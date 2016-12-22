自由限時批》中國已成了美俄的「甕中之鱉」！

◎辛文

川普和普廷顯然是圍棋高手，兩人近數月來眉來眼去，已悄然把中國圍堵起來，形同「甕中之鱉」！像普廷頻向川普示好，還與日本「破冰」舉行峰會討論合作事宜，而日本又義不容辭增加軍費維護亞太安全；美俄的國安團隊更是暗中密切部署全球性制中戰略，川普更重用「知中派」對付北京，可說是山雨欲來風滿樓！

目前看來北京並不知美俄在變什麼戰略魔術，只會像飛蛾撲火似的毛躁、莽撞，暴虎馮河，毫無章法，只會搞小動作，一會「文攻武嚇」台灣，搞只有15萬人口的小國與台斷交（結果替台灣省下數億美金可軍購防衛），以為可打臉川普，簡直荒謬至極！

川普之敢稱呼蔡英文為「台灣總統」，自是「有備而來」（如今川普鷹派團隊成員一一浮現，不難可見其背景）；又如一會派軍機在台、日、南海附近上空炫耀「示威」，一會派軍艦在公海「偷」美軍地下「潛航器」（「偷了又還」還被人恥笑），諸此種切，反是自己把「一中」原則給砸了，成了國際笑話！

只要綜合今天（22日）的外電報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）最近向美國當選總統川普（Donald Trump）頻頻示好，先是在年度國情咨文表示，俄方要和美國即將上任的川普政府合作，並且聲稱俄國不交惡只交朋友。後來又在媒體訪問時，稱讚川普是絕頂聰明的人。

川普與普廷近數月來眉來眼去，已悄然把中國圍堵起來，形同「甕中之鱉」！（REUTERS）

不久前，將「台灣總統」蔡英文選為2016年百名全球思想家的美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌，近日在網路上猶發表一篇專文指，一份來自美國五角大廈的備忘錄顯示，川普團隊未來的國防重點，先是提到伊斯蘭國（IS）、敘利亞、伊朗、北韓和中國，但卻不見俄羅斯的蹤影。引發外界聯想，顯然川普政府的國家優先防衛重點，已將俄國除名，但中國仍然在名單中。川普日前宣布的美孚石油公司執行長提勒森（Rex Tillerson）出任國務卿，就與普廷關係密切，未來可望改善過去歐巴馬總統執政期間惡化的美俄關係。

普廷是以「俄羅斯戰鬥英雄」著稱於世，豈會甘於屈居中共之下當老三。所以

川普（有日爾曼血統）在與普廷是「惺惺相惜」，一拍即合，而俄國的政經軍事勢力亦將會介入亞太地區，像北韓擁核問題，普廷將會協助美方解決（不讓中共專美於前），而日俄之間目前亦已有所加強關係動作。像本月15日普廷就飛往日本進行「安普會」（日俄已有10多年未曾有峰會），雙方同意並就「北方四島」共同經濟活動展開協商，以及達成「八項日俄經濟合作計畫」共識，普廷並邀請安倍晉三回訪俄國。而安倍晉三亦計劃下月訪問澳洲、印尼、菲律賓和越南，日媒指安倍將就中國在東海和南海的活動尋求多國合作。

此外，最近訪日的美國國防部長卡特則重申，美日安保條約適用於釣魚島。日媒報導，安倍有意與各國首腦舉行會談時，就中國海洋活動活躍的東海和南海問題尋求合作，並與澳洲和越南，商談替代跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的事宜等。另前日本海上自衛隊護衛艦隊司令官金田秀昭，在今年初蔡英文總統當選時，即呼籲日本政府深化台日關係；並主張，日台應建立「實質準同盟」，制定日本版的「台灣關係法」

同時，美國太平洋司令部司令、海軍上將哈里斯（Harry Harris）近來一再強調，將持續維持對印亞太盟邦與夥伴的堅定承諾。並表示：「我想消除我們夥伴與潛在敵人可能的疑慮，印亞太地區對美國來說，重要性一如往常。我相信我們（美國）是此區的安全夥伴選擇，且未來也是如此」。如果沒有川普接班團隊的授權，哈里斯上將絕不敢輕易對外發言！

目前，俄羅斯已服役的3艘「北風之神」級核潛艇中，有兩艘部署在太平洋艦隊，無異凸顯了太平洋艦隊在俄羅斯戰略核力量中的作用。預計未來十年，將會有5艘該級彈道飛彈核潛艇加入太平洋艦隊服役，逐步取代日益老化的「德爾塔」級彈導飛彈潛艇，其中北風之神核潛艇是綜合隱身，聲吶探測，靜音和自動控制等先進技術，使敵方無論在水中還是在太空都很難覓其蹤。該級艇還可攜帶12枚「布拉瓦－M」（圓錘）洲際彈道飛彈，飛彈射程10000公里左右。每枚「圓錘」洲際飛彈可以攜帶6一10枚核彈頭，每個彈頭可以獨立瞄準目標。相較而言，「北風之神」的綜合性能要比美國的「俄亥俄」級核潛艇還要略勝一籌。一旦美俄、日軍事合作，經濟實惠，自有助於亞太地區的安定和平！

其實，把川普當選至今，與普廷的熱絡情形觀察，便知未來的合作將非比尋常。像普廷在接受俄羅斯國家電視台接受專訪（註：此乃刻意安排），就直接稱讚川普是絕頂聰明的人，並「支持他的台灣論辯看法」（Putin calls Trump a smart man and backs him on Taiwan controversy），他認為，川普首次與「台灣總統蔡英文通話」，是自1970末期美國一中政策原則以來的新突破，北京的反彈是可以預期的。而此對他而言，則是又驚又喜，川普以前是個生意人和企業家，如今他已是在全世界經濟、軍事上稱霸的美國的元首。

普廷強調，川普可以在商場上成功，這就證明他是個絕頂聰明人，預期以後美俄之間必然合作愉快，更是盡在不言中。

再者，對於中國近年來崛起，川普國安團隊已有相當程度的評估，站在美國國家利益立場，此次美國參、眾兩院以壓倒性票數通過明年度「國防授權法案」，將解除美台軍事交流諸多限制，使未來台美關係更形密切，而重要推手的共和黨籍參議院軍事委員會主席麥肯（John McCain）就表示，共和黨未來至少兩年會「完全執政」，因此會有效地執行。

簡言之，川普團隊的鷹派屬性強，並重用「知中派」，像21日就發表由經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）主掌新設的白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council）（註：今年中曾訪台），提倡美國要對中國採取強硬態度，並建議與台灣進行更多的外交、軍事交流。另亦內定曾經是駐北京記者及陸戰隊情報官的蒲亭杰（Matt Pottinger）出任白宮國安會的亞太資深主任。他們都是對中國有長期的了解與研究。華府觀察家認為，這顯示川普一方面有非傳統的用人風格；另一方面，川普競選期間表示要對中國採取強硬政策，是「玩真的」！

現年67歲的納瓦洛是加州大學爾灣分校的經濟學教授，在競選期間擔任川普的顧問。他在共和黨全國大會召開期間曾對媒體表示，蔡英文當選台灣總統後，中國的作為是在霸凌台灣，美國應支持台灣關係法和六項保證。他並嚴厲批評中國對美國的不公平貿易，匯率操縱，以及透過駭客竊取美國商業機密。他曾著有《中國戰爭即將來到》、《致命中國》，並曾多次在《國家利益》與《外交政策》雜誌上撰文，闡明川普的外交政策理念。

今年才42歲的蒲亭杰目前是外交關係協會的成員，他曾在麻州大學攻讀中文，擔任《華爾街日報》駐北京記者及《路透》駐香港記者時，曾到中國各地旅行採訪。並因曾到伊拉克及阿富汗服役，擔任陸戰隊情報受到佛林（川普提名的擔國家安全顧問）賞識，他們還與國防情報署的貝奇勒曾合寫了一份報告，剖析美國應如何修正阿富汗的情報工作，受到重視。

納瓦洛曾在今年中，且在今年7月的《國家利益》（National Interest）雜誌中，建議美國應增加閣員訪問台灣的次數，並協助台灣儘量多參加國際組織，也派更多退役民間軍事人員幫忙訓練。他甚至曾受訪指出，中國過去不斷脅迫台灣，讓台灣人民很反感，對北京而言，情況只會變得更糟糕云云。

如今川普團隊鷹派成員泰半對中國「很有意見」，而且比較友善俄羅斯，如今「美俄制中」大戰略隱然形成，使未來美俄中大三角關係益形複雜，世局必然詭譎多變，至少俄羅斯雄心勃勃，是決心要分一杯羹，顯然迫使中共回到老三的位子！除非老共聽鄧小平的話「韜光養晦、不稱霸」，始能轉危為安。正如新加坡故總理李光耀生前的話：「不與美國拼軍事競賽，乖乖低頭四、五十年，相信中國很有希望」，否則就別談了！現在中國連科技和軍事都比俄羅斯落後一大截，只會對台灣耀武揚威，有用嗎？！