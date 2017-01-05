自由限時批》遼寧號若輕舉妄動 無異自尋死路！

◎辛文

北京派遼寧號航母艦隊招搖過台海、南海，一旦完成繞台航訓，無異向國際宣示，台灣已在解放軍的火力投射範圍；亦因共軍的不斷向川普和日本挑釁，展現戰鬥實力，顯已觸動美、日國防神經，現已不是回航經台灣武嚇的問題（台灣軍方已嚴陣以待），而是不斷耀武揚威威脅川普新政府，聽命「一中」原則（勢已不可能），影響台灣生存發展的空間，更是火中取栗，稍有不慎，將會形同自焚！

美國軍方鮮少主動發布新聞，但近來卻一反往常，頻頻發布最新軍事部署活動，使亞太地區大有山雨欲來風滿樓之勢，極不尋常！

譬諸：美國海軍上週四宣布，隸屬美國第3艦隊航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）戰鬥群，將由駐加州聖地牙哥海軍基地前往第7艦隊守備亞太地區，接替需要進行維修保養的雷根號，最快在5日抵達亞洲。航行過程中將有驅逐艦「墨菲號」（USS Michael Murphy）在夏威夷加入，編隊中還有驅逐艦「梅爾號」（USS Wayne E. Meyer）和巡洋艦項普倫湖號（USS Lake Champlain）等，總計轄下編隊共7500名官兵。

目前美國總共十二艘大型航空母艦服役，其中包括小鷹級動力母3艘、企業級核動力航母1艘、尼米茲級核動力航母（Nimitz Class Aircraft Carrier）8艘（卡爾文森號是其中之一）其中，除小鷹號母港設在海外航的日本橫須賀海軍基地外，其餘11艘的母港均在美國本土的五大航空母艦基地。保持12艘大型航母編隊，是美國國防部為「打贏兩場幾乎同時發生的戰區戰爭」而確定的最低標準。在21世紀初，美海軍將持續維持此一計劃。耗資130億美元、最大核動力航空母艦福特號（CVN 78）亦即將於今年上半年試航。

美國《福斯》報導，最近「老布希號」航空母艦編隊在美國北卡羅來納州海岸40英里處，每天訓練14小時。（Altmedsales.com）

據美國《福斯》（Fox）今天報導，最近「老布希號」航空母艦編隊在美國北卡羅來納州海岸40英里處，每天訓練14小時。航空母艦2號攻擊艦少將指揮官懷特塞爾（Kenneth Whitesell）表示，這相當於軍隊的春季訓練，接下來將與真正的軍隊作戰。他並說，除了打擊伊斯蘭國（Islamic State，IS）外，還要準備應付俄羅斯和中國（川普將調整「聯俄制中」）

而據美國空軍時報（Airforce Times）報導，太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）在新年前指出，太平洋戰區形勢在2016年大幅轉變，並將持續至2017年，美國必須維持空中優勢戰力。「從中國更形武斷、俄羅斯長程轟炸機到北韓挑釁，此戰區正愈加複雜」。他強調，這些行動都與太平洋有關，某個地區的變化會嚴重影響另一地區的美國盟邦。例如中國軍機在菲律賓海域（南海）頻繁進行長程飛行，導致日本警戒，也採取類似行動。北韓測試彈道飛彈，也讓南韓提高警戒態勢。

面對變局，歐蕭尼西評估，美國的第5代戰機將陸續就位，空軍也將持續推動F-22戰機現代化改裝，並在太平洋地區全面派駐F-35，確保戰力超越敵對勢力。

另一方面，日本海上自衛隊「電」、「涼月」護衛艦結束在亞丁灣的反海盜任務，返航途中四日停靠菲律賓蘇比克灣進行三天友好訪問，並將於六日起與菲國海軍在科雷希多島海域舉行「交匯演習（PASSEX）」，加強兩軍船艦通訊、協同能力。

此外，美國「國家利益（National Interest）」雜誌網站更披露，過去美軍在亞洲的軍事部署以海、空軍為主，如今美國國防部有意調整太平洋戰略，在南海部署陸軍的機動砲兵部隊，如M777牽引砲（M777 Howitzer）與M109自走砲（M109 Paladin）等武器。使原本多部署於東歐和中東地區的陸軍「重返亞洲」。

美軍正考慮以新方式在全球使用既有武器平台，包括在南海地區部署機動火砲部隊，以擊落火箭和巡弋飛彈。機動防空武器在東歐被證明是對俄羅斯飛彈、戰機和火箭的有效威嚇。配合新的戰略思維，美軍將移轉6成船艦至亞太區城，未來甚至可設置地面重型武器或中長程飛彈與艦射飛彈防空系統。

如今不但美、日、台軍方同時派出P-3C反潛機，先後接力對遼寧號進行全面監控，並在相互的默契下對共軍進行聯防；且對跟隨艦隊的共軍潛艦進行偵潛任務，我軍方雖不願透露有無共軍潛艦的行蹤，但卻不否認美、日也派出潛艦監測遼寧號。

由於小英總統本月7日到15日出訪中美洲四友邦，並過境美國。遼寧號很可能在行經台灣海峽時，進行殲-15戰機的起降訓練，而殲-15戰機僅需不到30秒的時間，即可跨越海峽中線進入我防空識別區內，將嚴重挑釁空防安全。

是以，國防部除對遼寧號及共軍動態嚴密監控中，只要遼寧號接近台灣周遭海域，我IDF、F16與幻象戰機及P-3C反潛機應升空警戒。而相關海域也須有紀德級、成功級及拉法葉級軍艦執行監偵。而成功級軍艦上還配備有「航母殺手」的雄風三型超音速反艦飛彈。加上，目前飛指部的飛彈陣地也都嚴陣以待，做好萬全的準備，在在不容掉以輕心！

中國媒體曾引述海軍大校李傑的評論，稱遼寧艦的作戰任務是「護航核潛艦」，一番不符合軍事常識的言論，也被我國海軍退役中將李晧戳穿。李傑認為，從理論上推斷，遼寧艦的作戰任務應包括與戰略核潛艦的相互配合，通過艦載戰鬥機和護航艦艇的掩護，確保中國核潛艦的安全和自由活動」。

根據李晧在臉書上留言表示，「太跳tone了，其實觀察這次遼寧艦巡航訓練影訊，主體速率鮮少超過15節，這種速率，在東海、西太平洋和南海北部水文環境，遭遇潛艦，是處於相當的劣勢，如在其編隊前方適當距離，前置核潛艦，確能發揮觸角功能，這位大校先生，真的很令人大笑」云云。

據報導，遼寧號上殲-15數量不足，目前起降也仍未全掛載彈藥，而且無法進行夜航演訓，經各項指標評估後，遼寧號僅能發揮3成戰力。

然則，敵人在家門口耀武揚威（對台灣侵門踏戶），難道不該準備一個彈弓反擊嗎？！所以台灣上下，除「有以待之」，更須有不惜一戰的決心，才能置之死地而後生，才能迎頭痛中共侵吞台灣的野心！不是嗎？！