俄關係。

普廷是以「俄羅斯戰鬥英雄」著稱於世,豈會甘於屈居中共之下當老三。所以

川普(有日爾曼血統)在與普廷是「惺惺相惜」,一拍即合,而俄國的政經軍事勢力亦將會介入亞太地區,像北韓擁核問題,普廷將會協助美方解決(不讓中共專美於前),而日俄之間目前亦已有所加強關係動作。像本月15日普廷就飛往日本進行「安普會」(日俄已有10多年未曾有峰會),雙方同意並就「北方四島」共同經濟活動展開協商,以及達成「八項日俄經濟合作計畫」共識,普廷並邀請安倍晉三回訪俄國。而安倍晉三亦計劃下月訪問澳洲、印尼、菲律賓和越南,日媒指安倍將就中國在東海和南海的活動尋求多國合作。

此外,最近訪日的美國國防部長卡特則重申,美日安保條約適用於釣魚島。日媒報導,安倍有意與各國首腦舉行會談時,就中國海洋活動活躍的東海和南海問題尋求合作,並與澳洲和越南,商談替代跨太平洋夥伴關係協定(TPP)的事宜等。另前日本海上自衛隊護衛艦隊司令官金田秀昭,在今年初蔡英文總統當選時,即呼籲日本政府深化台日關係;並主張,日台應建立「實質準同盟」,制定日本版的「台灣關係法」

同時,美國太平洋司令部司令、海軍上將哈里斯(Harry Harris)近來一再強調,將持續維持對印亞太盟邦與夥伴的堅定承諾。並表示:「我想消除我們夥伴與潛在敵人可能的疑慮,印亞太地區對美國來說,重要性一如往常。我相信我們(美國)是此區的安全夥伴選擇,且未來也是如此」。如果沒有川普接班團隊的授權,哈里斯上將絕不敢輕易對外發言!

目前,俄羅斯已服役的3艘「北風之神」級核潛艇中,有兩艘部署在太平洋艦隊,無異凸顯了太平洋艦隊在俄羅斯戰略核力量中的作用。預計未來十年,將會有5艘該級彈道飛彈核潛艇加入太平洋艦隊服役,逐步取代日益老化的「德爾塔」級彈導飛彈潛艇,其中北風之神核潛艇是綜合隱身,聲吶探測,靜音和自動控制等先進技術,使敵方無論在水中還是在太空都很難覓其蹤。該級艇還可攜帶12枚「布拉瓦-M」(圓錘)洲際彈道飛彈,飛彈射程10000公里左右。每枚「圓錘」洲際飛彈可以攜帶6一10枚核彈頭,每個彈頭可以獨立瞄準目標。相較而言,「北風之神」的綜合性能要比美國的「俄亥俄」級核潛艇還要略勝一籌。一旦美俄、日軍事合作,經濟實惠,自有助於亞太地區的安定和平!

其實,把川普當選至今,與普廷的熱絡情形觀察,便知未來的合作將非比尋常。像普廷在接受俄羅斯國家電視台接受專訪(註:此乃刻意安排),就直接稱讚川普是絕頂聰明的人,並「支持他的台灣論辯看法」(Putin calls Trump a smart man and backs him on Taiwan controversy),他認為,川普首次與「台灣總統蔡英文通話」,是自1970末期美國一中政策原則以來的新突破,北京的反彈是可以預期的。而此對他而言,則是又驚又喜,川普以前是個生意人和企業家,如今他已是在全世界經濟、軍事上稱霸的美國的元首。

普廷強調,川普可以在商場上成功,這就證明他是個絕頂聰明人,預期以後美俄之間必然合作愉快,更是盡在不言中。

再者,對於中國近年來崛起,川普國安團隊已有相當程度的評估,站在美國國家利益立場,此次美國參、眾兩院以壓倒性票數通過明年度「國防授權法案」,將解除美台軍事交流諸多限制,使未來台美關係更形密切,而重要推手的共和黨籍參議院軍事委員會主席麥肯(John McCain)就表示,共和黨未來至少兩年會「完全執政」,因此會有效地執行。

簡言之,川普團隊的鷹派屬性強,並重用「知中派」,像21日就發表由經濟學者納瓦洛(Peter Navarro)主掌新設的白宮國家貿易委員會(White House National Trade Council)(註:今年中曾訪台),提倡美國要對中國採取強硬態度,並建議與台灣進行更多的外交、軍事交流。另亦內定曾經是駐北京記者及陸戰隊情報官的蒲亭杰(Matt Pottinger)出任白宮國安會的亞太資深主任。他們都是對中國有長期的了解與研究。華府觀察家認為,這顯示川普一方面有非傳統的用人風格;另一方面,川普競選期間表示要對中國採取強硬政策,是「玩真的」!

現年67歲的納瓦洛是加州大學爾灣分校的經濟學教授,在競選期間擔任川普的顧問。他在共和黨全國大會召開期間曾對媒體表示,蔡英文當選台灣總統後,中國的作為是在霸凌台灣,美國應支持台灣關係法和六項保證。他並嚴厲批評中國對美國的不公平貿易,匯率操縱,以及透過駭客竊取美國商業機密。他曾著有《中國戰爭即將來到》、《致命中國》,並曾多次在《國家利益》與《外交政策》雜誌上撰文,闡明川普的外交政策理念。

今年才42歲的蒲亭杰目前是外交關係協會的成員,他曾在麻州大學攻讀中文,擔任《華爾街日報》駐北京記者及《路透》駐香港記者時,曾到中國各地旅行採訪。並因曾到伊拉克及阿富汗服役,擔任陸戰隊情報受到佛林(川普提名的擔國家安全顧問)賞識,他們還與國防情報署的貝奇勒曾合寫了一份報告,剖析美國應如何修正阿富汗的情報工作,受到重視。

納瓦洛曾在今年中,且在今年7月的《國家利益》(National Interest)雜誌中,建議美國應增加閣員訪問台灣的次數,並協助台灣儘量多參加國際組織,也派更多退役民間軍事人員幫忙訓練。他甚至曾受訪指出,中國過去不斷脅迫台灣,讓台灣人民很反感,對北京而言,情況只會變得更糟糕云云。

如今川普團隊鷹派成員泰半對中國「很有意見」,而且比較友善俄羅斯,如今「美俄制中」大戰略隱然形成,使未來美俄中大三角關係益形複雜,世局必然詭譎多變,至少俄羅斯雄心勃勃,是決心要分一杯羹,顯然迫使中共回到老三的位子!除非老共聽鄧小平的話「韜光養晦、不稱霸」,始能轉危為安。正如新加坡故總理李光耀生前的話:「不與美國拼軍事競賽,乖乖低頭四、五十年,相信中國很有希望」,否則就別談了!現在中國連科技和軍事都比俄羅斯落後一大截,只會對台灣耀武揚威,有用嗎?!